Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına katılan şehit eşine yönelik çirkin paylaşıma kınama - Son Dakika

15 Temmuz Gazisi Hasan Sarman, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına katılan şehit eşine karşı sosyal medya hesabından çirkin paylaşımda bulunan SP üyesi Ebubekir Savaşan'ı kınayarak, "Şehit eşine hakaret direkt şehitlere hakarettir, gaziye hakaret direkt şehitlere hakarettir" dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış programına katılan ve hatıra fotoğraf çektiren 15 Temmuz'da yaşamını yitiren İbrahim Yıldız'ın eşi Esma Kılıçaslan, 15 Temmuz gazisi Adviye Gül İsmailoğlu ve Gazeteci Yazar Hilal Kaplan hakkında Saadet Partisi (SP) Üyesi Ebubekir Savaşan, sosyal medya hesabından hakaret içeren bir paylaşımda bulundu. Gözaltına alınan Savaşan, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kentte esnaf olarak çalışan Savaşan'a Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şube Başkanı Bilal Özmen, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'tan sonra 15 Temmuz Gazisi Hasan Sarman'da tepkisini dile getirdi. Sarman, çirkin olayı şiddetle kınadığını ifade ederek, "Bir bayana bu şekilde hakaret edilmesi başlı başına bir facia. Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi. İnşallah bundan sonra böyle şeyler olmaz. Şehit eşine hakaret direkt şehitlere hakarettir, gaziye hakaret direkt şehitlere hakarettir. Bunun sadece 15 Temmuz olayı ile özdeşleştirilmemesi gerekiyor. Bütün şehitlerimize, Çanakkale şehitlerimize, biz Anadolu'ya ilk girdiğimizde 1071'de Malazgirt'teki şehitlerimize, onların eşlerine ve bu millete hakarettir" dedi.

"Bunların derdi manevi değerlerimiz"

Sarman, bu tür paylaşımların manevi değerlere bir saldırı olduğunu dile getirerek, "Bunların derdi bir kişi, 15 Temmuz'la değil, bunların derdi milletimizin manevi değerleri ile. Bugün görüyoruz 15 Temmuz olayı bu milletin yeniden dirilişinin, ayağa kalkışının, bir şeylere isyan edişinin günüdür 15 Temmuz. Oradaki şehitlerde bayrak düşmesin, ezan dinmesini, bu düsturda sahaya çıkmış insanlardır. Bunlara hakarette bu milletin manevi değerlerine hakarettir" diye konuştu.

Sosyal medya yasası

İnsanların yüz yüze söyleyemediğini sosyal medyada çok rahatlıkla söyleyebildiğine dikkat çeken Sarman, "Cumhurbaşkanımıza, ailesine de hakaretler edildi. Bu kesinlikle düzenlenmesi gereken bir şeydi. İnşallah bu yasa yürürlüğe girdikten sonra gerekli düzenlemeler ve cezai işlemler uygulandıktan sonra düzelir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Gazinin annesi Hanife Sarman'da tepkisini dile getirerek şöyle konuştu: "Bayanlara hakaret edilmez, sevmem öyle işi. Bayanlarda bir insan. O da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelebilir, herkes gelebilir. Orası rabbimin evi". - TOKAT