Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne emekli umurlarında ne maaş yerine harçlık verdikleri işçiler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi de emekliler üzerinden bir istismar arayışı içindeler. Yönettikleri belediyelerde işçilere maaş yerine harçlık veren kendileri değilmiş gibi emeklilerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Emekçiler maaşlarını alamadıkları belediye önünde eylem yapıyor. Bunlar ya tropikal adalarda keyif çatıyor ya da Meclis'i panayır yerine çeviriyor. Madem emekçinin, emeklinin hakkını düşünüyorsunuz Ankara'da kürsü basacağınıza belediye çalışanlarının maaşlarını düzenli ödeseniz ya. Maalesef böyle tutarsızlar. Ne emekli umurlarında ne maaş yerine harçlık verdikleri işçiler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ev Sahibi Türkiye 6 bin 973 Kura Çekimi, bin 482 Konut Anahtar Teslimi', Aydın Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların toplu açılış töreni için Aydın'a geldi. Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

'GÜVENİNİZİ BOŞA ÇIKARMAMANIN ÇABASI İÇİNDEYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına dün yaşamını yitiren 24, 25, 26 ve 27'nci dönem Uşak Milletvekili Mehmet Altay'a rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileyerek başladı. Aydın'ın Büyük Menderes'in bereketiyle, zeytiniyle, inciriyle, çalışkan insanıyla Türkiye'nin yüz akı şehirlerinden biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adnan Menderes'in demokrasi bayrağını yükselttiği ve kalesi olarak gösterilen Aydın'ın bizim gönlümüzde her zaman müstesna bir yeri vardır. Bir kez daha tarih ve medeniyet kokan; ovasıyla, dağıyla, deniziyle eşsiz güzelliklere sahip bu güzel şehirde olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi bağrınıza bastınız, bizi kucakladınız. Bugün bir kez daha Efeler şehri, merhum Menderes'in şehri olduğunuzu gösterdiniz. Coşkunuz, dayanışmanız, sevginiz, heyecanınız, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin şu güveninizi boşa çıkarmamanın çabası içindeyiz. Aydın'a mahcup olmamak, Aydın'ı mahcup etmemek için gece gündüz çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bir taraftan, Valiliğimiz bir taraftan, bakanlıklarımız öbür taraftan Aydın için seferber olmuş durumdalar. Devletimizin tüm kurumları iş birliği, koordinasyon içinde Aydın'ı daha da güzelleştirmenin, kalkındırmanın mücadelesini veriyor" dedi.

'6 BİN 973 KONUTUN KURASINI ÇEKİYORUZ'

Bugün toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları Aydın'ın hizmetine sunduklarına belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla bir konut projesi başlattık. Projemizde ülkemiz genelinde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. 500 mahalle konağını, anaokulunu, aile sağlığı merkezlerini, gündüz bakımevlerini, taziye evlerini, misafirhane ve spor salonlarını da sosyal konutlarla birlikte Türkiye'mize kazandıracağız. Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerine geçen ay başladık. Bugün Aydın merkezde 2 bin 100, ilçelerde 4 bin 873 olmak üzere toplam 6 bin 973 konutun kurasını çekiyoruz. Konutlarımızın ilk teslimatlarını 2027'nin Mart ayından itibaren yapmak niyetindeyiz. Sosyal konutlarımız şimdiden Aydınlı kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun. Rabb'im bizlere bu konutların anahtarlarını hak sahibi kardeşlerime bizzat teslim etmeyi de nasip eylesin."

'MİLLETİMİZE SÖZ VERDİK, HAMDOLSUN SÖZÜMÜZÜ DE YERİNE GETİRDİK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin genel başkanı yine çıkıp, 'Bu evleri bitiremezler' diyecektir. Kendisinin bile inanmadığı bir süre abuk sabuk argümanı öne sürerek bu evlerin niçin yapılamayacağını millete anlatmaya çalışacaktır. Aynısını deprem bölgesinde yaptı da oradan biliyorum. Hatırlayın 6 Şubat depreminden sonra bize neler neler söylediler. 'Hükümet bu enkazın altında kalır', 'Enkazı kaldıramaz', 'Evleri inşa edemezler' dediler. Aynı şeyi İzmir için de söylediler. İzmir'de depremde tüm enkazı kaldırdık mı? Vatandaşlarımızı o konutlara yerleştirdik mi? Dünyanın en büyük şantiyesini deprem bölgesinde kurup, 7 gün 24 saat çalışma esasıyla çalışıp millete mahcup olmamak için adeta çırpındık. 27 Aralık'ta, yani yıl bitmeden 455 bininci konutun anahtarlarını Hatay'da hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Yani milletimize söz verdik, hamdolsun sözümüzü de yerine getirdik" dedi.

'DEPREM BÖLGESİNE SAHİP ÇIKMAK DAHA YENİ AKLINA GELİYOR'

"Avrupa dahil dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir yükü alnımızın akıyla sırtladık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçenlerde nasıl olduysa CHP Genel Başkanının yolu Hatay'a düşmüş. Baktım orada kendince yaşadığı utancı gizlemeye çalışıyor. Hatay'da yapılan işleri, konutları, yolları, caddeleri, okulları, hastaneleri, ticarethaneleri gördükçe vakti zamanında ettiği o büyük laflar aklına geliyor ve herhalde onların altında eziliyor. Normalde bizden açıkça özür dilemesi gerekirken lafı eğip bükerek işin içinden ayrılmak, sıyrılmak istiyor. Daha fazla pot kırmasa aslında bu yaptığı anlaşılabilir. Fakat bu zat depremin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra çıkıp, 'Deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız' diyor. İyi hoş da sormazlar mı sana 3 yıldır neredeydin Özgür Efendi? Sormazlar mı 455 bin konut yapılıyorken sen neyle meşguldün Özgür Efendi? Deprem bölgesine sahip çıkmak şimdi mi aklına geldi? Neredeyse 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Hayırdır, daha yeni mi ayıldınız? İnşa ve ihya çalışmaları bitmek üzere. Ama CHP Genel Başkanının deprem bölgesine sahip çıkmak daha yeni aklına geliyor" açıklamasında bulundu.

'BUNLARIN ÜLKEDE NE OLUP BİTTİĞİNDEN HABERİ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep söylüyorum bunların ülkede ne olup bittiğinden inanın haberi yok. Bunlar bizim verdiğimiz sözleri kendi bedava traktör vaatleri gibi zannediyorlar. Her çiftçiye bedava traktör, her depremzedeye bedava ev vereceklerdi ama bütün işleri gibi onlar da yalan oldu. Şimdi de emekliler üzerinden bir istismar arayışı içindeler. Yönettikleri belediyelerde işçilere maaş yerine harçlık veren kendileri değilmiş gibi emeklilerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Emekçiler maaşlarını alamadıkları belediye önünde eylem yapıyor. Bunlar ya tropikal adalarda keyif çatıyor ya da Meclis'i panayır yerine çeviriyor. Madem emekçinin, emeklinin hakkını düşünüyorsunuz Ankara'da kürsü basacağınıza belediye çalışanlarının maaşlarını düzenli ödeseniz ya. Maalesef böyle tutarsızlar. Ne emekli umurlarında ne maaş yerine harçlık verdikleri işçiler. Bunların tek bildikleri hakaret etmek, çamur atmak, karalamak, kabir başında rakı kadehi tokuşturup milletin parasıyla tropik adalarda keyif çatmak. Daha önce defalarca söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Biz eserlerimizle, yaptıklarımızla, ülkemize kazandırdığımız hizmetlerle, projelerle konuşuluyoruz. Eğer bulabiliyorsanız siz de eserlerinizden bahsedin. Şayet varsa siz de hizmetlerinizden bahsedin Özgür Efendi. Türkiye için bugüne kadar hangi katma değeri ürettiniz? Eğer cesaretiniz varsa gelin ondan bahsedin. Yapabiliyorsanız bizimle laf değil, eser yarıştırın. Ege'nin incisi Aydın'dan bir kez daha ilan ediyorum. Nasıl 455 bin konutu söz verdiğimiz gibi yaptıysak 500 bin sosyal konutu da aynı hızla ve kararlılıkla inşa edeceğiz. İnşallah Aydın'a gelip yeni yuvalarına kavuşan kardeşlerimizin sevincini birlikte paylaşacağız."

'BAŞKA YERE GİTMEDEN KENDİ ŞEHRİNDE ALACAK'

Aydın'a yapılan yatırımlarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün farklı mahallelerimizde inşası tamamlanan 1467 konut ve 15 iş yerini Aydınlı kardeşlerimizin inşallah kullanımına sunuyoruz. 64 bin metrekare alana yayılan 4 millet bahçemizi hizmete açmıştık. 123 bin metrekare alanda yapımı devam eden 4 millet bahçemizi de inşallah çok kısa süre içinde tamamlayacağız. Böylece buradaki vatandaşlarımızın rahatça nefes alabilecekleri toplam 6 millet bahçemizi Aydın'ımızın hizmetine vermiş olacağız. Bugün burada açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her açıdan Aydın'ımıza layık bir eser oldu. İçerisinde 365 polikliniğin ve 34 ameliyathanenin yer aldığı, 1300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz. 65,5 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip Aydın Şehir Hastanemizde 2 bin 269 araçlık açık ve kapalı 2 otoparkımız bulunuyor. Nükleer tıp merkeziyle, 45 diyaliz cihazla, 16 yanık yatak sayısıyla toplam 250 yoğun bakım yatağıyla, 3 MR, 3 tomografi cihazıyla her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydın'ımıza kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Size şu müjdeyi de vermek istiyorum; Aydın Şehir Hastanemiz bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Yani hem nitelikli kadrosuyla Aydın halkına sağlık hizmeti sunacak hem de ülkemize tıp alanında kadro yetiştirecek. Aydınlı kardeşim birinci sınıf sağlık hizmetini başka yere gitmeden kendi şehrinde alacak. Aralarında 75 yataklı Çine Devlet Hastanemizin, Didim Devlet Hastanemizin 75 yataklı ek binasını, Nazilli'de 40 üniteli ağız ve diş sağlığı merkezinin de olduğu diğer sağlık yatırımlarınızın da şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hizmete sunduğumuz eğitim kurumları, hükümet konakları, spor tesisleri, köprüler 276 kilometre uzunluğunda sinyalizasyon projesi, yangın havuzu ve göletlerin de Aydın'a hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'BAŞARI ÇITASINI SÜREKLİ YÜKSEĞE TAŞIYOR'

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aydınlı kardeşlerimin 'Topuklu Efesi' Özlem Çerçioğlu, sosyal belediyecilik alanında başarı çıtasını sürekli yükseğe taşıyor. Belediyemizin 8 adet projesini bugün hizmete veriyoruz. İncirliova ve Kuyucak'ta 2 adet çocuk gelişim merkezimiz tamamlandı. Efeler'de tekstil alanı içerisindeki tescilli binaların restorasyonu yapıldı. Belediyemiz Didim'de huzurevini güçlendirdi. Kültür merkezimizin bakım ve onarımını başarıyla bitirdi. Nazilli'nin 2'nci, Aydın'ın 7'nci otizm merkezi tamamlandı. Nazilli'de diş sağlığı polikliniği, Efeler'de Acarlar-Şehir Hastanesi yolunun ve hayvan doğal yaşam alanımızın 1'inci etabının bakım işleri bitti. Bunları da sizlerin istifadesine sunuyoruz. Bu yatırımlarda emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Yüklenici firmalarımızla birlikte şantiyede fedalarca ter döken işçi, mimar ve mühendis kardeşlerimizin tamamına gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

'GÜVENLİK VE İSTİKRAR YENİDEN SAĞLANIYOR'

Suriye'nin hızla toparladığını dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde ve dünyada yaşanan hadiseleri inanıyorum ki sizler de takip ediyorsunuz. 2'nci Dünya Savaşı sonrasında kurulan küresel nizam kökten çatırdıyor. Hukukun gücü yerine gücün hukukunun egemen olduğu bir yapıya doğru hızla ilerliyoruz. Yıllardır konforlu bir coğrafyada bulunmanın keyfini çıkaran ülkeler ilk defa hayatın gerçekleriyle yüzleşiyor. Bizim senelerdir uğraştığımız meselelerin çok küçük bir kısmıyla onlar da burun buruna gelmeye başladı. Davos'taki tartışmalara baktığımızda küresel sisteme yönelik yaptığımız eleştirilerin artık Batı dünyasında da karşılık bulduğunu görüyoruz. Düne kadar bize küresel sistemi öven Batılı liderler bugün çarpıklıktan, adaletsizlikten, sistemin sorunlarından bahsediyorlar. Bizi acımasızca eleştirenler görüyorum ki bugün bize hak veriyor. Aynı durum komşumuz Suriye için de geçerlidir. Hatırlayın, Suriye'deki mazlumlara sahip çıktığımız için 13,5 yıl boyunca bize demediklerini bırakmadılar. 'Türkiye yanlılaşıyor', 'Türkiye Orta Doğu bataklığına saplanıyor' dediler. Hatta ülkemizi DEAŞ terör örgütüne destek vermekle suçladılar. Peki sonuçta ne oldu? Suriye'de zalim rejim devrildi, zulüm bitti. Elinde 1 milyona yakın Suriyelinin kanı olan bir yönetim yerine Türkiye'nin çok yakın dostu bir hükümet geldi. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın dirayetli liderliğinde ülkemizin de güçlü desteğiyle Suriye hızla toparlanıyor. 13,5 yıllık çatışmaların ardından güvenlik ve istikrar yeniden sağlanıyor" açıklamalarında bulundu.

'BÖLGEMİZDE HER TÜRLÜ TERÖRÜN KÖKÜ HAMDOLSUN KURUTULUYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütleri işgal ettikleri yerlerden Suriye ordusu tarafında yavaş yavaş çıkartılıyor. Eski rejim döneminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimiz, yeni Suriye'nin asli parçası oluyor, hakları en üst seviyede teslim ediliyor. Türkmen kardeşlerimiz aynı şekilde yeni yönetimde çok önemli görevler üstleniyor. 'DEAŞ' denilen terör örgütüyle, bu belayla mücadele eskisinden daha güçlü ve kararlı bir hale geliyor. Bölgemizde her türlü terörün kökü hamdolsun kurutuluyor. Yıllardır ülkemiz için endişe kaynağı olan sorunlar birer birer çözüme kavuşuyor. Tarihin doğru tarafında durmamızın, Müslümanlığımızın gereğini yerine getirmemizin, komşuluk hukukuna riayet etmemizin meyvelerini hamdolsun topluyoruz. Halep'te, Hama'da, Humus'ta, Afrin'de, İdlib'de milyonlar cıvıl cıvıl Türkçe konuşuyor, Türkiye'yi konuşuyor. Bize hayır duaları ediyorlar. İnşallah çok daha iyi olacak. Suriye'nin kuzeyindeki ayrılıkçı terör tehdidi tamamen ortadan kalkınca sadece Suriye halkı değil, tüm bölgemiz rahatlayacak. Suriye bölgede bir refah ve istikrar adasına dönüştükçe bundan hepimiz istifade edeceğiz. Bir bütün ve güvenli Suriye'nin kazananı Araplar, Türkmenler, Kürtler, Nusayriler, Dürziler, Hristiyanlar ve diğer tüm Suriye vatandaşları olacak. Bunun için önce 86 milyon olarak birbirimize kenetleneceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Unutmayın, İslam kardeşliği ortak paydasında bölgedeki halklarla bir araya geleceğiz. Sağduyulu, sabırlı ve soğukkanlı davranacak; oyuna gelmeyecek, sosyal medyadan körüklenmek istenen fitne ateşine karşı uyanık olacağız. Kutuplaşma, kamplaşma hem bize hem bölgemize acıdan başka bir şey getirmez. Etkin köken ve mezhep üzerinden gerilim coğrafyamıza sadece hüzün sadece gözyaşı getirir."

'HAVALİMANININ TİCARİ UÇUŞLARA AÇILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI BAŞLATIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm Aydınlı kardeşlerimin farkında olmasını isterim. Hükümet olarak, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. İç siyasette de dış politikada da 'Terörsüz Türkiye' sürecinde de attığımız her adımı hesaplıyor, ölçüyor, biçiyor ve harekete geçiyoruz. Bugüne kadar ne ülkemizin ne de milletimizin kılına dahi zarar getirmedik. Çevremizdeki ülkeleri tesiri altına alan yangının ülkemize sıçramasına, Allah korusun bize de sirayet etmesine izin vermedik. Çok zorlu süreçleri hamdolsun başarılı bir şekilde yönettik. Bunu da siz Aydınlı kardeşlerimizin desteği ve duası sayesinde başardık. Şundan milletim emin olsun; Türkiye ehil kadroların yönetimindedir. Türkiye tecrübeli kadroların idaresindedir. Türkiye AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın riyasetinde tam bir güven içindedir. Rabb'im bizi milletimize hizmet yolundan ayırmasın. Rabb'im Aydın'ımızı daha nice güzel hizmetlerle buluşturmayı bize nasip etsin. Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Ulaştırma Bakanıma gerekli talimatı verdim. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız tüm eserlerin Aydın'ımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları şehrimize kazandıran Bakanlıklarımıza, Aydın Büyükşehir Belediyemize, kurumlarımız, firmalarımıza, mühendislerimize, işçisine herkese her bir kardeşime tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

'DEMOKRASİNİN VE KALKINMANIN KONUŞULDUĞU DÖNEM OLACAK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eser ve hizmet siyasetinin liderliğini yaptığını belirtip, "Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan konuta kadar birçok hizmetlere imza atıldı. Açılışı yapılacak tüm yatırımların Aydın'a hayırlı olmasını diliyorum. Merkezi idare ve büyükşehir el ele çok daha bereketli hizmetleri yapmaya devam edecek. Aydın'da kentsel dönüşüm, sosyal konut başta olmak üzere projelerle insanların refahını artırmaya devam edeceğiz. Tüm illerimiz bizim nazarımızda aynıdır, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle 86 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. İnşallah önümüzdeki dönem, terörün konuşulmadığı daha çok demokrasinin ve kalkınmanın konuşulduğu dönem olacak. Bölgesinde ve küresel düzeyde güçlü, etkili bir ülke olarak hem milletimizin de hem tüm mazlum halkların hakkını ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Aydın'ın kalkınması, gelişmesi 'Türkiye Yüzyılı'na da büyük katkı verecektir" dedi.

'BU ESERLER BEREKET, KONFOR, GÜVEN GETİRECEK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetiyle kimsenin yarışamadığını, yarışamayacağını belirtti. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki son 24 yılda ulaşım, iletişim ve altyapıda sadece kendi bakanlıkları olarak 355 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, pek çok dev projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, iletişimde Türkiye'ye çağ atlatacak 5G ihalesini yaptıklarını ve 1 Nisan'da ülke genelinde yaygınlaştırmaya başlayacaklarını ifade ederek, 2 yıl içinde bütün ülkeye yayacaklarını vurguladı. Aydın'da şehir hastanesi ve onun yolunu tamamlayıp toplu açılışla faaliyete geçireceklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, "5,5 kilometre yolu hizmete açtık. Bu eserler Aydın'ın her köşesinde bereket, konfor, güven getirecek" ifadelerini kullandı.

'AYDIN ÇOK ÖNEMLİ BİR TARIM ŞEHRİ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise bugünkü açılışlarda bakanlıklarına ait 11 başlıkta önemli yatırımların olduğunu söyledi. 2,6 milyar lira maliyetli Çine sulama yatırımının yıl sonuna kadar tamamlanacağını, 7 bin hektarlık alanın sulamaya açılacağını belirten Bakan Yumaklı, "Nazilli, Buharkent ve Kuyucak ilçeleri ve bağlı 10 yerleşim yeriyle alakalı yıllık 11 milyon metreküplük içme suyu sağlayacak olan Nazilli içme suyu işi de bu yılın ikinci yarısında hizmete alınacak. Sarıçay Barajı yaklaşık 7 milyar lira maliyetli, bu da bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olacak. 3,5 milyar lira maliyetli Aydın, Kuşadası, Söke içme suyu isale hattının da ihalesini bu yılın nisan ayında yapmış olacağız. Yaklaşık 2 milyar lira maliyetli Söke içme suyunun bir de arıtma tesisi var. İnşallah bunun da ihalesini haziran ayında gerçekleştireceğiz. Balaban Çayı'dan 30 kilometrelik bir tünelle 240 milyon metreküplük suyun Aydın'a su aktarımı işi vardı. Bunun da proje yapımına 2026 yılı içerisinde başlayacağız. Aydın çok önemli bir tarım şehri, ürettiği her şey dünyanın en iyi ürünlerinin arasında, kırsal kalkınma destekleriyle yanınızda olacağız" dedi.

'AYDIN BÖLGESİNİN LİDER ŞEHRİ OLACAK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise şu ifadeleri kullandı:

"'Türkiye'de ev sahibi olmayan kimse kalmayacak' iddiasıyla yola çıktığımız, milletimizin devletine, liderine en büyük güvenin sembolü haline dönüşen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde Aydın'daki hak sahiplerini belirliyoruz. Bu eşsiz şehir için ne yapsak az, Aydın'ın yiğit insanlarına en güzel yaşam alanlarını çevreden şehirciliğe, eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya kadar nitelikli eserleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Aydın, yarınlara emin adımlarla yürüyecek. Gaye tek; Aydın bölgesinin lider şehri olacak. 6 Şubat 2023'te hepimizi üzen, hepimizi yasa boğan asrın felaketini yaşadık. Hamdolsun devlet, millet el ele vererek yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmadık. Deprem bölgesinde 455 bin yuvayı söz verdiği tarihte teslim eden, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şehircilik başarısına imza atan kadrolar olarak bu büyük tecrübeyi 81 ilimize aktaracağız ve 500 Bin Sosyal Konut Projesi'yle inşallah bu projelerimizi taçlandırmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesiyle, hamlesiyle, Aydınlı hemşehrilerimize tam 6 bin 973 yeni yuva inşa ediyoruz. Aydın'da yeni bir sosyal devlet destanı yazmak için canla başla çalışacağız. Aydın AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla hizmete doyacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın eser siyasetiyle hak ettiği konuma yükselecek."

'AYDIN İÇİN BİRLİK, HİZMET İÇİN GÜÇ, TÜRKİYE İÇİN TEK YÜREK'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da "Bu zamana kadar çok hizmet yaptık ama şimdi Cumhurbaşkanımızın Aydın'a verdiği güçlü destek ve kazandırdığı hizmetler için yürekten teşekkür ediyoruz. Aydın için birlik, hizmet için güç, Türkiye için tek yürek, durmak yok hizmete devam" dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan Çine Devlet Hastanesi, Nazilli Sağlık Kompleksi'ne telekonferans yoluyla bağlanılarak kurdele kesimi gerçekleştirildi. Ardından bin 482 konutunun anahtar teslim töreni kapsamında temsili 10 vatandaşa anahtar teslimi yapıldı. Sonrasında 6 bin 973 konutun kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi.