Aksaray'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Aksaray'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Aksaray'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket

Kaza, Aksaray E-90 Ankara Karayolu Ağaçlı Kavşağı'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden Adil A. yönetimindeki yabancı plakalı Mercedes marka otomobilin trafik yoğunluğu nedeniyle ani fren yapması sonucu arkasında seyreden Gökhan U. idaresindeki 68 BF 368 plakalı Ford marka otomobil, Serkan Ü. (23) idaresindeki 68 KH 522 plakalı Renault marka otomobil, İsmail D. (29) yönetimindeki 68 ER 300 plakalı Renault marka otomobil ve Nagehan K. (36) idaresindeki 06 BD 5369 plakalı Volkswagen marka otomobil birbirine çarptı. Kazada Serkan Ü. (23), İsmail D. (29), Hüseyin Gazi K. (15), Emin D. (34), Çakır Efe Ç. (10), Ayşegül Ç. (11), Merve K. (11), Döne D. (54) ve Nagehan K. (36) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

14.07.2020 18: 26: 01 TSI

NNNN

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aksaray'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 18:45 Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz 18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
18:45
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 19:06:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]