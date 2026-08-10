Çerçeve yasada ilk 6 madde Meclis'ten geçti - Son Dakika
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Çerçeve yasada ilk 6 madde Meclis'ten geçti

Çerçeve yasada ilk 6 madde Meclis\'ten geçti
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TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin hukuki altyapısını oluşturması hedeflenen çerçeve yasa teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi. Buna göre, PKK/KCK’nın silah bırakma ve fesih sürecinin teyidi şartına bağlanan düzenlemeler kapsamında bazı soruşturma ve kovuşturmalar 5 veya 10 yıl ertelenecek, tutukluluk ve adli kontrol kararları yeniden değerlendirilecek, yeni suç işlenmesi halinde ertelemeler kaldırılacak ve belirli hükümlülerin cezalarının infazı ertelenecek.

“Terörsüz Türkiye” sürecinin hukuki altyapısını oluşturması hedeflenen ve kamuoyunda ‘çerçeve yasa’ olarak bilinen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. Görüşmelerin ardından teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi.

PKK/KCK’NIN SİLAH BIRAKMASI VE FESHİ ŞARTI

Kabul edilen maddelerde düzenlemenin amacı ve kapsamı belirlenirken, PKK/KCK’nın fiili varlığını sona erdirmesi ve kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim etmesinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi, bu durumun Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilmesi şartı getiriliyor.

Çerçeve yasada ilk 6 madde Meclis'ten geçti

BAZI SORUŞTURMA VE DAVALAR ERTELENECEK

Teklif kapsamında PKK/KCK’nın silah bırakması ve fesih sürecinin MGK tarafından teyit edilmesi şartıyla, belirli suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi öngörülüyor.

Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda erteleme 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 10 yıl olacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile bazı ağır suçlar kapsam dışında tutuluyor.

TUTUKLULUK VE ADLİ KONTROL KARARLARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Erteleme kapsamına giren suçlar nedeniyle verilmiş tutuklama ve adli kontrol kararlarının yeniden değerlendirilmesi öngörülüyor. Şartların oluşması halinde bu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilebilecek.

İstinaf veya temyiz aşamasındaki dosyalara ilişkin de düzenlemeler yer alıyor.

YENİ SUÇ İŞLENİRSE ERTELEME KALDIRILACAK

Erteleme kararlarının özel bir sisteme kaydedilmesi ve bu kayıtların yalnızca soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak yetkili adli makamların talebiyle kullanılabilmesi düzenleniyor.

Erteleme süresi içinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılarak soruşturma veya kovuşturmaya devam edilecek. Sürenin yeni bir suç işlenmeden tamamlanması halinde ise kovuşturmaya yer olmadığı veya davanın düşmesi kararı verilebilecek.

HÜKÜMLÜLERİN CEZALARININ İNFAZI DA ERTELENECEK

Kapsama giren suçlardan mahkum olanların cezalarının infazının da belirli sürelerle ertelenmesi öngörülüyor.

Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanların cezaları 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanların cezaları ise 10 yıl süreyle ertelenebilecek.

Bu süre içinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde erteleme kaldırılarak cezanın infazına devam edilecek. Sürenin suç işlenmeden tamamlanması halinde ise ceza infaz edilmiş sayılacak.

GÖZLER KALAN 6 MADDEDE

İlk 6 maddenin kabul edilmesinin ardından gözler teklifin kalan maddelerine çevrildi. Genel Kuruldaki oylamaların tamamlanmasının ardından teklifin tümü için de oylama yapılması bekleniyor.

Çerçeve yasada ilk 6 madde Meclis'ten geçti

Kanun teklifinin kabul edilen 6 maddesi şu şekilde:

1. MADDE: AMAÇ VE KAPSAM

Düzenlemenin amacı, PKK/KCK’nın fiili varlığını sona erdirmesi ve kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim etmesinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu durumun Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilmesinin ardından uygulanacak hukuki işlemleri belirlemek olarak düzenleniyor. Teklif, PKK/KCK’nın kurulması veya yönetilmesi, örgüt üyeliği, yardım ve propaganda suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen bazı suçları kapsıyor.

2. MADDE: TANIMLAR

Kanunda geçen “örgüt” ve “kurul” ifadeleri tanımlanıyor. “Örgüt” PKK/KCK ve bağlantılı oluşumlarını, “Kurul” ise teklifin 7’nci maddesiyle oluşturulacak kurulu ifade ediyor.

3. MADDE: SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALAR ERTELENECEK

PKK/KCK’nın silah bırakması ve fesih sürecinin MGK tarafından teyit edilmesi şartıyla, kapsam dahilindeki bazı soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi öngörülüyor. Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlarda erteleme 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ise 10 yıl olacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen bazı ağır suçlar kapsam dışında tutuluyor.

4. MADDE: TUTUKLULUK VE ADLİ KONTROL KARARLARI

Erteleme kapsamına giren suçlar nedeniyle verilmiş tutuklama ve adli kontrol kararlarının yeniden değerlendirilmesi öngörülüyor. Şartların oluşması halinde bu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilebilecek. İstinaf veya temyiz aşamasındaki dosyalar hakkında ise bozma kararı verilmesi düzenleniyor.

Çerçeve yasada ilk 6 madde Meclis'ten geçti

5. MADDE: YENİ SUÇ İŞLENMESİ HALİNDE ERTELEME KALKACAK

Erteleme kararlarının özel bir sisteme kaydedilmesi ve bu kayıtların yalnızca soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak yetkili adli makamların talebiyle kullanılabilmesi düzenleniyor. Erteleme süresi içinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılacak ve soruşturma veya kovuşturmaya devam edilecek. Sürenin yeni bir suç işlenmeden tamamlanması halinde ise kovuşturmaya yer olmadığı veya davanın düşmesi kararı verilebilecek.

6. MADDE: HÜKÜMLÜLERİN CEZALARININ İNFAZI ERTELENECEK

Kapsama giren suçlardan mahkum olanların cezalarının infazının belirli sürelerle ertelenmesi öngörülüyor. Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanların cezaları 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanların cezaları ise 10 yıl süreyle ertelenebilecek. Bu süre içinde yeniden terör suçu işlenirse erteleme kaldırılarak cezanın infazına devam edilecek; süre suç işlenmeden tamamlanırsa ceza infaz edilmiş sayılacak.

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Son Dakika TBMM Çerçeve yasada ilk 6 madde Meclis'ten geçti - Son Dakika

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