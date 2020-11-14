Cami hırsızı cemaate yakalandı...O anlar kamerada - Son Dakika

Cami hırsızı cemaate yakalandı...O anlar kamerada

14.11.2020 11:43

Cami hırsızı cemaate yakalandı.

Cami hırsızı cemaate yakalandı...O anlar kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir camide cemaat namaza durduğu esnada hırsızlık yapan bir şahıs cemaate katılmaya gelen bir vatandaş tarafından yakalandı. Yaşlı adamı iten hırsız yalın ayak kaçtı, o anlar an be an güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir camide perşembe günü vakit namazı için secdeye duran imam, odasının kapısını açık unuttu. Kapıyı açık gören bir şahıs cemaatin namaza duruşunu fırsat bilerek hırsızlık yapmaya yeltendi. Odaya giren hırsız bozuk para ve muslukları cebine katarken daha sonra cemaate katılmak için gelen İsmet Çiçek tarafından fark edildi. Boğuşmaya giren Çiçek hırsızı elinden kaçırınca hırsız yalın ayak ayakkabısını alarak kaçtı. O anlar an be an güvenlik kameralarına yansıdı, Çiçek gösterdiği tepkiyle caminin kahramanı seçildi.

"İman gücü idi yine olsa yaparım"

O anları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan 65 yaşındaki demir işi ile uğraşan İsmet Çiçek, hırsızın jet hızıyla kaçtığını aktardı. Çiçek, "Daha önce içeri girmiştim, abdestimi tazelemek için dışarı çıktım. İri yapılı bir genç içeride oturuyordu, sonra girdim baktım safta o arkadaş yok. Bende bu imamın odasına girmiştir diye imamın odasına gittim. Baktım ki orada onu oradan çıkarttım. Sen ne yapıyorsun imamın odasında ne işin var dedim tuttum yakasından. Gücü kuvveti yerinde, 65 yaşına girmiş adamım, elimden gelseydi tutardım, biri yardım etseydi yakalardım. Vurmaya niyetim vardı, kan suratından gelir halılar kirlenir diye vurmadım. Elimden kaçtı gitti, içeride bir musluk vardı. Bozuk paraları çalmış, içeride ne bulmuşsa alıp gitti. İman gücü idi yine olsa yaparım. O an bıçak çekseydi bile düşünmezdim. Ayakkabısını almasıyla jet gibi kaçtı, çıplak ayak ile kaçıp gitti. Kamerada görüntüler var, yetkililer yakalansın" dedi.

Cami hırsızı cemaate yakalandı...O anlar kamerada
Cami hırsızı cemaate yakalandı...O anlar kamerada
Cami hırsızı cemaate yakalandı...O anlar kamerada
Cami hırsızı cemaate yakalandı...O anlar kamerada

Diyarbakır, Hırsızlık, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cami hırsızı cemaate yakalandı...O anlar kamerada - Son Dakika


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