Borussia Dortmund 0-2 Mainz 05 - Son Dakika

Borussia Dortmund 0-2 Mainz 05

Bundesliga'nın 32. haftasında Signal Iduna Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mainz 05, 33'üncü dakikada Jonathan Burkhardt'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.

Borussia Dortmund 0-2 Mainz 05, System.String[]

Bundesliga'nın 32. haftasında Signal Iduna Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mainz 05, 33'üncü dakikada Jonathan Burkhardt'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.


İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip 49'uncu dakikada Jean-Philippe Mateta'nın penaltıdan filelere gönderdiği topla skoru 2-0 yaptı.


Karşılaşmada başka gol olmayınca Mainz 05, deplasmanda Borussia Dortmund'u 2-0 yendi.


Borussia Dortmund 66 puanla 2'inci sırda bulunurken, kümede kalma adında önemli 3 puan alan Mainz 05, 34 puanla 15. sırada yer alıyor.


Bayer Leverkusen 3 puanı 3 golle aldı


Bayer Leverkusen de sahasında Köln'ü 3-1 mağlup etti.


Ev sahibi ekibin gollerini 7'nci dakikada Sven Bender, 40'ıncı dakikada Kai Havertz ve 83'üncü dakika Moussa Diaby attı.


Köln'ün tek golünü 59'uncu dakikada Sebastiaan Bornauw kaydetti.


Bayer Leverkusen puanını 60'a çıkartarak 4. sırada yer aldı ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılma mücadelesini sürdürdü.


Köln ise 35 puanla 13'üncü sıraya geriledi.


Fortuna Düsseldorf müsabakanın son bölümde bulduğu gollerle 1 puanı aldı


Leipzig ise sahasında düşme hattında bulunan Fortuna Düsseldorf ile 2-2 berabere kaldı.


Leipzig'in golleri 60'ıncı dakikada Kevin Kampl ve 63'üncü dakikada Timo Werner'den geldi.


Karşılaşmanın 87. dakikasında Steven Skrzybski ve 90 2'inci dakikada Andre Hoffmann ile üst üste iki gol bulan Fortuna Düsseldorf, deplasmandan 1 puanı son bölümde atılan gollerle aldı.


Leipzig ekibi 63 puanla 3'üncü sırada yer alırken, Fortuna Düsseldorf 29 puanla 16'ıncı sırada bulunuyor.


Günün diğer maçında da Hoffenheim, deplasmanda Augsburg'u 3-1 yendi.



Fortuna Düsseldorf, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 01:28 

Son Dakika Spor Borussia Dortmund 0-2 Mainz 05 - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti         
07:28
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu         
01:45
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti         
00:28
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu         
00:26
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti         
00:20
MSB, MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı         
00:15
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi         
23:27
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi         
23:26
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız         
23:15
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi         
23:04
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı         
23:01
Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti         
22:58
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi         
22:45
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti         
22:28
"Korona beni bulsun" diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor         
22:24
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı         
22:16
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç         
21:36
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi         
21:26
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor         
21:09
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor         
20:46
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı 20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı         
20:42
Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti         
20:39
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?         
20:02
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti         
20:00
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi         
19:54
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de         
19:52
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı         
19:50
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 08:01:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borussia Dortmund 0-2 Mainz 05 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]