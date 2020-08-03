Akaryakıt istasyonunda gaz kaçağı alarmı - Son Dakika

Burdur Köprübaşı mevkiinde hizmet veren bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen gaz kaçağı tüm ekipleri alarma geçirdi. Köprübaşı mevkiindeki tüm yollar trafik ekipleri tarafından araç geçişlerine kapatıldı.

Burdur merkez Köprübaşı mevkiinde hizmet veren bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen gaz kaçağı nedeniyle istasyon kırmızı alarma geçerek, tüm hizmetler durduruldu. İstasyon çevresi yaya geçitlerine kapatıldı. Emniyet ekipleri çevre güvenliğini üst seviyede tutarken, 112 ekipleri de hazır beklemeye başladı. Ekipler gaz kaçağının tespiti ve arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. - BURDUR