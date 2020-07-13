DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmede ayrıca Libya ve Suriye'deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değinildi. Erdoğan ve Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldı.

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2 -  HEYBELİADA ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ: ELİNDE BİDONLA KOŞARKEN GÖRDÜK

Müslim SARIYAR - Gülseli KENARLI - Harun UYANIK/ Heybeliada'da çıkan orman yangınında gözaltına alınan  Sedat D. adliyeye sevk edildi. Diğer iki kişi ise serbest bırakıldı. Yangın sonrası bir plaj çalışanının polise verdiği eşkal doğrultusunda gözaltına alınan Sedat D'nin hırsızlık, cinsel taciz, uyuşturucu gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Heybeliada'da dün akşam çıkan yangında 5 hektar yandı. Olay yerine giden Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden polis ekiplerine bir plajda çalışan kişiler, yangından hemen sonra elinde bidonla koşan bir kişiyi gördüklerini söyleyerek şüphelinin eşkalini verdi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerinde bulunan ekibin telsizden eşkal bilgilerini geçmesi üzerine şüpheli yangın söndürme işlemi tamamlanmadan gözaltına alındı. Görgü tanıkları tarafından teşhis de yapılan Sedat D.'nin yaklaşık 30 kadar suç kaydı olduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU DA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde uyuşturucu da çıktığı öğrenildi. Hırsızlık, uyuşturucu, cinsel taciz, yangın ve kasten yaralama gibi suçlardan yaklaşık 30 kaydı olduğu öğrenildi.

CEZAVİNDEN 1 AY ÖNCE ÇIKMIŞ

Şüpheli Sedat D.'nin geçtiğimiz nisan ayında Beyoğlu ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yaptığı ve daha sonra orayı yaktığı öğrenildi. Sedat D.'nin bu suçtan tutuklandığı ve bir ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Heybeliada Polis Merkezi'nde sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye  sevk edildi.

Büyükada Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, Adalar Adliyesi'ne sevk edildi.  Şüphelinin polis merkezinden çıkarılırken "Yangını siz mi çıkardınız?" sorusuna,  "He, he ben çıkardım"  demesi dikkat çekti.

- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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20:41
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
20:30
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
20:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
20:00
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19:21
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18:53
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18:51
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17:27
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