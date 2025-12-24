Asrın inşa seferberliğinde sona gelindi! Anahtar teslimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Asrın inşa seferberliğinde sona gelindi! Anahtar teslimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Haberin Videosunu İzleyin
24.12.2025 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Asrın inşa seferberliğinde sona gelindi! Anahtar teslimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Haber Videosu

Asrın inşa seferberliğinde sona gelindi. Hatay'da 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" isimli gerçekleştirilecek son törenle birlikte tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaşacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, asrın inşa seferberliği tamamlanıyor. Hatay'da 27 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek son törenle birlikte tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaşacak.

Asrın inşa seferberliğinde sona geliniyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANAHTAR TESLİMİ YAPACAK

Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da, yeniden inşanın sembol yapılarının yükseldiği Atatürk Caddesi'nde, 27 Aralık'ta, "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anahtar teslimi yapacağı törene depremzede ailelerin yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, asrın inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar, iş, sanat ve spor camiasından isimler davet edildi.

Törende canlı bağlantılar ile Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak.

Asrın inşa seferberliğinde sona geliniyor

157 YATIRIM DA HİZMETE SUNULACAK

Törende yapımı tamamlanan 157 yatırım da hizmete sunulacak. Bu yatırımlar arasında ilk ve orta dereceli okulların da bulunduğu 84 eğitim binası da bulunuyor.

TAMAMLANAN İNŞA SAYISI 455 357'YE ULAŞACAK

15 Kasım'da Adıyaman'da düzenlenen 9. kura töreninin ardından geçen 42 günde, 105 bin 179 ev ve iş yeri daha tamamlandı. Böylece asrın inşa seferberliği, 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının bitirilmesiyle tamamlanmış olacak.

Asrın inşa seferberliğinde sona geliniyor

27 Aralık'taki törende, Adana'da 692, Adıyaman'da 4 bin 833, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 887, Elazığ'da 2 bin 568, Gaziantep'te 1620, Hatay'da 55 bin 681, Kahramanmaraş'ta 22 bin 81, Kayseri'de 224, Kilis'te 308, Malatya'da 11 bin 367, Osmaniye'de 3 bin 357, Şanlıurfa'da 1333, Tunceli'de 201 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek.

Asrın inşa seferberliğinin tamamlanacağı 27 Aralık'taki törenin ardından deprem bölgesinde inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye yükselecek.

Asrın inşa seferberliğinde sona geliniyor

İLLERE GÖRE DAĞILIM ŞÖYLE OLACAK:

"Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis'te 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas'ta 164, Bingöl'de 89."

Asrın inşa seferberliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğüyle 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede başlatılmıştı.

Asrın inşa seferberliğinde sona geliniyor

Bakanlık koordinesinde TOKİ, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı işbirliği ile tarihi çarşıları, şehir merkezleri, yıkılan 4 ilin meydanları da yeniden inşa ve ihya edildi. Depremde yıkılan Hatay'daki Habib-i Neccar Camisi, Adıyaman'daki Ulu Cami ve Malatya'daki Söğütlü Camisi gibi şehrin simge camileri de bu meydan projeleri ile yeniden ayağa kalktı.

Deprem bölgesinde 11 bin kilometre yani Türkiye'nin çevresinin uzunluğu kadar bir altyapı çalışması yürütülüyor. Şehirlerin zarar gören atık su, yağmur suyu ve içme suyu hatları yenileniyor.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İklim Değişikliği, Güncel, Aralık, Emlak, Hatay, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asrın inşa seferberliğinde sona gelindi! Anahtar teslimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova Belediyesi’nde usulsüzlük iddiası: Başkan, yardımcısını dava etti Yalova Belediyesi'nde usulsüzlük iddiası: Başkan, yardımcısını dava etti
Liderlerin asgari ücret beklentileri tutmadı Hepsi bayağı yüksekten uçmuş Liderlerin asgari ücret beklentileri tutmadı! Hepsi bayağı yüksekten uçmuş
Asgari ücreti liderler tutturamadı yapay zeka nokta atışı yaptı Asgari ücreti liderler tutturamadı yapay zeka nokta atışı yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret yorumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu
Barış Boyun davasının karar duruşmasında çıkan olaylara soruşturma Barış Boyun davasının karar duruşmasında çıkan olaylara soruşturma
Yeni asgari ücretle her şey sil baştan İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar
CHP Genel Başkanı Özel’den yeni asgari ücrete tepki CHP Genel Başkanı Özel'den yeni asgari ücrete tepki
Hasan Şaş’tan Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi Hasan Şaş'tan Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi
Gazeteci Emrullah Erdinç serbest bırakıldı Gazeteci Emrullah Erdinç serbest bırakıldı
Asgari Ücretin İşveren Maliyeti 40 Bin TL’ye Dayandı Asgari Ücretin İşveren Maliyeti 40 Bin TL'ye Dayandı
Maç öncesi flaş açıklama: Osimhen’i etkisiz hale getireceğiz Maç öncesi flaş açıklama: Osimhen'i etkisiz hale getireceğiz
Konyaspor, Antalyaspor karşısında tek golle güldü Konyaspor, Antalyaspor karşısında tek golle güldü
Mert Günok’tan ayrılık iddialarına cevap Mert Günok'tan ayrılık iddialarına cevap
Almanya’da 100 gün izole yaşayana 23 bin Euro Almanya'da 100 gün izole yaşayana 23 bin Euro
Asgari ücretle birlikte işveren desteğine de zam geldi Asgari ücretle birlikte işveren desteğine de zam geldi
İbrahim Tatlıses’in acı günü Aldığı haberle sarsıldı İbrahim Tatlıses'in acı günü! Aldığı haberle sarsıldı
Habertürk grubundan açıklama: Spekülasyonlar 1300 çalışanımızı derinden üzmektedir Habertürk grubundan açıklama: Spekülasyonlar 1300 çalışanımızı derinden üzmektedir
Destici: Açıklanan asgari ücret, alın terinin karşılığı olmamıştır Destici: Açıklanan asgari ücret, alın terinin karşılığı olmamıştır
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran’a destek Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek
2026 asgari ücreti farklı yorumlar aldı 2026 asgari ücreti farklı yorumlar aldı
Güllü’nün kızına cezaevinde şiddet Apar topar Silivri’ye nakledildi Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran’dan yeni hamle Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum
Ali Koç’tan Sadettin Saran’a destek Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek

16:42
Ali Koç’tan Sadettin Saran’a destek
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek
16:38
4.5 yıllık anlaşma Fenerbahçe ilk transferini yaptı
4.5 yıllık anlaşma! Fenerbahçe ilk transferini yaptı
16:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin Musaba’yı ikna ettiği maaş
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş
15:37
Refah payı gelecek mi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum
14:39
Destici’den asgari ücret yorumu: Kabul edilebilir bir rakam değil
Destici'den asgari ücret yorumu: Kabul edilebilir bir rakam değil
14:06
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran’dan yeni hamle
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
13:27
Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun görev süresi uzatıldı
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
13:19
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
13:13
Aziz Yıldırım’dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
13:08
Güllü’nün kızına cezaevinde şiddet Apar topar Silivri’ye nakledildi
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi
13:07
İstanbul’a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
12:31
Bahçeli’den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü
11:51
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var
11:27
Şehri tedirgin eden görüntü 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
11:18
Süreç Komisyonu 20. kez toplandı Kurtulmuş: Ortak rapor yazma aşamasına geçtik
Süreç Komisyonu 20. kez toplandı! Kurtulmuş: Ortak rapor yazma aşamasına geçtik
11:03
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı
11:01
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran’dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın
10:47
Alkollü eğlence dönüşü dehşet 7.5 aylık bebeği öldüresiye dövdüler
Alkollü eğlence dönüşü dehşet! 7.5 aylık bebeği öldüresiye dövdüler
10:28
Kasım Garipoğlu’nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi
09:54
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2025 16:46:45. #7.11#
SON DAKİKA: Asrın inşa seferberliğinde sona gelindi! Anahtar teslimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.