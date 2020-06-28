DHA Bölge Müdürü Hasan Kırmızıtaş'ın mutlu günü - Son Dakika

Gaziantep Bölge Müdürü Hasan Kırmızıtaş ile Haliliye Belediyesi Basın Yayın Müdürü Didem Açar; iş, siyaset ve medya dünyasından davetlilerin katıldığı nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Şehitkamil Nikah Salonu'ndaki nikah törenine Gaziantep'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliğini AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Gür, MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Büyük Birlik Partisi MKYK üyesi İhsan Kaya, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Uzun ile Faruk Açar yaptı.

MİLLETVEKİLİ ERDOĞAN'DAN MESAFE TAVSİYESİ

Nikahın kıyılmasının ardından AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, çiftlere esprili bir dille sosyal mesafe uyarısı yaptı. Didem ve Hasan Kırmızıtaş çiftine tavsiyelerde bulunan Erdoğan, "Bir ömür mutluluklar diliyorum. Sosyal mesafenin önemli olduğu bu günlerde umarım aranızda mesafe olmaz ve mutluluğunuz daim olur" dedi.