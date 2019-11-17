DHA YURT BÜLTENİ -1

OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 4 ÖLÜ, 1 YARALI

Karabük'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-755 yolu Kızılcaören köyü mevkiinde meydana geldi. Burdur'dan Karabük'e bir yakınına ziyarete gelen Muzayin Tezcan (70) yönetimindeki 15 DM 923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada, savrulan otomobildeki sürücü ile eşi Fetiye Tezcan (58), Ayşe Kayhan (34), Mehmet Arda Şenkal (14) ve 5 aylık Gökçe Kayhan sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Muzayin Tezcan ve Fetiye Tezcan ile Ayşe Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Mehmet Arda Şenkal, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla, 5 aylık bebek Gökçe Kayhan ise kazayı görüp duran Murat Akgül tarafından otomobille Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Murat Akgül, koşarak kucağında kanlar içindeki Gökçe Kayhan'ı hastaneye yetiştirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel kaza yerine gelerek bilgi aldı. Yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cansız bedenleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 AYLIK BEBEK DE HASTANEDE ÖLDÜ

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı 2 çocuktan 5 aylık Gökçe Kayhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DİĞER KIZLARINI ZİYARETE GİDİYORLARMIŞ

Karabük'te otomobilin bariyere çarptığı kazada ölen Muzayin Tezcan, eşi Fetiye Tezcan, kızı Ayşe Kayhan ve torunu Gökçe Kayhan'ın, birlikte, Tezcan çiftinin Karabük'te oturan diğer kızını ziyarete gittiği öğrenildi. Ailenin Burdur'da oturduğu, Ayşe Kayhan'ın Burdur Adliyesi'nde memur olduğu kaydedildi. Aynı kazada yaralanan Mehmet Arda Şenkal'ın ise Tezcan çiftinin Burdur'da oturan en büyük kızının çocuğu olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren ailenin cenazesinin işlemlerinin ardından Burdur'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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Cenazelerin olay yerinden kaldırılması

-Kaza yerinden detaylar

Murat Akgül'ün kucağında yaralı çocukla koşuşturması acil servise girmesi

-Vali Fuat Gürel'in açıklaması

Hayatını kaybeden Ayşe Kayhan ve bebek Gokçe Kayhan'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE-Mesut MADAN/KARABÜK,

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ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Adana'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Muharrem Yıldızlı (42), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Sıkıntı Caddesi üzerinde meydana geldi. Muharrem Yıldızlı yönetimindeki 80 FB 557 plakalı otomobil, Kozan istikametinden Damyeri köyüne gittiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 çocuk babası sürücü Muharrem Yıldızlı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yıldızlı'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Hastane önünden detay

Kaza yerinden detay

Muharrem Yıldızlı fotoğraf

Şarampole devrilen otomobil fotoğraf

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,

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DEMİR ÇİTLERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Hatay'da meydana gelen kazada kontrolden çıkıp yol kenarındaki demir çitlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü.

Kaza, Antakya İlçesi Maşuklu Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Muhammet Salkım (38) idaresindeki 31 ZD 802 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından da yol kenarındaki demir çitlere çarptı. Sürücü Muhammet Salkım çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği tespit etti. Muhammet Salkım'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detay görüntü

-Kaza yerinden genel görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışmalarından genel ve detay görüntüler

-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

-Cesedin tabuta konularak cenaze aracına konulması

-Cenaze aracının gidişi

HABER KAMERA: HÜSEYİN BOZOK/ HATAY

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ÇARPTIĞI YARALIYI 'EKMEK SERVİSİM VAR' DİYEREK BIRAKTI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, motosiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına neden olan şoför, 'Ekmek servisim var' diyerek kaza yerinden ayrıldı. Polis, vatandaşların tepkisine neden olan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü geri manevra yaptığı sırada Dursun Kısan'ın (34) kullandığı 67 LY 475 plakalı motosiklete çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Dursun Kısan'a müdahalede bulundu. Sağlık durumu iyi olan Kısan, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından 'Ekmek servisim var' diyen sürücü, yaralanan Dursun Kısan'ı kaza yerinde bırakıp ayrıldı. Vatandaşlarım tepki gösterdiği sürücünün kullandığı aracın plakası polise verildi. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı

Görüntü Dökümü

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-Yaralı sürücü Dursun Kısan'a müdahale

Dursun Kısan'ın ambulansa alınması

Kaza yapan araçlardan detay

-Yaralı sürücü Dursun Kısan'ın ambulansta tedavisi

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADININ ÇALAN TELEFONUNU POLİS AÇTI

Karabük'te, yolun karşısına geçmek isteyen Feride Akyüz (55), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Akyüz'ün olay yerinde çalan cep telefonunu açan polis memuru, kızına durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Safranbolu yolu 100.Yıl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ramazan Oktay yönetimindeki 34 ZJ 1618 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Feride Akyüz'e çarptı. Yola savrulan Akyüz, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Feride Akyüz, Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KIZI ARADI, POLİS AÇTI

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada Feride Akyüz'ün cep telefonu çaldı. Telefonu açan polis memuru, arayan kızına Feride Akyüz'ün kaza geçirdiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilden detay

-Polisin incelemeleri

-Polis, yaralının çalan cep telefonunu açması ve kızıyla konuşması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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SURİYELİ 4 KARDEŞE DEAŞ OPERASYONU

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, eylem için hazırlık yaptıkları iddia edilen Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında oldukları, bu amaçla keşif yaptıkları, örgüt mensuplarıyla ilişki ve irtibat içinde olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 4 kardeşi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, şafak vakti 2 eve eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırdığı evlere giren ekipler, yaptıklarını aramada 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik güçlerinin eve girişi

-Şüphelilerin evden çıkarılması

-Operasyondan detay görüntüler

-Şüphelilerin Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilmesi ve çıkarılması

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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SAKARYA'DA, GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA TEKRAR YANGIN ÇIKTI

Sakarya'nın Erenler ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında dün meydana gelen yangının ardından bu akşam saatlerinde atıkların toplandığı farklı bir alanda yeniden yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erenler Kozluk Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında dün çıkan yangının ardından bu akşam saatlerinde fabrikaya ait plastik ve kimyasal atıkların bulunduğu yerde yeniden yangın çıktı. İhbar üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan geri dönüşüm maddelerine 8 itfaiye aracı ve 25 personel müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Alınan bilgilere göre çıkan yangın sonrası iş yerinde bulunan 2 bekçi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan geri dönüşüm deposundan görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA,

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7 DAKİKA KALP MASAJI YAPMIŞ

Doktorun sedye üzerine çıkarak kalp masajı yaptığı hasta, kurtarılamadı (2)

Bartın Devlet Hastanesi'ne önceki gün muayene için gelen Metin Ay'ın bahçede kalp krizi geçirmesinden sonra kalp masajı yapan doktor Berna Toprakoğlu (31), Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Bartın Devlet Hastanesi'nde 2 yıldır Acil Servis'te pratisyen hekim olarak görev yapan Berna Toprakoğlu, hastane bahçesinde bir kişinin kalp krizi geçirdiği ihbarının gelmesinin ardından harekete geçtiklerini belirterek, "Acilde sarı alanda çalışıyorduk. Bizlere mavi kod verildikten sonra biz ekibimizle birlikte harekete geçtik. Koşturarak ve kısa sürede hastaya ulaştık. Hastaya müdahale ettim ve refleks olarak da sedyenin üzerine çıkmışım. Sonrasında kalp masajı yapmaya başladık. Elimden geldiğince hastaya müdahalede bulunduk. Fakat kurtaramadık. Yaklaşık 7 dakika sedyenin üzerinde kalp masajı yaptım. Elimden geleni yaptım ama kurtaramadık. Keşke kurtarabilseydik" dedi.

Görüntü Dökümü

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Acilin dış görüntüsü

Doktor Berna Toprakoğlu'nun hastalarla ilgilenmesi

Röportaj

Acil servisten detay

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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OKULLARIN TEFTİŞİ İÇİN NİĞDE'YE GELEN MÜFETTİŞ, OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilerek okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş Bektaş Gülnar (61), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilerek okulların teftişi için Niğde'ye gelen 24 kişilik müfettiş grubunun içinde yer alan Bektaş Gülnar'dan haber alamayan arkadaşları, durumu otel görevlilerine bildirdi. Odaya giren görevliler, Gülnar'ı yatakta hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülnar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Gülnar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Polislerden görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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BİSİKLETİYLE ÇUKURA DÜŞEN BEDENSEL ENGELLİYİ, İTFAİYE KURTARDI

Konya'da, bedensel engelli Mehmet Gülbahar (35), üç tekerlekli bisikletiyle su ve kanalizasyon çalışması için açılan 2,5 metre derinliğindeki çukura düştü. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Gülbahar, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Üç tekerlekli bisikletiyle caddede ilerleyen bedensel engelli Mehmet Gülbahar, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) ekiplerince su ve kanalizasyon çalışması için açılan 2,5 metre derinliğindeki çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, halatlarla çukura inip, yaralı Gülbahar'ı kurtardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gülbahar, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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Çukura düşen Mehmet Gülbahar'ın çukurdaki görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları

Mehmet Gülbahar'ın kurtarılması

-Detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA

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ARKADAŞLARIYLA PİKNİĞE GİDEN KİŞİ, KAYBOLDU

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, epilepsi hastası Müslüm Hızal (30), arkadaşları ile pikniğe gittiği bölgede kayboldu. AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerince Hızal'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Kandıra'da, Müslüm Hızal ve arkadaşları, Kefken Mahallesi'ndeki Pembe Kayalar bölgesine pikniğe gitti. Saat 15.00 sıralarında, arkadaşları alışveriş yapmak için şehir merkezine giderken iddiaya göre Müslüm Hızal, ateş yakmak için bölgede kaldı. Alışverişten dönen arkadaşları, Hızal'ı bulamayınca endişelenip durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Hızal'ı bulmak için çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda Hızal'ın denizde olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler çalışmalarını bölgedeki ormanlık alan üzerinde yoğunlaştırdı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Hızal'ın baygınlık geçirmesi ihtimaline karşı, ekipler detaylı arama çalışmasına başladı. Yaklaşık 6 saattir jandarma ve AFAD ekiplerince sürdürülen aramalara AKUT ekipleri de destek verdi. Müslüm Hızal'ı arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Arama kurtarma ekiplerinden görüntü

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli),

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YANGIN ÇIKAN EVİN ÖNÜNDEKİ KORKAN KEDİYİ KUCAKLAYARAK SEVDİ

Düzce'de, Tahsin Yılmaz'a ait 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahalle sakini Yasemin Yılmaz evin önünde bulunan ve korkan kediyi kucağına alarak sevdi.

Yangın, akşam saatlerinde Karaca Mahallesi Mısır Sokak'ta meydana geldi. Tahsin Yılmaz'a ait olan 2 katlı evde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada mahalle sakinlerinden Yasemin Yılmaz kapı önünde bekleyen ve korkan kediyi aldı. Kediyi kucaklayan Yasemin Yılmaz uzun süre kucağından indirmediği kediyi dakikalarca sevdi. Yasemin Yılmaz, "Kediyi korktuğu ve yangından zarar görmesin diye aldım" dedi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale görüntüsü

Yanan evin görüntüsü

Kediyi alan mahalle sakini kadının görüntüsü

Kadın ile röp

İtfaiye ve polis ekiplerinin görüntüsü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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ZONGULDAK'TA, KAÇAK MAZOT YAPIMINDA KULLANILAN 10 BİN LİTRE 'ATIK YAĞ' ELE GEÇİRİLDİ

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak mazot yapımında kullanılan 48 varil içinde toplam 10 bin litre atık yağ ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçedeki iş yerinde kaçak mazot yapımında kullanılmak üzere atık yağ depolandığı ve yasa dışı olarak satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla iş yerindekileri takibe aldı. Öğle saatlerinde depoda sevkiyat olduğu bilgisine ulaşan ekipler, baskın yaparak 48 varil içinde toplam 10 bin litre atık yağ ele geçirdi.

Operasyonda depo sahibi olduğu öne sürülen S.A. ve beraberindeki E.Ü. ve C.T. gözaltına alındı. Ele geçirilen atık yağlar ise İl Özel İdaresi'ne teslim edildi. 2 kamyona da el konuldu.

Görüntü Dökümü

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Mazot tankları

Variller

Jandarmanın olay yeri çalışması

Detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGUDLAK,

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FÜNYE İLE PATLATILAN 'ŞÜPHELİ' ÇANTADAN SESLİ SÖZLÜK CİHAZI ÇIKTI

Kütahya'da, banka binasının bahçesine bırakılan ve 'şüpheli' çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan Arapça kelimelerin yazılı olduğu sesli sözlük cihazı çıktı.

Ali Paşa Mahallesi Zafer Meydanı'nda bulunan bir banka şubesinin bahçesindeki elektrik trafosunun yanında çanta görenler, içinde bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Asayiş ve Trafik ekipleri yolu trafiğe kapattı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de çevre güvenliği aldı. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı şüpheli çantadan üzerinde Arapça kelimelerin yazılı olduğu sesli sözlük cihazı çıktı. Çantanın olay yerinden kaldırılmasının ardından Zafer Meydanı'ndaki yol yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheli çanta

-Polisin yolu trafiğe kapatması

-Bomba imha uzmanının hazırlığı

-Fünye ile çantayı patlatması

-Çantadan çıkanlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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MİNİK ASYA İÇİN İLİK NAKLİ KAMPANYASI BAŞLATILDI

İzmir'de, 'Paroksismal nokturnal hemoglobinüri' (PNH) hastalığı nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır ilik nakli bekleyen Asya Soylu'nun (6) ailesi, kampanya başlattı. 'Gen ikizin seni arıyor' adlı kampanya kapsamında, bir alışveriş merkezine getirilen Kızılay aracında kan bağışları alındı.

İzmir'de PNH hastalığı nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır ilik nakli bekleyen Asya'nın ailesi, hasta çocuklar için ilik nakli kampanyası başlattı. Kızılay'ın, sivil toplum kuruluşlarının ve özel bir anaokulu çalışanlarının da destek verdiği 'Gen ikizin seni arıyor' adlı kampanya kapsamında, gönüllüler tüm gün boyunca kan verdi. Kızılay aracının içinde 3 tüp kan veren bağışçılar, Asya ve onun gibi ilik nakli bekleyen çocuklara umut oldu. Bornova'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, Asya'nın ailesinin yanı sıra, Asya'nın okuduğu özel bir anaokulunun öğretmen ve öğrencileri de gönüllü olarak görev aldı. Minik Asya herkesi donör olmaya davet ederek, "Bugün burada güzel bir şey yapmak istedik. Kan vermemiş olan insanlar gelip kan veriyor, kan veren insanlar da onlara yardım ediyor. Daha güzel oluyor. Bu hiç bitmeyecek, hep devam edecek. Genetik ikizinizi bulup da hayat kurtarın. Hayal ediyorum, bir gün herkes kan verecek ve çocuklar hiç hasta olmayacak" dedi.

'TEK UMUDUMUZ KISA SÜREDE DONÖRÜN BULUNMASI'

Asya'nın genetik ikizini bulmak için yola çıktıklarını söyleyen baba Ercan Soylu, "Donör arayışını sadece Asya üzerinden değil, tüm çocuklara yönelik yapıyoruz. Biz bu arayışı kendimize bir görev olarak benimsedik. Türkiye'de ve yurtdışındaki tüm hastalara umut olmak için bu etkinlikleri yapıyoruz. İlik nakli, Türkiye'de ve dünyada genetik ikiz aradığımız anlamına geliyor. Almanya'da 5 milyonun üzerinde donör listesi varken, Türkiye'de bu daha yarım milyon olmadı. Amacımız herkesi bilinçli bir şekilde donör olmaya davet etmek, onlara bir insana can olabilmesi için gereken imkanın damarlarında akan canın içinde olduğunu bilmesini sağlamak. Asya'nın tek çözümü ilik nakli olması. İki haftadır vücudundaki bozuk hücrenin vücuduna zarar vermemesi için damar yoluyla alınan bir ilaç kullanıyoruz. Bu ilaç bozuk hücreyi dondurarak, Asya'nın fiziksel olarak herhangi bir sorun yaşamaması için destek veriyor. Tek umudumuz kısa sürede donörün bulunması ve nakil olması. Fiziksel olarak bir sıkıntısı yok şuan, fakat enfeksiyon kapmaması için dışarıdaki hastalıklardan korunmak için maske takıyor" dedi.

Özel bir anaokulunun kurucusu olan Mustafa Yılmaz ise, "Asya bizim 5 yaş grubundaki öğrencimiz. Asya'yı okulumuzda kabul ettikten sonra daha fazla bir şey yapabilir miyiz diye düşündük. Gönüllü çalışanlarımızla ve ailesiyle birlikte bir proje geliştirdik. İlk etapta okulumuzda toplu bir kan bağışı yaptık. İkinci olarak da bu projeye destek verenlerle beraber kampanyamızı devam ettiriyoruz. Asya gibi yüzlerce, binlerce kök hücre nakli bekleyen hastaya umut olmak için yola çıktık" diye konuştu.

Kan veren bağışçılardan Ali Şengül de, "Çok mutluyum, iyi bir şeye vesile olduğum için. Umarım güzel bir yere gider, bir çocuğun iyileşmesine vesile olmuş oluruz. Hiç yoksa her sene bir kere kan verilsin. Başka bir insanın hayatını kurtarıyorsunuz, bundan daha güzel bir şey olabilir mi?" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kampanya kapsamında kan verenlerden görüntüler

Ercan Soylu ile röportaj

Mustafa Yılmaz ile röportaj

Kan bağışçısı ile röportaj

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Davut CAN/İZMİR,

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KOMŞUSUNUN, KEDİSİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Suriyeli bir kişi, Alaaddin Tuncer'e ait kediyi tüfekle vurarak öldürdü. Bu kişinin elinden tüfeği alıp şikayetçi olan Alaaddin Tuncer, aynı kişinin mahallede kuşları vurduğunu ardından közleyip yediğini belirterek, şikayetçi oldu.

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde oturan Alaaddin Tuncer, perşembe günü evinin önünde otururken, karşı komşusu Suriye uyruklu kişinin havalı tüfekle kedisine nişan alıp, ateş açtığını gördü. Koşarak komşusunun elinde tüfeği alan Tuncer, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nı arayarak veteriner hekim istedi. Veteriner hekim yaptığı kontrolde kedinin omuriliğinden vurulduğunu, yaşama şansı olmadığını söyledi. Bunun üzerine kedi, uyutuldu. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri tüfeğe ele koyup tutanak tutarken, Tuncer ismini bilmediği Suriyeli mülteci hakkında şikayetçi oldu.

'KUŞLARI VURUYOR KÖZLEYİP YİYİYOR'

Yaşadığı olayın şokunu atlatamadığını belirten Alaaddin Tuncer, komşusunun havalı tüfekle direkt kedisini hedef alarak vurduğunu söyledi. İsabet alan kedinin yaklaşık 2 metre havaya sıçrayarak düştüğünü anlatan Tuncer, "Koşarak hemen elinden tüfeği aldım. Neden vurduğunu sordum. Önce bana saldırmaya çalıştı. Ancak çevredekilerin cep telefonuyla görüntü çekmesi üzerine yumuşadı. Kazara olduğunu söyledi. Ama inandırıcı değildi. Çünkü daha önce de evinin önünde oturup havalı tüfekle kuşlara da ateş edip vurduğunu, közleyip yediğini gördüm. Kaza olduğuna asla inanmıyorum. Bu kişinin ilk eylemi değil" dedi.

'ATIŞ TALİMİ YAPIYOR' İDDİASI

Suriyeli kişinin kuşlara, kedilere ateş edip talim yaptığını iddia eden Tuncer, "Kedi mahallemizin maskotuydu. Zararsız, benim evimin önünde beslediğim bir kediydi. Üzgünüm ki omuriliğinden vurulduğunu öğrendim. Veterinerler kontrolü sonrası bu şekilde yaşamının mümkün olmayacağı ve ötenazi uygulanmasını gerektiğini söylediler ve istemeyerek, üzülerek kabul etmek zorunda kaldık" diye konuştu.

4 AYDAN 3 YILA KADAR CEZASI VAR

Alaaddin Tuncer'in avukatı Hasret Baş ise müvekkilinin sahiplendiği kedinin evinin önünde dolaşırken hedef alındığını söyledi. Hasret Baş, "Keyfi, hiçbir gerekçesi olmadan ateş edilmiş. Hayvanın ona karşı hiçbir rahatsızlık vermesi söz konusu değil. Sırf silah atış tatminini sağlamak amaçlı yapılan bir eylem. Müvekkilim haklı olarak bu kişinin elindeki silahı almış. Kolluk kuvvetlerini aramış, gelen kolluk kuvvetlerine silahı teslim etmiş, hayvanı Antalya Büyükşehir Belediyesi veterinerlerine teslim etmiş. Bu hayvanımızın hakkını arayacağız. Kendisine maddi ve manevi tazminat davası da açacağız. Ayrıca bu suçun 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası var" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kedinden görüntü

-Suriyeli mülteci görüntü

-Kedinin sahibi Alaaddin Tuncer (elinde tüfek var)

-Avukat Hasret Baş görüntüleri izlerken

-RÖP 1: Av. Hasret Baş

-RÖP2: Alaaddin Tuncer

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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DÜĞÜNDE PASTA YERİNE 'ÇİĞ KÖFTE' KESTİLER

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Sedat- Pınar Göbüt çifti, düğünlerinde pasta yerine acı biberlerle süslenip pasta şekli verilmiş çiğ köfte kesti. Çiğ köfteyi gören davetliler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Fethiye'de, çiğ köfte dükkanı işleten Sedat Göbüt (34) ile turizm şirketinde çalışan Pınar Göbüt (29) bir süre önce evlenme kararı aldı. Göbüt çifti, dün akşam, Çaykenarı Mahallesi'nde düğün yaptı. Düğüne Göbüt çiftinin yakınları, arkadaşları ve mahallelilerden oluşan çok sayıda davetli katıldı. Gelin ve damat davetlilerin alkışları eşliğinde ilk dansını yaptı. Davetliler ile bir süre vakit geçiren Göbüt çifti için daha sonra pasta kesim merasimi yapıldı. Çifte pasta yerine, pasta şekli verilip acı biberlerle süslenmiş çiğ köfte getirildi. Gelin ve damat, davetlilerin şaşkın bakışları arasında çiğ köfteyi kesti. Pasta merasiminin ardından, düğüne katılan davetlilere çiğ köfte dağıtıldı.

'DÜĞÜNE RENK KATMAK İSTEDİK'

Yaklaşık 10 yıldır Fethiye'de çiğ köfte dükkanı işlettiğini belirten Sedat Göbüt, düğüne renk katmak için pasta yerine çiğ köfte kesmek istediklerini belirterek, "Umarım tüm davetliler memnun kalmıştır. Biz çok mutlu olduk" dedi.

'ACISI BİRAZ FAZLA OLMUŞ'

Düğünde çiğ köfte kesme fikrinden haberdar olduğunu aktaran gelin Pınar Göbüt ise "Çok mutluyuz. Pasta yerine çiğ köfte keserek bir farklılık olsun istedik. Yalnız acısı biraz fazla olmuş" diye konuştu.

Davetlilerden Süleyman Akabik de, "İlk kez bir düğünde pasta yerine çiğ köfte kesildiğini görüyorum. Çiğ köfteden tatmak için bekliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çiftin davetlilerle oynamasından görüntü

-Pasta şekli verilmiş çiğ köftenin tören alanına getirilmesi

-Çiftin çiğ köfteyi kesmesi

-Çiftin birbirlerine çiğ köfte yedirmesi

-Çift ile röportaj

-Davetlilerle röportaj

Haber - Kamera: Ergün TOS/ SEYDİKEMER (Muğla),

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MEKSİKALI FRİDA'NIN HAYATI KAPALI GİŞE

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan iki perdelik 'Frida' balesini kapalı gişe sahneledi.

'Frida' balesi, Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelendi. Orkestra şefliğini Burak Şatana'nın yaptığı eserin müziğine A.Maquez, J. P. Moncayo, C.A. Akın imza attı. Koreografisini ve rejisörlüğünü Özgür Adam İnanç'ın yaptığı eseri, dramaturg Füsun Ataman Berke kaleme alırken, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını ise Tarı Deniz üstlendi.

Eserde, Tutku Barın Tümen, Özlem Şenormanlılar, Meltem Ayar, Ozan Demirbaş - Niyazi Cingöz, Burak Serkan Cebeci, Tugay Ak, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Selğan Çavdaroğlu, Seda Dereli, Meltem Ayar, Özge Hoşer, Pınar Humar, Risa Ochiai, Ketevan Chkhikvadze, Miray Boyacıoğlu, B. Hasan Akyol, İsmail Şereflioğlu ve Yusuf Afacan rol aldı.

Görüntü Dökümü

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-Film afişinden ayrıntı görüntü

-Filmin yönetmeni ile röportaj

-Filmin oyuncusu tiyatrocu kadınla röportaj

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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