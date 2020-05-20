DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

KISITLAMA KALKTI; ÇOCUKLAR SOKAĞA ÇIKTI (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İbrahim YILDIZ-Oğuzcan YAZAR/İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocukları için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı. Evlerinden çıkan çocuklardan bazıları parkta oyun oynarken, bazıları yürüyüş yaptı. Sokağa çıkan bazı çocuklarda babalarıyla basketbol ve futbol oynadılar. Çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Okulları nedeniyle arkadaşlarıyla görüşemeyen çocuklar izinli günlerinde birbirleriyle hasret giderdi. Uzun zamandır yan yana gelemeyen arkadaşlar selfi çekmeyi de ihmal etmedi.

Kadıköy Kalamış parka gelen bir çocuk, "İyi oldu çok mutluyum. Bizde bu şansımızı basketbol oynayarak değerlendirmek istedik" diye konuştu. Kızıyla sahile gelen baba Burak Kaptan "Zorlanıyoruz. 2 aydır çocukları evde tutmak zor. Doya doya denize baksın diye sahile geldik" dedi.

ÇOCUKLARIN SOKAK İZNİ BAŞLADI, PARKLAR DOLDU

Bakırköy 'de de aileleri ile birlikte parklara gelen çocuklar salıncağa binerken, bazı çocuklar ise bisiklete binmeyi tercih etti. Maske takmayı istemeyen bazı çocukları ise aileleri uyardı. Çocukların sokak izni 15.00 itibariyle sona erecek.

"ÇOK MUTLUYUM"

Bebek Parkına gelen Mete Erdemir "2 kere dışarı çıkabildik. Parklar dolu olduğu için ilk seferde eve gitmek zorunda kaldık. Bugün çok mutluyum. Park boş ve bizde rahatça oynaya biliyoruz" dedi.

ARKADAŞLAR HASRET GİDERDİ, ÇEKİLEMEYEN SELFİLER ÇEKİLDİ

Parkta bisiklete binen 12 yaşındaki Alperen Gürsoy," Bisiklet sürüyorum. Yaklaşık iki aydır evdeyiz. Dışarı çıkmak çok güzel bir duyguymuş. Bizde keyfini çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaykay yapan 11 yaşındaki Eylül Güngör, "Kaykay kayıyorum. Havada güzel, keyfini çıkarıyoruz. İki aydır evdeyiz, derslerimizi takip ettik. İkinci kez de olsa dışarı çıkmak çok iyi geldi" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-KADIKÖY

-Parkla gelen çocuklardan görüntü

-Oyun oynamaları

-Bisiklet ve kaykay binmeleri

-Sahilde yürümeleri

-Çocuklar ve aileleri ile röp

-Basket bol ve futbol oynamaları

-Genel ve detay görüntüler

-BAKIRKÖY

-Bakırköy'de parkladan görüntüler

-çocuklardan görüntüler

-bisiklete binen çocuklardan görüntüler

-detay görüntüler

-BEBEK PARKI

-Parkta oynayan çocuklar

-Paten kayan çocuklar

-Çocuklarla röp

-BEYOĞLU

-Parkta oynayan çocuklardan detay

-Kaykay yapan çocuklardan detay

-Bisiklete binen çocuklardan detay

-Parktan genel ve detaylar

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2- (havadan görüntülerle) İSTANBUL'DAN ONLARCA OTOBÜSLE ÇAY YOLCULUĞU

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Uğur CAN - Ali AKSOYER - Harun UYANIK/ İstanbul, - İSTANBUL'dan otobüslerle başta Rize olmak üzere Karadeniz'e çay hasadı yolcuğu başladı. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndan yola çıkmaya hazırlanan çok sayıda otobüs havadan da görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , önceki gün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, çay hasadı için vatandaşların yola çıkabileceğini açıkladı. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndan ilk otobüs saat 11.00'da yola çıktı. Normal şartlarda 45 yolcu alan otobüsler koronavirüs önlemleri nedeniyle 21 yolcuyla yola çıktı. Yazı çay bahçelerinde geçirecek olanlar yanlarında halı dahil bir çok eşya götürdü. Trabzon ve Rize'ye giden bahçe sahiplerinin yolculukları 18-20 saat arasında sürecek. Otobüs bileti fiyatları ise 350 ile 500 lira arasında değişiyor.

"ÇAY ASLINDA MEVSİM İTİBARİYLE GEÇ KALDI"

Çay bahçelerine gitmek üzere yola çıkanlar alınan karardan memnun ancak çay bahçelerinin son halini merak ediyor. Rize'nin Pazar ilçesine giden Melahat Bozkurt, "Çaya gidiyoruz, normalde Nisan'da gidiyorduk, henüz bilmiyoruz bahçenin halini" dedi.

Trabzon Of'ta çay bahçesine ailesiyle giden Mehmet Sarı , "Çay aslında mevsim itibariyle geç kaldı. Bayramdan sonra başlayacağız. İçişleri Bakanlığı 'ndan izin aldık, bilet kestirdik şimdi gideceğiz" diye konuştu.

Oktay Ağaoğlu ise, "İzini biraz zor ayarladık ama bileti kolay bulduk, Of'a gidiyorum. Normalde çay toplanmaya başlamamız lazım. Şimdi sokağa çıkma yasağı geldi, bayram geliyor, çay bayramdan sonraya geliyor. Biz buradan gideceğiz karantinaya alacaklar bizi 14 gün kesin. Yine çaylığa giremeyeceğiz. O da bizim zararımıza çay büyüyecek olacak haşat" şeklinde konuştu.