Bakan Yanık:  YADES'in kapsamını genişleterek 6 projeye daha destek vereceğiz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yaşlı Destek Programı'nın (YADES) kapsamını genişleterek Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Osmaniye illerinden 6 projeye daha destek vereceğiz. Yeni projeler için 3 milyon TL kaynak aktarımı yapacağız. Böylelikle belediyeler tarafından yürütülecek 61 YADES projesine aktardığımız kaynak tutarı toplamda 39 milyona ulaşacak" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Bakan Yanık, Türk toplumunda yaşlıların yerinin ayrı olduğunu vurguladı. Türk aile yapısında yaşlılara büyük değer verildiğini belirten Yanık, yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kurduğuna işaret etti. Bakan Yanık, "Aile bağlarımızın ve toplumsal değerlerimizin korunmasında, yaşlılarımızın çok büyük rolü olduğunun farkındayız. Biz de yaşlılarımızın toplumsal hayat bağlarının güçlendirilmesi ve kuşaklar arası dayanışmanın desteklenmesi amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

'YADES KAPSAMINDA 111 BİN YAŞLIYA DESTEK VERİLDİ'Hizmete ihtiyaç duyan yaşlılara yaşadıkları mekanlarda gerekli bakım ve desteklerin sunulması için hayata geçirilen YADES ile ilgili bilgi veren Bakan Yanık, şunları söyledi: "YADES'i 65 yaş üstü vatandaşlarımızın korunması, desteklenmesi, evde bakımlarının yapılması ve psikososyal destek sağlanması amacıyla 2016'dan bu yana yürütüyoruz. Yaşlılarımızın yaşamlarını kendi evlerinde, ailelerinin yanında sürdürebilmeleri için yerel yönetimlerin 'Evde Bakım' ve 'Gündüz Bakım Hizmetleri' projelerini destekliyoruz. Yaşlanma konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan YADES projelerine maddi destek sağlıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar 31 belediyeye, 55 YADES projesi için toplam 36 milyon TL finansman desteği sağladık. 76 bin 497 hanede, 111 bin 559 yaşlımıza ulaşarak evde bakım, psikososyal destek ve kültürel faaliyet hizmetleri sunduk. YADES'in kapsamını genişleterek; Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Osmaniye illerinden 6 projeye daha destek vereceğiz. Yeni yürütülecek projeler için 3 milyon TL kaynak aktarımı yapacağız. Böylelikle belediyeler tarafından yürütülecek 61 YADES projesine aktardığımız kaynak tutarı, toplamda 39 milyona ulaşacak."BAKANLIKTAN AÇIKLAMA Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamaya göre ise, Bakanlık tarafından 2016'dan bu yana Sakarya, Kayseri Samsun , Kocaeli, Diyarbakır Isparta , Osmaniye, Niğde Bayburt , İstanbul ve Yozgat olmak üzere 28 ildeki 31 belediyenin YADES projeleri destekleniyor. HUZUREVLERİNDE YAŞLILAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevlerinde yaşlıların eğlenceli zaman geçirerek moral depolamaları amacıyla hafta boyunca etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda İstanbul Etiler Huzurevi'nde 30 Eylül'de Yavuz Bingöl konseri düzenlenecek. Bakan Derya Yanık da huzurevi sakinleriyle konseri izleyecek. Çamlıca Prof. Dr. Fahrettin Kerim- Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle 1 Ekim'de bir araya gelecek olan Bakan Yanık, 5 Ekim'de de Ankara Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle buluşacak. Programda Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından, Kore gazileri Selçuk Fidegül ve Ali Cengiz Türkoğul'a 'Barış Madalyası' takdim edilecek. Bakanlık ve Turkcell iş birliği ile huzurevlerinde bakım altında bulunan yaşlıların dijital okuryazarlığını geliştirmek amacıyla yürütülen 'Dijital Bahar Projesi' kapsamında ise Derya Yanık'ın katılımıyla 6 Ekim'de Osmaniye Özden Huzurevi'nde 'Dijital Bahar Odası'nın açılışı gerçekleştirilecek. Bakan Yanık, 7 Ekim'de Mersin'de Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışını yapacak.