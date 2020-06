Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kağıthane kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu (2) - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Yahya Kemal Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Kurum, Kağıthane'de istinat duvarının kayması sebebiyle yıkılan bina sonrasında 34 bin metrekarelik bir alanda kentsel dönüşüm süreci başlattıklarını belirterek "Toplamda 745 bağımsız bölüm üreteceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl bitmeden de ağustos ayında vatandaşlarımıza bu projemizi teslim etmiş olacağız" dedi.

Kağıthane'deki çalışmalar hakkında bilgi alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, burada gazetecilere açıklama yaptı. Kurum, " Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm sloganıyla acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümü için tüm belediyelerimizle beraber seferber halindeyiz. Hem İstanbul'umuzda hem de Türkiye'nin her ilinde bir kentsel dönüşüm projesi yapmak üzere kararlılıkla projelerimizi devam ettiriyoruz" dedi. Kurum, "Geçtiğimiz nisan ayında biliyorsunuz Kağıthane ilçemizde istinat duvarının kayması sebebiyle yıkılan bina vardı. Bu arkada görülen iş makinesinin görüldüğü alandaydı. Hemen o gün burada seferber olmak suretiyle Kağıthane Belediyemizle birlikte bir kentsel dönüşüm süreci başlattık. Bu süreç çerçevesinde etrafındaki 123 binayı risk tespitini yapmak suretiyle, 34 bin metrekarelik alanda gerçekten örnek diyebileceğimiz bir kentsel dönüşüm projesi başlattık. İşte projemizin görseli. Az katlı yatay mimari esaslı, gerçekten yöresel değerleri taşıyan içinde her türlü sosyal imkanı olan, insanlarımızın burada mutlu ve huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamalarını temin etmek amacıyla bu projeyi başlattık. Toplamda 745 bağımsız bölüm üreteceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl bitmeden de ağustos ayında vatandaşlarımıza bu projemizi teslim etmiş olacağız" diye konuştu.

Esenler 'de 60 bin konutluk bir projenin devam ettiğini söyleyen Kurum, "5 bin konutunu Esenler bölgesindeki riskli binalar için, 10 bin konutunu da çevre ilçelerdeki yine riskli binalar ve sosyal donatı alanındaki binaların dönüşümü için ayırdık. Onları da 2021'e kadar etaplar halinde tamamlayacağız. Gaziosmanpaşa 'da 5 bin konutluk proje yürütüyoruz. Orayı da bugün yerinde inceledik. Bunun dışında Üsküdar 'da, Kartal 'da, Beykoz 'da, Ümraniye 'de, Beyoğlu 'nda... Beyoğlu'nda şehir merkezinde örnek bir dönüşüm projesini yürütüyoruz. Bahçelievler 'de bu noktada örnek bir projemiz olacak" dedi. Bakan Kurum, Bahçelievler, Bağcılar Zeytinburnu 'nda, Tozkoparan 'da çalışmaların devam ettiğini ve tüm Türkiye'de bu projelerin sayısını artıracaklarını belirtti.

