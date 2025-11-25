Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi: Gördüğü manzara şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Çevre

Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi: Gördüğü manzara şaşırttı

Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi: Gördüğü manzara şaşırttı
25.11.2025 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Avrupa'nın en büyük çevre projesinde gelinen noktayı görmek için dalgıç kıyafetlerini giydi ve İzmit Körfezi'nin derinliklerine indi. Bir zamanlar balçıkla kaplı olan zeminde pisi balıkları ve deniz şakayıklarını gören Büyükakın, "Yakın zamanda burada çok daha farklı şeyler görmeye başlayacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen ve "Avrupa'nın en büyük çevre dönüşüm projesi" olarak nitelendirilen ekolojik rehabilitasyon çalışması, artık gözle görülür neticeler vermeye başladı.Deniz tabanında biriken 11 milyon ton çamurun, yaklaşık 8 milyon tonluk kısmını oluşturan 3,8 milyon metreküpünün temizlenmesinin hedeflendiği projede, bugüne kadar 190 hektarlık alan balçıktan arındırıldı. Ayrıca, 2023 yılında "Dipten Diriliş" sloganıyla başlatılan proje ile İzmit Körfezi'nin dev bir akvaryuma dönüştürülmesi hedefleniyor.

İZMİT KÖRFEZİ'NDE DALIŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, yapımcı ve dalgıç Savaş Karakaş ile dünya rekortmeni serbest dalışçı Devrim Cenk Ulusoy, çalışmaları yerinde incelemek ve deniz yaşamındaki değişimi gözlemlemek üzere İzmit Körfezi'ne daldı.

Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi: Gördüğü manzara şaşırttı

"YAKLAŞIK 150 MİLYON DOLARLIK BİR PROJE"

Dalış öncesi açıklama yapan Başkan Büyükakın, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli rehabilitasyon projelerinden birinin Kocaeli'de gerçekleştirildiğini belirtti. Projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortaklaşa yürütüldüğünü hatırlatan Büyükakın, "Daha öncesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin TÜBİTAK ile birlikte yürüttüğü çalışmalar vardı. Yapılan incelemelerde burada 11 milyon ton çamur bulunduğu ve bunun yaklaşık 8 milyon tonunun, yani 3,8 milyon metreküpünün deniz ortamından uzaklaştırılması gerektiği tespit edilmişti. Sonrasında çamurun hangi yöntemle uzaklaştırılacağı üzerine çalışmalar yapıldı. LOGAN'daki uygulamadan esinlenerek bugün burada yürütülen proje geliştirildi. Yaklaşık 150 milyon dolar bütçesi olan bir proje bu" diye konuştu.

Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi: Gördüğü manzara şaşırttı

"TOPLAMDA 460 HEKTARLIK BİR ALANIN TEMİZLENMESİ HEDEFLENİYOR"

Büyükakın, toplamda 460 hektarlık alanın temizlenmesinin hedeflendiğini aktararak, şunları kaydetti: "Şu ana kadar 190 hektarlık alanda temizlik yapıldı. Temizleme yapılan bölgelerde elde edilen sonuçları da gözlemlemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar daha önce yaptığı dalışlarda hem biyoçeşitliliğin kendini yeniden yenilediğini hem de balık popülasyonunda, denizin diğer bölgelerine kıyasla artışlar olduğunu gözlemlemeye başladı. Farklı farklı türler var."

Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi: Gördüğü manzara şaşırttı

"170 BİN METREKÜP ÇAMURUN DENİZE ULAŞMASINI ÖNLÜYORUZ"

Ayrıca, 23 ileri biyolojik arıtma tesisiyle de çalışmaların yapıldığına değinen Başkan Büyükakın, "Senede yaklaşık 170 bin metreküp çamurun denize ulaşmasını önlüyoruz ama diğer yandan da denizde yıllardır birikmiş olan çamuru temizliyoruz. Bu, deniz ekosisteminin rehabilitasyonu açısından çok kıymetli bir çalışma ve dünyada da benzerlerinden biri sayılı. Dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmek için büyük bir emek veriyoruz. Biz bu mirası aslında büyüklerimizden değil, çocuklarımızdan ödünç aldık. Bu mirası onlara layıkıyla teslim etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı

Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi: Gördüğü manzara şaşırttı

"BU YAKLAŞIK 50 YILIN BİRİKİMİ"

Prof. Dr. Mustafa Sarı ise dipteki kirliliğin yaklaşık 50 yıllık bir birikim olduğuna dikkati çekerek, "Birikmiş olan bu doğal olmayan atıkların çıkarılması Marmara Denizi'ne çok büyük fayda sağlayacak. Marmara Denizi hem Akdeniz'in hem Karadeniz'in hem de Ege'nin dengesine katkı veren bir ekosistem. Marmara'yı kirlettiğinizde, bir anlamda Karadeniz'i, Ege'yi ve Akdeniz'i de kirletmiş oluyorsunuz. Üstelik Marmara Denizi'nin tüm kıyıları bizim ülkemizin sınırları içinde. Marmara'da olan her şey bizim namusumuzdur" dedi.

Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi: Gördüğü manzara şaşırttı

"İZMİT KÖRFEZİ'NE DALMAYI HİÇ AKLIMIZA GETİRMEDİK"

Dalgıç Savaş Karakaş da İzmit Körfezi'nin geçmişte dalgıçlar için "ölümcül bir bataklık" gibi görüldüğünü belirterek, "Bugüne kadar dünyanın yedi denizinde ve Türkiye'nin dört bir yanında dalış yaptım fakat İzmit Körfezi'ne dalmayı hiç aklımıza getirmedik. Çünkü bizim için burası adeta ölümcül bir yerdi. Takdir edersiniz ki burası bir deniz değil, bir bataklık gibiydi. Hiçbir dalgıç bataklığa dalmak istemez ama bugün, yaklaşık 50 hatta 100 yıllık kötü bir alışkanlıktan kurtuluyoruz" diye konuştu.

Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi: Gördüğü manzara şaşırttı

"CANLILARIN ARTMASI HAYATIN YENİDEN BAŞLADIĞINI GÖSTERİYOR"

Dalışın ardından su altındaki gözlemlerini aktaran Tahir Büyükakın, değişimin çıplak gözle görülebildiğini vurguladı. Daha önce balçık nedeniyle yaşamın mümkün olmadığı alanlarda artık deniz canlılarının yuva yapmaya başladığını anlatan Büyükakın, "Denizin dibinde deniz şakayıkları ve benzeri türlerin yaygın şekilde yer tuttuğunu görüyoruz. Bunların deniz tabanına tutunmuş olması, orada bir yaşamın yeniden başladığını gösteriyor. Bu türlerin orada yaşaması çok önemli. Belli kabuklu türler ortaya çıkmaya başlamış. Deniz hıyarı ya da deniz patlıcanı olarak bilinen türlerden var, yengeçler var. Önce kabuklu canlılar geliyor, ardından bu kabuklularla beslenen diğer türler geliyor. Örneğin pisi balığının gelmesi, orada kabuklu türlerin yaşamaya başladığının önemli bir göstergesi. Çünkü pisi balığı, bu canlılarla beslenmek için geliyor" cümlelerini kullandı.

Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi: Gördüğü manzara şaşırttı

"BURADA ÇOK DAHA FARKLI ŞEYLER GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sözlerini şöyle noktaladı: "Ayrıca anemonlar da vardı. Bunlar, denizdeki canlılığın en önemli göstergelerinden biridir. Burada çamurun yer yer 3 metreye kadar ulaştığı bir bölgeden bahsediyoruz. O çamur temizlendi ve denizin dibindeki kum oksijenle buluştu. Daha önce yüzeyi kaplayan balçık tabakası nedeniyle hiçbir canlı türünün burada tutunması mümkün değildi. Şimdi ise kumlu zeminde tutunabilen türler yeniden köklenmeye başladı. Yavaş yavaş diğer türler de beslenmek için gelecek, yumurtalarını bırakacak ve yakın zamanda burada çok daha farklı şeyler görmeye başlayacağız. Hem tür çeşitliliğinin artmasını hem de popülasyonların çoğalmasını bekliyoruz. İnşallah çok güzel şeyler olmaya başladı ve bundan sonrası da hızlı bir şekilde devam edecek."

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi: Gördüğü manzara şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    sanayi atiklarini döktürmeyin ywter üstüne gidin temiz kalir.avruoada yapamadiklarini burda yapiyorlar 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek
Polise bıçakla direnince vurularak etkisiz hale getirildi Polise bıçakla direnince vurularak etkisiz hale getirildi
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Kimseye aldırış etmedi Kadın voleybol maçında yumruklu saldırı Kimseye aldırış etmedi! Kadın voleybol maçında yumruklu saldırı
Yalova’da Acil Su Eylem Planı Her gün 10 saat su kesintisi yapılacak Yalova'da Acil Su Eylem Planı! Her gün 10 saat su kesintisi yapılacak
Ergin Ataman’dan FIBA Dünya Kupası eleme sistemine tepki Ergin Ataman'dan FIBA Dünya Kupası eleme sistemine tepki
Aydın Meclisi Tartışmalarla Ertelendi Aydın Meclisi Tartışmalarla Ertelendi
İstanbul’da skandal görüntü Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı İstanbul'da skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı
Kaybettiği maç sonrası kameramana tepki gösteren Pep Guardiola özür diledi Kaybettiği maç sonrası kameramana tepki gösteren Pep Guardiola özür diledi
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var
Oyuna giren Enes Ünal, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi Oyuna giren Enes Ünal, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi
Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
Nuri Şahin kendini tutamadı: Bu seviyede hakemlerle işimiz çok zor Nuri Şahin kendini tutamadı: Bu seviyede hakemlerle işimiz çok zor
ABD, Maduro’yu terörist ilan edip başına ödül koydu ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu
Gerçeklik algısını bozan kavga Yapay zeka mı, yoksa sahiden yaşandı mı Gerçeklik algısını bozan kavga! Yapay zeka mı, yoksa sahiden yaşandı mı?
Kılıçdaroğlu’ndan eleştirilere yanıt geldi Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt geldi
Kenan İmirzalıoğlu’nu gözyaşlarına boğan olay Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı
Taksim’deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
Yatırımda rota değişti, arsa değerinin en çok arttığı 10 il belli oldu Yatırımda rota değişti, arsa değerinin en çok arttığı 10 il belli oldu
Mardin’de 11’inci kattan düşen zihinsel engelli çocuk düştü Mardin'de 11'inci kattan düşen zihinsel engelli çocuk düştü
DEM Parti’den “İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın“ talebi DEM Parti'den "İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın" talebi
16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı 16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacağız CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız
Otopsi raporu çıktı İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

18:32
Otopsi raporu çıktı İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
18:23
Emre Mor’dan transferde ters köşe
Emre Mor'dan transferde ters köşe
18:03
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
18:00
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacağız
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız
17:59
Beşiktaş’tan 3 transfer hamlesi birden İşte o isimler
Beşiktaş'tan 3 transfer hamlesi birden! İşte o isimler
17:44
Rus Temel Reis’in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı
17:18
’’MHK falan hikaye’’ diyerek derbinin hakemini açıkladı
''MHK falan hikaye'' diyerek derbinin hakemini açıkladı
17:15
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor
17:01
16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı
16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı
16:33
Tarih belli oldu: İstanbul’a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
16:06
Özlem Çerçioğlu’nun küplere bindiği an Masaya vura vura konuştu
Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Masaya vura vura konuştu
16:05
Dünya devinden Osimhen bombası Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
15:47
Şanlıurfa Adliyesi’nde patlama: 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: 1 kişi yaralandı
15:17
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL’lik borcu 30 bin TL oldu
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
15:04
İzlemeyen pişman olur Bu gece ortalık yanacak
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak
14:45
DEM Parti’den “İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın“ talebi
DEM Parti'den "İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın" talebi
14:37
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
14:19
MHP’nin grup toplantısına Feti Yıldız’ın katılmaması dikkat çekti
MHP'nin grup toplantısına Feti Yıldız'ın katılmaması dikkat çekti
14:08
CHP’de değişim sinyali Özgür Özel bazı isimlerle yolları ayıracak
CHP'de değişim sinyali! Özgür Özel bazı isimlerle yolları ayıracak
13:33
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir
13:23
CHP’li vekil ’’Beyaz Toros’’ maketi gösterdi, Bakan Tunç anında cevabı yapıştırdı
CHP'li vekil ''Beyaz Toros'' maketi gösterdi, Bakan Tunç anında cevabı yapıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2025 19:02:19. #7.11#
SON DAKİKA: Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi: Gördüğü manzara şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.