DHA YURT BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 3 BİN 786'YA ÇIKTI

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca , ' Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 36 bin 187 testten 1542'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 47 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 786 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 92 bin 691'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 36 bin 187 test yapıldı, 1542 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 47 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 211 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Dünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 370 bin 598, toplam vaka sayısı 138 bin 657, toplam vefat sayısı 3 bin 786, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1154, toplam entübe hasta sayısı 598 ve toplam iyileşen hasta sayısı 92 bin 691 oldu.

'DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR'

Bakan Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" açıklamasında bulundu.

ANKARA,

ANNELER GÜNÜ'NDE ZÜBEYDE HANIM ANILDI

İZMİR'de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, 'Anneler Günü'nde mezarı başında anıldı. Anma törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bugün en büyük anamızın manevi huzurundayız" dedi. Anneleri sadece bir gün anmanın yeterli olmadığını vurgulayan Soyer, annelerin ve tüm kadınların eşit bireyler olması için canla başla çalışacaklarınI söyledi.

Anneler Günü'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi kabri başında anıldı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ile beraber ilçe belediye başkanları ve eşlerinin de katıldığı törende Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na çiçek konulduktan sonra İstiklal Marşı okunup, saygı duruşunda bulunuldu. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, "Her Anneler Günü'nde kaybettiğimiz annelerimiz için içimiz buruktur. Bugün en büyük anamızın, en büyük kaybımızın manevi huzurundayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu bize armağan etmiş bir annenin huzurundayız. İzmir Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kurucusu hem kurtuluşu olmuştur. İzmir her daim bunun sigortası ve güvencesi olmaya devam edecektir. İzmir'in en büyük gurur kaynaklarından biri de Atamız'ın emaneti olan annesinin kabrinin Karşıyaka'da, İzmir'de olmasıdır" dedi.

Anneleri bir gün anmanın yeterli olmadığını vurgulayan Soyer, "Annelerimizin ve tüm kadınların bu toplumda eşit bireyler olduğunu hatırlamamız ve hatırlatmamız gerekiyor. Kullandığımız dilden başlayarak bu konuda çok geride olduğumuzu bilmemiz gerek. Işığımız, aydınlatıcımız Mustafa Kemal Atatürk. Yine onun ışığından faydalanarak kadın erkek eşitliği konusunda yapacağımız çok iş var" diye konuştu.

ELİ ÖPÜLESİ ANNELER

Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı ise "Bu sene dünyayı saran salgın dolayısıyla evlatlarımız ve eli öpülesi annelerimizle fiziksel mesafeyi koruyarak anneler gününü kutluyoruz. Annelerimizin, yüreğinde annelik duygusu yaşayan tüm kadınların, hayatını kaybetmiş tüm annelerimizin ve kısacık ömründe dünyanın en güzel vatanını yüce Türk milletine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da "Türk ulusunun tüm annelerini en iyi temsil eden kişi olduğunu düşündüğümüz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarında bu anlamlı günü kutluyoruz. Kurtuluş ve kuruluşumuzun özverili kahramanları olarak çağdaşlığın, demokrasinin, laikliğin, bilim ve aydınlığın simgesi haline dönüşmüş kadınları unutmak kendimizden vazgeçmektir. Biz anneler gününü bu toprakların kadim değerleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınlara gösterdiği saygı ve önemin ne olduğunu bilerek yaşıyor ve kutluyoruz" dedi.

ANNE- KIZ KOŞTU

Karşıyaka Belediyesi'nin 20 yıldır geleneksel olarak düzenlediği Zübeyde Hanım Koşusu'na ise bu yıl sembolik olarak iki kişi katıldı. Anne kız Karşıyaka İnsan Hakları Anıtı'ndan başladıkları 4 kilometrelik koşuyu Zübeyde Anıt Mezarı'nda tamamladı. Madalya töreninde Serap Güllü ile kızı Dilara Bukova'ya madalyalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay takdim etti. Törenden sonra Soyer ve Tugay Karşıyaka'da annelere sardunya dağıttı. Sardunya dağıtımına eşlik eden Roman müzisyenler de balkonlara çıkan yurttaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Kültür Sanat Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda üstü açık araçlarla dolaşan müzisyenler sokakları şenlendirdi. Anneler sevinirken sokak ekonomisinin önemli bir parçası olan seyyar çiçekçiler ve müzisyenler de projenin parçası oldu. Sosyal Projeler Daire Başkanlığı'na bağlı Sokak Ekonomisi Şube Müdürlüğü koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İzmir'de sokak ekonomisini güçlendirmeye devam edecek.

İZMİR DHA

BAKAN SOYLU, ŞEHİT ANNESİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞEREK GÜNÜNÜ KUTLADI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'de yaşayan şehit polis Bekir Ferhat Kaya'nın annesiyle telefonda görüşerek, Anneler Günü'nü kutladı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve beraberindeki heyet, şehit piyade uzman çavuş Mehmet Türken'in annesi Hatice Türken ile şehit polis memuru Bekir Ferhat Kaya'nın annesi Gülay Kaya'yı ziyaret etti. Kadınların Anneler Günü'nü kutlayan Vali Sezer, iki anneye karanfil verdi. Ziyarette Vali Sezer, anne Kaya'yı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Anne Kaya'nın gününü kutlayan Bakan Soylu, "Nice Anneler Günü'ne inşallah. Şu an jandarmamız ile birlikteyiz. Allah bizleri size mahcup bırakmasın. Duanıza ihtiyacımız var. Sahadaki evlatlarımıza dualarınızı bekliyoruz" dedi.

GÜLEDA'NIN ANNESİ KIZININ MEZARINA ÇİÇEK BIRAKTI

ISPARTA'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) annesi Vefaret Cankel (50), Anneler Günü'nde kızının mezarına çiçek bıraktı. Güleda'nın köpeği Lisa ile birlikte mezarlığa giden ve gözyaşlarına boğulan acılı anne, "Evlat acısı çok zor. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Isparta'ın Merkez Fatih Mahallesi'ndeki apartın 12 numaralı odasında, geçen 18 Kasım'da saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Güleda'nın hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Zafer Pehlivan, tutuklanıp, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Güleda Cankel ise Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Sanık Zafer Pehlivan'ın 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması geçen şubat ayında görüldü. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Zafer Pehlivan yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi. Mahkeme duruşmayı 30 Haziran tarihine erteledi.

Güleda Cankel'in annesi Vefaret Cankel (50), dün en acı Anneler Günü'nü yaşadı. Anne Cankel, kızının kabrini ziyaret ederek, mezarına çiçek bıraktı. Baba Mustafa Cankel (50), mezar başında Yasin okurken, Güleda'nın halası Sabiha Sandal (59), babaannesi Sabiha Cankel (79) ve anneannesi Gülümser Özentürk'ün (85), ayakta durmakta güçlük çekti. Genç kızın köpeği Lisa ise biran olsun acılı aileyi mezarlıkta yalnız bırakmadı.

Anne Vefaret Cankel, "Acımız büyük. Onsuz ilk Anneler Günü. Evlat acısı zor. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum derken, baba Cankel ise, "Annelik hakları elinden alınan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum. Hakkın rahmetine kavuşanların mekanları cennet olsun" diye konuştu.

ÖYKÜ ARİN'DEN ANNESİNE: SEN İYİ Kİ YANIMDAYDIN

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, Anneler Günü dolayısıyla annesi Eylem Şen Yazıcı'ya sımsıkı sarılarak şiir okudu. Saçlarındaki tokalarla, üzerindeki pembe elbiseyle dikkati üzerine çeken Öykü Arin, "Her zaman diyorum ki, sen iyi ki yanımdaydın" dedi.

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi. Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından lösemi tedavisi olduğu için risk grubunda bulunan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla ailesi tarafından ev karantinasına alındı.

ÖYKÜ ARİN'DEN ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

Evde vakit geçiren Öykü Arin, uzaktan eğitimler alarak kendini geliştiriyor. Hemen her gün mutfağa girip yeni tarifler deniyor. Artık online olarak arkadaşlarına 'cupcake' tarifi veren Öykü Arin, mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyor. Hava güzel olduğunda ise dışarı çıkamadığı için evinin balkonunda annesiyle birlikte futbol oynayan Öykü Arin, evin içinde hareket ederek sporunu da yapmayı ihmal etmiyor. Anneler Günü dolayısıyla annesi Eylem Şen Yazıcı'ya sarılarak şiir okuyan Öykü Arin, "Canım annem her zaman sen benim yanımdaydın. Ben daha hiçbir şey bilmezken sen benim karşımdaydın. Seninle öğrendim yaşımı seninle öğrendim her şeyi. Her zaman diyorum ki sen iyi ki yanımdaydın" dedi. Öykü Arin, Eylem Şen Yazıcı'ya sımsıkı sarılarak Anneler Gününü kutladı.

'DOĞURMAK ANNE OLMAK DEĞİLDİR'

Öykü Arin'in sözleri karşısında duygulanan Eylem Şen Yazıcı, anneliğin aslında doğurmak olmadığını vurguladı. Yazıcı, "Doğurmak sadece anne olmak değildir. Bir çocuğu yetiştirmek, onu koruyup kollamak, onu sevgiyle büyütmek, onu özenle dünyaya hazırlamak güçlü kılmak ise annelik, bunu başka bir çocuk, kedi, köpek, kuş ya da bir canlı için de yapabilirsiniz. Bir kişinin anne olabilmesi için biyolojik olarak anne olması şart değil, bu güzel davranışları da sergilemek gerekir. O yüzden herkesin anneler günü kutlu olsun. Donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin" dedi.

2 AYDA TÜM AİLESİNİ KAYBEDEN ANNEYİ DUYGULANDIRAN ZİYARET

ANTALYA'nın Serik ilçesinde geçen yıl eylül ayında iki çocuğunu trafik kazasında kaybeden, onlardan 1,5 ay önce de eşi kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Emine Kurnaz (46), ailesinden yoksun ilk Anneler Günü'nü yaşadı. Kaymakam Mehmet Kurdoğlu 'nun ziyaret ettiği Emine Kurnaz, kızı Ayşe'nin organının nakledildiği kişilerden gelen telefon ve hediyelerle çok mutlu olduğunu söyledi. Emine Kurnaz, "Şu anda 6 evladım var. 3'üyle sürekli görüşüyorum" dedi.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Boğazkent Mahallesi'nde 27 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen motosiklet kazasında çocukları Ayşe (18) ve Okay Kurnaz'ı (15), bu kazadan 44 gün önce ise eşi Faik Kurnaz'ı kaybeden Emine Kurnaz'ı evinde ziyaret etti. Kendisine ait evde tek başına yaşayan Emine Kurnaz, kazada kaybettiği çocuklarından Ayşe'nin organlarını bağışlayarak 5 hastaya umut olmuştu.

'KIZIMIN ORGANLARINI ALAN HERKES ARADI'

Ziyarette Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Emine Kurnaz'a bir sürpriz yaptı. Kaymakam Kurdoğlu, Emine Kurnaz'ı, kızı Ayşe'nin kalbinin nakledildiği ve şu an İstanbul 'da oturan Ayşe Gültekin ile cep telefonu aracılığıyla görüştürdü. Görüşme sırasında duygulu anlar yaşayan Emine Kurnaz, "Benim çocuklarım yanıma gelemiyor. Çocuklarımın yanına gittim ama ne mutlu bana ki oralardan beni hatırlayıp, aradınız. Sağ olun. Çok mutlu oldum. Bu kadar kişi beni yalnız bırakmadığı için gönderdiği hediye için de teşekkür ederim. Artık benim çocuklarım yok. Siz benim evladım olun, kardeşim olun. Ben çok gelmek istiyorum ama şimdi gelemem. Belki kışın mutlaka gelip sizleri ziyaret edeceğim. Sağ olun. Kızımın organlarını alan herkes aradı" dedi.

'İYİ Kİ DE VERMİŞİM'

Kaymakam ve beraberindekilere o gün organ bağışı kararını vermenin çok güç olduğunu anlatan Emine Kurnaz, "Çok zor karar verdim ama iyi ki de vermişim. Bu kişilerin benim duamdan başka bir ihtiyaçları yok. O çocukların anneye ihtiyaçları var" diye konuştu.

Organ bağışladığı kişilerden sadece 2'sini tanımadığını kaydeden Emine Kurnaz, "Göz korneasını alan Bursa'da 23 yaşlarında bir genç kızmış, bir de karaciğerini alan kişi de Denizli'deymiş. Sadece onları tanımıyorum. Diğerlerini tanıyorum sağ olsunlar hepsi aradı" dedi.

'KIZIMI GELİN EDEMEMİŞTİM'

Kızının karaciğerinin bir parçasının Şanlıurfa 'da 3 yaşındaki Ayşe'ye verildiğini belirten Kurnaz, "O rahmetli kızımın adıydı. Ben kendi kızımı gelin edememiştim ama inşallah onun düğününün olduğu gün gidip o mutluluğu onda da tadarım demiştim ama olmadı maalesef küçük Ayşe başka rahatsızlığı nedeniyle yaşama tutunamadı" diye konuştu.

'ŞU ANDA 6 EVLADIM VAR'

Evlatlarını kaybetmenin üzüntüsü içerisinde ilk Anneler Günü'nde ziyaret edildiği için çok duygulandığını söyleyen Emine Kurnaz, "Bu, çocuklarımı kaybettiğim ilk Anneler Günü. Organlarını bağışladığımız kişiler sağ olsunlar Trabzon 'dan böbreğinin birini alan, Van 'dan böbreğinin diğerini alan çocuklar aradı. İstanbul'dan kalbini alan Ayşe Gültekin, hediye olarak çiçek göndermiş. Şu anda 6 evladım var. 3'üyle sürekli görüşüyorum" dedi

Kurnaz ayrıca, Anneler Günü için gönderilen çiçeğin üzerinde, "Yanınızda olmak isterdim. İnşallah en kısa zamanda görüşmek üzere Anneler Günü'nüz kutlu olsun" yazdığını ve çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

iyaret sırasında Kaymakam Mehmet Kurdoğlu'na ilçe emniyet müdürü, jandarma komutanı, ilçe müftüsü, ilçe nüfus müdürü ve sosyal yardımlaşma müdürü eşlik etti.

100 YAŞ ÜZERİ VE ŞEHİT ANNELERİ DE ZİYARET EDİLDİ

Diğer yandan Serik Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen kurum amirleri eşliğindeki heyetler Serik'te yaşayan 100 yaş üzeri 8 anne ile 18 şehit annesini de ziyaret etti. İlçe Nüfus Müdürü Hatice Tümer ve beraberindeki heyet Boğazkent Mahallesi'nde ikamet eden Diyarbakır 'ın Hani ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Piyade Teğmen Hakan Kabil 'in annesi Leman Akpınar 'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında anne Akpınar, "Tüm şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlarım. Allah'tan sabır diliyorum" dedi.

101 YAŞINDAKİ SELVİ AKÇAY: CUMHURBAŞKANIMIZI GÖRMEK İSTİYORUM

Bursa'da Anneler Günü nedeniyle İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü'nün ziyaret ettiği 101 yaşındaki Selvi Akçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Ölmeden önce Cumhurbaşkanımızı görmek istiyorumö dedi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, ilçedeki 100 yaşını aşmış 8 kadını ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Görücü, kadınlara Türk bayrağı ve adlarına dikilen fidanların sertifikalarını teslim etti. Ziyarette konuşan 101 yaşındaki Selvi Akçay, "Cumhurbaşkanımı çok seviyorum. 5 vakit namazda da dua ediyorum. Kendisini ölmeden önce görmek istiyorum. Başımızın üstünde yeri var. Allah ondan razı olsunö dedi.