DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1

HASTANEDEN AMBULANS ÇALDI, KOVALAMACA SONUCU KAĞITHANE'DE YAKALANDIHaber-Kamera: Ertan KILIÇ / Ozan URAL / İSTANBUL DHA - OKMEYDANI'nda Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulans kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından çalındı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1, System.String[]

HASTANEDEN AMBULANS ÇALDI, KOVALAMACA SONUCU KAĞITHANE'DE YAKALANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ/ Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - OKMEYDANI'nda Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulans kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından çalındı. Ambulans, yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından Kağıthane'de havaya uyarı ateşi açılarak durduruldu. Ambulansı çalan şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yaşandı. Hastanenin önünde duran 34 VZ 3586 plakalı hasta nakil ambulansı, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Büyükdere Caddesi üzerinden, Kağıthane'ye yönelen ambulans, Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Şahsın durmaması üzerine ekipler havaya ateş açtı. Polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayan şüpheli, teslim oldu. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Çalınan ambulans ise bir polis memuru tarafından hastaneye geri getirildi.

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

İsmet İnönü Caddesi'nde yaşanan olayı ise bir görgü tanığı anlattı. Polisin havaya ateş ettiğini belirten görgü tanığı, "Okmeydanı'ndan bir ambulans çalınmış. Sanırım buranını yerlisi. Polisler ihbar üzerine burada önünü kestiler. Havaya ateş ettiler durdurmak için, yani en sonunda. Ondan sonra yolunu kestiler ve aldılar. Tek kişiydi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Ambulansın yakalandığı yer

-Polis ekipleri

-Ekip otosunun içindeki şüpheli

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

12.06.2020 - 03.43 Haber Kodu : 200612014

===================

2- MAÇKA PARKI'NDA KIRIK BİRA ŞİŞESİYLE BOĞAZI KESİLDİ; ŞÜPHELİ YAKALANDI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,

Şişli Maçka Parkı'nda, laf atma iddiasıyla yaşanan tartışmada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kırık bira şişesiyle Süleyman Dönmez'in boğazını kesti. Ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden Dönmez, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Dönmez'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken şüpheli Eyüpsultan'da yakalandı.

Olay, Maçka Demokrasi Parkı İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi çıkış kapısında dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yaptığı öğrenilen Süleyman Dönmez, iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına doğru yürürken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle laf atma yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sürerken, kimliği belirsiz kişi elindeki bira şişesini kırdıktan sonra Dönmez'in boğazını kesti. Süleyman Dönmez kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı.

YARDIMINA MESLEKTAŞLARI KOŞTU

Saldırıda ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden Dönmez'in ilk yardımına, yanında bulunan meslektaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu. Daha fazla kan kaybetmemesi için, bir vatandaşın verdiği tişörtle boğazına tampon yapılan Dönmez, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  Olay yerinde inceleme yapan polis, eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.

Saldırıyı gören ve tampon yapılması için tişörtünü veren Aykut Fırtına "Biz burada oturuyorduk. İki arkadaş o taraftan geldi. Birbirlerine müdahale etmeye başladılar. Birisi bira şişesini kırdı, arkadaşın boğazını kesti. Bayağı da kan kaybetti arkadaş. Geçmiş olsun. Olay anlık gelişti, iki dakikada olay oldu. Olayı gerçekleştiren arkadaş çıktı gitti. Biz müdahale edemedik, elinde kırık cam şişesi vardı" diye konuştu.

Hastanede tedavisi süren Süleyman Dönmez'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, şüpheli Emrah D.(32) Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

POLİSTE SUÇ KAYDI VAR

Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin 5 kasten yaralama, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 7 ayrı defa hakkında işlem yapıldığı belirlendi.

Okmeydanı, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 08:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 - Son Dakika

Son Dakika

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı "Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Doğum gününde giydiği elbiseyle kendine hayran bıraktı Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı         
15:35
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı         
15:35
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı         
15:18
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu         
15:14
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan "Bana yaklaşmayın" paylaşımı         
15:14
Bilim Kurulu Üyesi, Bilim Kurulu Üyesi, "Sıcaklar virüsü engellemiyor" deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi         
15:14
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı         
15:01
Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?         
14:56
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz         
14:53
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi         
14:49
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı         
14:37
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu         
14:27
Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı         
14:20
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil         
14:17
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti         
14:16
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı         
14:15
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı         
14:13
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi         
14:10
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı         
13:40
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında         
13:34
İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi         
13:27
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:23
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı         
13:17
Beşiktaş Kulübü, Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı         
13:09
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü         
13:05
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir         
12:53
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor         
12:49
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz         
12:47
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı         
12:47
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak         
12:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 15:42:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]