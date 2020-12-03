Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran...
03.12.2020 19:13
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye taktim etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni...
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