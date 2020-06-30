DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

ARTVİN'DE YENİDEN ARTAN VAKALARIN KAYNAĞI 'DÖNER PARTİSİ'

ARTVİN'de tedbirlerden sonra sıfırlanan koronavirüs vakalarında yeniden artış yaşandı. Kentte Covid- 19 testti pozitif çıkanların sayısı 20'ye çıktı. İl Pandemi Kurulu'nu toplayan Vali Yılmaz Doruk, "Bursa'dan gelen bir kişi, ertesi gün döner partisi yapmış ve diğer kişilere de virüsü bulaştırmış" dedi.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerle vaka sayısının tamamen sıfırlandığı Artvin'de, yeni vakalar görülmeye başladı. İldeki vaka sayısı birkaç günde 20'ye yükselince İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi. Vali Yılmaz Doruk başkalığındaki toplantıda özellikle il dışından kente gelen kişilerin, 14 günlük karantina sürecine uyması için kolluk kuvvetlerinin denetimlerini artırması kararlaştırıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yılmaz Doruk, kentte görülen 20 vakanın 15'inin Bursa'dan gelenlerde görüldüğünü, bu kişilerin, komşularıyla birlikte döner partisi yaptığını ifade etti. Doruk, "Bu kişiler, virüsü de etrafındaki kişilere bulaştırdı. Özellikle il dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecine uyması gerekiyor. Bu yayılma süreci olağan bir şey ve durum bizi şaşırtmadı. Çünkü Artvin, izole bir kent değil. Önemli olan bunu iyi tespit edip, sayının artmasını engellemektir. Bursa'dan bir vatandaşımız, arabayla Artvin'e gelmiş, belli ki orada bir bulaş almış, gelirken de arabada bulunan diğer kişilere bulaştırmış. Gereken tüm tedbirleri almamız gerekiyor, almazsak bunun önünü kesemeyiz" diye konuştu.

'TEDBİRLER KAÇINILMAZ'

Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde de benzer durumlar olduğunu söyleyen Vali Doruk, "Bursa'dan gelmiş aynı kişi, virüsü 5 kişiye bulaştırmış ve bu 5 kişi de, hanesindeki diğer insanlara virüsü bulaştırmış. Bursa'dan gelmiş ve ertesi gün döner partisi yapmış, millete döner yediriyor, aslında virüsü de kişilere yedirmiş. O yüzden hastalığın seyri mart ve nisan aylarında nasıl ilerlediyse şu anda da aynı gidiyor. Dolayısıyla tedbirler kaçınılmaz" dedi.

ATSO BAŞKANI KURT: REHAVETE KAPILDIK

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, "Artvin göç veren bir il olduğu için vatandaşlarımız, kışın büyükşehirlerde yazın ise Artvin'de yaşıyor. Maalesef vaka sayısındaki artışın en önemli sebeplerinden birisi bu mevsimlik göç hareketi. Bunu aslında biz öngörüyorduk, 25-30 bin civarında insan büyükşehirlerden ilimize geldi. Gerekli tedbirler alınmıştı ama sanıyorum ki rehavete kapıldık. Belki de sosyal mesafe kuralını ve maske takmayı ihmal ettik. Herkese sesleniyor; virüs geçmiş değilö ifadelerini kullandı.

'HERKES TEDBİR ALMALI'

İl dışında gelen vatandaşların daha duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini ifade eden Artvinli Aytekin Şahin (59), "Dikkatsiz ve tedbirsiz davranan vatandaşlara, yoğun bakımda hastaların neler yaşadığını gösteren video ve fotoğrafları göstermek gerek. Ondan sonra herkes nasıl tedbir alması gerektiğini daha iyi anlarö diye konuştu.

'EVLERİNDEN ÇIKMAMALARI LAZIM'

Artvin'deki vaka sayısındaki artışın nedenini il dışından kente gelen kişilerden kaynaklandığını ifade eden Esra Taşkın da "Çünkü il dışından gelen kişiler genelde hasta oluyor ve yol boyunca dikkatli olamıyorlar. Bu nedenle il dışından gelenlerin evlerinden çıkmaması gerekiyor. İnşallah, bu salgını kısa sürede atlatırız" dedi.

'14 GÜN KURALINA UYMUYORLAR'

Yaz ayının gelmesiyle birlikte il dışından Artvin'e çok fazla kişinin geldiğini belirten Sevgi Okur, "14 gün kuralına uyulmadığı ve diğer kişilerle temas edildiği için vaka sayısı da artıyor. Herkesin daha duyarlı davranması lazımö şeklinde konuştu.

'HERKES DUYARLI DAVRANMALI'

Artvin halkının bu zamana kadar kurallara uyduğunu belirten Ayşegül Kanmaz, "Vaka sayısı sıfıra inmişti. Ancak yaz ayıyla birlikte il dışından gelen vatandaşlarımız duyarlı davranmadıkları için, 14 gün kuralına uymadıkları için vaka sayısı 20'ye yükseldiö dedi.

Alınan tedbirlerle birlikte Artvin'de vaka sayısının bittiğini ancak yeniden vaka sayısında artış olduğunu belirten Anıl Elçin, "Başka illerden gelen kişilerden kaynaklı olduğunu düşünüyorumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Artvin sokaklarından detaylar

-Artvin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Seçkin Kurt'un röportajı

-Detaylar

-Artvinli vatandaşların röportajı

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan AYDIN/ ARTVİN

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HEM KISITLAMAYI HEM DE MASKE KURALINI İHLAL ETTİ, CEZA YAZAN POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ

BURSA'da, önceki gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde dışarıya maskesiz çıkan kadın, polis tarafından durduruldu. Polis, ismi öğrenilemeyen kadına sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 lira, maskesiz dışarıya çıktığı için de 900 lira para cezası uyguladı. Cezayı öğrenince polisle tartışan kadının polise tepkisi, çevredeki biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Önceki gün saat 12.00 sıralarında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ve maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir kadın, maske takmadan dışarıya çıktı. Maskesiz kadın, denetim yapan polis ekiplerince durduruldu. Polisler kadına, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 lira, maske takmaması nedeniyle de 900 liralık idari para cezası uygulamak istedi.

Ancak cezayı duyan kadın, ceza kesilmesini önlemek için polislerle tartışmaya başladı. Polislere, 'uzak durun benden' diyerek, tepki gösteren kadın, kaçmaya çalıştı. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Güçlükle sakinleştirilen kadına, ihlalleri nedeniyle para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisle kadının tartışması

Haber: Muammer İRTEM/BURSA, - Kamera: BURSA,

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NİĞDE'DE MASKE TAKMAK 'ZORUNLU' HALE GELDİ

NİĞDE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi.

Niğde İl Pandemi Kurulu, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantı sonunda kentte vaka sayılarının artmasının ardından kurul tarafında maske takma zorunluluğu kararı alındı. Vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri hususunda uyarılarda bulunan Vali Şimşek, bugüne kadar 7 vatandaşın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Şimşek, "Çok şükür ilimizde aldığımız tedbirler sonucu ülke ortalamasına göre iyi bir çizgimiz oldu. Hatta ilk zamanlar hiç vakamız yoktu. Ancak ülke genelindeki artışa paralel olarak ilimizdeki vakalarda artmalar oldu. Birçok hastamız iyileşerek taburcu oldu. Tabi bu arada 7 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi. İl Pandemi Kurulu sonrası yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi: "İl Pandemi Kurulu 1.07.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılmasının zorunlu olduğuna karar vermiştir. Alınan karara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve diğer maddeleri gereğince para cezası verilecektir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Yılmaz Şimşek'in açıklaması

-Caddede vatandaşlardan görüntü

-Drone görüntüsü

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

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İZMİR'İN İKİ YAKASINDA DA SAHİLLER DOLDU, TEDBİRLER UNUTULDU

İZMİR'in iki yakası olarak bilinen Göztepe ve Karşıyaka'da, vatandaşlar sahil kenarlarını boş bırakmadı.

Türkiye genelinde koronavirüs ile mücadele devam ederken, İzmirliler uyarıları dikkate almadan sahillere akın etti. İzmir'in iki yakası olan Göztepe ve Karşıyaka'da, vatandaşlar sahil kenarlarında bir araya geldi. Çimlerde oturan grupların, başka gruplar ile aralarına sosyal mesafe koyduğu, fakat kendi aralarında bu kurala uymadıkları görüldü. Ayrıca, çoğu vatandaşın maske takma kuralına uymadığı da görüntülendi.

Bu arada hafta sonu sahillerde yaşanan yoğunluk, hafta içi de devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüş yapan vatandaşladan görüntü

-Çimlerde oturan vatandaşlardan görüntü

-Maske takmayan vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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SERİK'TE SOĞUK HAVA VE PAKETLEME TESİSİNDE YANGIN

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki soğuk hava ve paketleme tesisinde yangın çıktı. 25 itfaiye, arazöz ve su tankeriyle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi. Tesiste büyük çapta maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Serik'e bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi'ndeki özel firmaya ait soğuk hava ve paketleme deposunda dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosundaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangın tesisin çatı kısmında büyüdü. Biri bekçi olmak üzere 2 tesis görevlisi alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Alevler tesisin içinde de yayıldı.

Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına müdahale için olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ve belediyeye ait sulama tankerlerinden oluşan 25 araç sevk edildi.

Sebze ve meyvelerin depolanıp paketlendiği tesisteki yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba sarf etti. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Jandarma ekipleri itfaiye araçlarının geçişini sağlamak için bölgeye ulaşan yola diğer araçların giriş ve çıkışlarına izin vermedi. Yangını görüp gelen bir grup meraklı vatandaş ise ellerindeki cep telefonlarıyla olayı görüntülemeye çalıştı. Jandarma ekipleri de meraklı kalabalığı uzaklaştırmak için uğraş verdi.

Yangın bölgesine Kaymakam Mehmet Kurdoğlu da gelerek, yapılan çalışmalar ve müdahaleye ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınabildi. Tesiste büyük çapta maddi hasara neden olan yangına yönelik soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan tesisten görüntüler

-İtfaiye ve diğer araçların olay yerine gelişi

-Jandarmanın çalışması

-Yangını izleyen meraklı kalabalık

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Detaylar

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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ÇATI KATINDA KORKUTAN YANGIN

İZMİR'in Buca ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle 4 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında hasar oluştu.

Yangın, dün saat 19.30 sıralarında Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki apartmanda çıktı. 4 katlı apartmanın çatı katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında hasar oluştu.

Öte yandan, apartman sakinleri yangının ardından bir süre dairelerine giremedi. Dairelerin camlarına yastık koyarak havalandıran vatandaşlar, apartmanın önünde bekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından görüntü

-Apartmandan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera : Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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ZEYTİNLİK VE MAKİLİK ALANDA YANGIN ÇIKTI

AYDIN'ın Söke ilçesinde çıkan yangında, 30 hektar zeytinlik ve makilik alan zarar gördü.

Tuzburgazı Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, dün saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Makilik alanda başlayan yangın, zeytinlik bölgeye de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz ve 35 yangın işçisi bölgeye sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yaptıkları çalışma sonucu yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında 30 hektar zeytinlik ve makilik alan zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangına orman ekiplerinin müdahalesi

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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BELEN'DE ORMAN YANGINI: 3 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

HATAY'ın Belen ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Çerçikaya mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye söndürme çalışmaları için helikopter, greyder, 6 arazöz, 3 su tankeri ile 2 ilk müdahale aracı gönderildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. 3 hektar alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangından görüntüler

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ - Hüseyin BOZOK/BELEN (Hatay),

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EDREMİT'TE ZEYTİNLİK ALANDA YANGINI

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesinde başlayan zeytinlik yangınında çok sayıda ağaç zarar gördü.

Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi Karaayıt mevkisinde bulunan zeytinliklerde dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Zeytinlik alana yaklaşık 100 metre mesafede çıkan yangını fark eden çevredeki sitelerde oturan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, sıçrayan ateşler derenin karşı tarafındaki zeytinlik alana da geçti. Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan aleverden çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürek, soğutma çalışmalarına başlandı.

Jandarma ekipleri, yangının çıkışıyla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından genel ve detay görüntüler

-Söndürme çalışmalarından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),

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İZMİR OTOBÜS TEMİNALİ'NDE YANAN OTOBÜSTE ÖNCEKİ GÜN DE YANGIN ÇIKMIŞ

İZMİR Otobüs Terminali'nde, serviste park halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Aynı araçtan bir gün önce de duman çıktığı, ancak alevlerin yangın tüpüyle yapılan müdahaleyle söndürüldüğü öğrenildi.

İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri'ndeki (İZOTAŞ) sanayi sitesinde park halinde bulunan, 06 BMJ 933 plakalı yolcu otobüsünde, gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Otobüsten dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin yaptığı çalışmada, yangının araçtaki elektrik aksamından kaynaklandığı, otobüsün arka tarafta başlayan alevleri kısa sürede büyüyüp, tüm aracı sardığı belirlendi.

AYNI OTOBÜSTE ÖNCEKİ GÜN DE YANGIN ÇIKMIŞ

Öte yandan, aynı otobüsün elektrik aksamındaki arıza nedeniyle, bir gün önce servise götürüldüğü ve bu esnada araçtan dumanlar çıktığı, ancak çevredekilerin yangın tüpüyle müdahale etmesi sonrasında yangının büyümeden söndürüldüğü öğrenildi. Arızanın giderilmesi için servise götürülen otobüsün, bir gün sonra İstanbul'a sefere çıkması için planlama yapıldığı öğrenildi. Olayın, sefer sırasında değil de serviste beklerken meydana gelmesi, olası bir faciadan dönülmesini sağladı.

'ARAÇLAR ALEV ALIRSA 10-15 DAKİKA İÇİNDE KÜL OLUR'

Otogardaki sanayi sitesinde, otobüs tamir servisi bulunan Dursun Demir, "Gece 11 buçuk 12 civarı, park halinde dururken oldu. Ertesi gün sefere gidecekti normalde. Aracın daha önce de elektrikten biraz arızası varmış. Önceki gün de durduğu yerde bir anda kendi kendine, elektrik aksamındaki bir arıza sebebiyle yanmaya başladı. Araçlar alev aldıktan sonra zaten 10-15 dakika içinde kül oluyor. İtfaiye gelene kadar da zaten büyük bir kısmı yanmış. Otobüs camiasına da geçmiş olsun, Allah kimseye böyle bir şey vermesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüsün yanma anından görüntü

Otogardan detay görüntüler

Servis sahibi Dursun Demir ile röp.

Muhabir Davut CAN'ın anonsu

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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OKULUN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için yıkımı gerçekleştirilen okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçeye bağlı Tepecik mahallesinde bulunan Bayramiç Lisesi binası depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkım kararı alındı. Yıkım çalışmalarını yapan firma elemanları laboratuvar kısmının çatısında çalışırken birden alevler yükseldi. Bayramiç Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ve orman işletme müdürlüğüne ait 1 arazöz yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin yükselmesi mahalle halkında korkuya neden oldu.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alev alan lise binasının çatısından genel görüntü.

-İtfaiyecilerin çalışmalarından görüntü.

-Ağaçların söndürülmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ,

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'ÇALINMASIN' DİYE SOBAYA SAKLADIĞI 15 BİN TL KÜL OLDU

ÇANKIRI'da oturan Gülşen Hayta (46), tıp fakültesi okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği 15 bin TL'yi, çalınma ihtimaline karşı kuzine sobaya sakladı. Hayta, ısınmak için sobayı yakınca tüm birikimi kül oldu.

Kent merkezinde İncili Çeşme Mahallesi Tosya Caddesi üzerinde gecekonduda engelli annesi Hamide Hayta (84) ile birlikte oturan ve yıllar önce eşinden ayrılan 1 çocuk annesi Gülşen Hayta, biriktirdiği 15 bin TL'yi, yaz sıcağında yakmadığı kuzine sobasına sakladı. Hayta, geçen hafta annesi Hamide Hayta'nın üşüdüğünü söylemesi üzerine içinde para olduğunu unuttuğunu sobayı kömür atıp yaktı. Bir süre sonra kapağını açtığı sobadan hala duman yükseldiğini görünce kontrol eden Hayta, sakladığı paranın yandığını gördü. Hayta, daha güvenli olacağını düşünerek sobaya sakladığı paranın yanması üzerine büyük üzüntü yaşadı.

Gülşen Hayta, yaz aylarında sobayı yakmadıklarını anlatarak, "Sobayı kaldıracağız diye biriktirdiğim parayı kuzine sobaya saklamıştım. Evimiz gecekondu olduğu için evin kilidi de yok emniyetli olmadığı için en akıllı yerin burası olduğunu düşündüm. Geçen hafta hava soğuk geçmişti. Annem 'üşüdüm, sobayı biraz yak' dedi. Ben de kovaya biraz kömür attım, odun attım yaktım. Aradan 1-1,5 saat geçti, kapağı açtım, duman çıkıyordu. İçinde patates unuttum sanıyordum. İçinde paraları görünce aklıma geldi. Can havliyle 'kurtarabilir miyim' diye elimle almaya çalıştım; ama iş işten geçti, elim yandı, halı yandı" diye konuştu.

Parayı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan oğlu için biriktirdiğini belirten Hayta, "4'üncü sınıf öğrencisi. Hiçbir gelirim yok, sağdan soldan gelen paralardı. Biriktirdim, oğlum gelince hesabına yatırsın istedim. Eğitimi için kullanıyordu. Elimden bir şey gelmiyor. Allah kimsenin başına vermesin" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gülşen Hayta ile röp.

-Sobadan görüntü

-Yanan para

-Evden detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

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BİLECİK'TE, KAÇAK EKLENTİLERİN YIKIMI SIRASINDA GERGİNLİK

BİLECİK Belediyesinin kiraya verdiği Pelitözü Göleti mesire alanında bulunan iş yeri, kaçak eklentiler yapıldığı gerekçesiyle yıkıldı. Jandarma ekipleri, yıkım sırasında bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye görevlileri ve İl Özel İdaresi yetkilileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Bilecik Belediye Başkanlığı'nca Pelitözü Göleti mesire alanında kiraya verilen işletmede, kiracı tarafından mevzuata aykırı eklentiler yapıldığı iddiasıyla Orman İşletme Müdürlüğü, yıkım kararı aldı. Bu sabah bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, ahşap malzemeden inşa edilen iş yerindeki kaçak eklentilerin yıkımını gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, yıkım sırasında bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye görevlileri ve İl Özel İdaresi yetkilileri arasında kısa süreli arbede yaşandı. İşletme sahibinin, yıkım nedeniyle mahkemeye başvuracağı öğrenildi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise yıkımın mahkeme kararı olmaksızın gerçekleştirildiğini savunarak, yargıya başvuracaklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zabıtalar ile Jandarma ekipleri arasında arbede

-Yıkılan yapının görüntüsü

-İl Özel İdresi yetililerinin görüntüsü

-Jandarma ekiplerinin görüntüsü

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,

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ANNE KEDİ VE YAVRULARI İÇİN YIKIM DURDURULDU

ERZURUM merkez Aziziye Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Gezköy Mahallesi'ndeki metruk bir evde kedi yavrularının görülmesi üzerine yıkıma ara verildi. Yavru kedi ve anneleri hayvan barınağına götürüldü.

Terk edilen müstakil evde anneleri tarafından beslendiği öğrenilen kedi yavruları için Erzurum Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı yetkilileri ile Aziziye Belediyesi tarafından adeta seferberlik ilan edildi. Annelerinin nerede olduğu tespit edilemeyen, görüldüğünde ise yakalanamayan yavru kedilerin korunması için çaba gösterildi. Yavru kedilerin anneleri ile birlikte hayvan barınağına götürülmesi için uzun süreli bir çaba gösterildi. Aziziye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hemen her gün takibi yapılan yavru kedilerin annesi, ancak 5 gün sonra yavrularla birlikte muhafaza altına alınabildi. Büyükşehir Belediyesi Hayvan barınağı ekipleri tarafından daha rahat imkanlarla beslenmesi için anne ve yavru kediler hayvan barınağına sevk edildi.

Aziziye Belediyesi tarafından herhangi bir zarar görmemeleri için kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılacak yıkımın yarıda bırakılmasına sebep olan 5 yavru kedi ve annelerinin bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında yaşamaları sağlanacak. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye Belediyesi'nin Fen İşleri ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerinin göstermiş olduğu özveriden dolayı teşekkür etti. Son yıllarda savaşların egemen olduğu dünya üzerinde insan hayatının neredeyse yok sayıldığını hatırlatan Başkan Orhan, "Belediye ekiplerimizin 5 yavru kedi ve annesinin hayatının korunması adına göstermiş olduğu örnek çalışmayı takdirle karşılıyorum. Günümüzde hayvanlar için böylesi bir fedakarlık gerçekten memnuniyet verici. Allah Teala'nın 'Onlar benim sessiz kullarımdır' dediği hayvanların korunması insanlık vazifemizdir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kedilerin aranması

-Yıkım çalışması

-Anne kedinin yakalanması

-Barınaktan gelenlerin anne ve yavru kedileri götürmesi

-Kedi yavrularının sevilmesi

-Anne kedi ve yavrular

-Kedilerin götürülmesi

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,

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KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE GİTTİĞİ HASTANEDE, VÜCUDUNDA ŞİŞE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

KARAMAN'da karın ağrsı şikayetiyle hastaneye giden Afganistan uyruklu A.E. (27) adlı erkeğin çekilen röntgen filminde, kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıktı. Makatından sokulan soda şişesi ameliyatla çıkarılırken, A.E.'nin ifadesinde konuşmadığı belirtildi.

Önceki gün akşam saatlerinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen A.E., doktorlara karın ağrısı şikayetinin olduğunu söyledi. Çekilen röntgen filminde A.E.'nin kalın bağırsağının bulunduğu bölgede şişe olduğu tespit edildi. A.E.'nin makatından sokulduğu belirlenen soda şişesi, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı.

A.E.'nin ifadesinde konuşmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.

GENEL CERRAHİ UZMANI: SALDIRI AMAÇLI YAPILMIŞ OLABİLİR

Karaman'da Özel Selçuklu Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Zihni Kocaerkek, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Afganistan uyruklu A.E.'nin (27) çekilen röntgen filminde, kalın bağırsağında şişe çıkması olayını değerlendirdi. Bu tür vakalarda neler yapılması gerektiğini anlatan Kocaerkek, şunları söyledi:

"Rektum'dan ya da anal bölgeden sokulan yabancı cisimler birkaç çeşit olabilir. Bunları erotik cisimler ya da saldırı amaçlı kullanılan cisimler olarak ikiye ayırabiliriz. Erotik cisimler daha çok piyasada bulunan çeşitli seks oyuncakları tarzında olanlar. Genelde saldırı amaçlı olarak kullanılan yabancı cisimler ise kola, gazoz, soda şişeleri, kola tenekesi, kullanılan ampuller ve kemik parçaları olabilir. Bu malzemeler genelde saldırı amaçlı kullanılan yabancı cisimlerdir.

Böyle bir olay olduğu zaman yapmamız gereken şu; bu hastalar zaten genellikle acil servislere müracaat ederler, acil serviste öncelikle cismin yerini tespit etmemiz gerekir. Bunun için rektoskop inceleme ve ayakta direk batın dediğimiz karın grafiklerinde görüntüleme yapmak gerekir. Genelde bu kullanılan cisimler radyopak olduğu için filimde gözükürler. Bizim müdahale açısından cismin nerede olduğunu bilmemiz önemlidir. Bu yabancı cisimlerin çoğunluğu acil servislerde transanal yol dediğimiz makat bölgesinden lokal anestezi altında veya sfinkteri gevşeterek hastanın ıkınması sağlayarak çıkarılabilir. Üst seviyeye giden yani rektum dediğimiz bağırsağın üst seviyesine giden cisimlerde ise daha başka yöntemler kullanılır."

Cismin büyüklüğüne göre müdahale yönetimin değişebileceğini ifade eden Kocaerkek, "Böyle bir hastayla karşılaştığımız zaman öncelikle hastandan örnek aldıktan sonra gerekli tetkikler yapılıp sfinkter gevşetilip hastanın ıkınması söylenir, cismin büyüklüğüne göre ıkınma sırasında vakum gibi cihazlarlar da kullanılır. Yabancı cisim sokulmasıyla ilgili saldırı amaçlı ise bu tür vakalarda sfinkter yaralanması veya anal bölgede yaralanmalar meydana gelir. Bu cisim çıkartıldıktan sonra bu tür yaralanmaların derhal tamir edilmesi tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edilmediğinde ileride hastanın birçok problemi ortaya çıkabilir. Burada cismin girdikten sonra yaptığı travma şudur; başlangıçta anal bölgede sfinkter yaralanması başta olmak üzere bağırsak delinmesi ve ödem oluşması yaşanır. Üst bölgedeki cisimlerin çıkarılması bu anlamda zorluk ifade eder. Bu tür vakalarda genel anestezi altında karın açılarak cismin görülüp çıkarılması daha uygun olur. Özellikle cinsel saldırı amaçlı yapılmış bir olay ise bu hastanın travmatik yaralanması dışında psikolojik olarak da hastayı etkiler. Bu tür hastalarda tedavide mutlaka cerrahi müdahalenin yanı sıra psikolojik olarak da tedavi olması gerekir. Bu vakalar toplumumuzda yaygın olarak gördüğümüz vakalardandır. Bu tür olayların çoğu gizlendiği için ortaya çıkmıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Genel Cerrahi Uzmanı Zihni Kocaerkek ile röp

-Karaman Devlet Hastanesinden detay

-Acil Servisten detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

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ÜÇ ÇOCUK ANNESİ ÖLÜ BULUNDU

BURDUR'da üç çocuk annesi Ümmü M. (35) evindeki odada başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Konak Mahallesi Uğuz Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında oturan Ümmü M.'nin odasından saat 17.00 sıralarında silah sesi geldiğini duyan kızı odaya girdiğinde, annesini tabancayla başından vurulmuş halde buldu. Genç kız önce babasını daha sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Gelen sağlık ekipleri Ümmü M.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ümmü M.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ümmü M.'nin intihar ettiği değerlendiriliyor.

Olayı duyarak gelen Ümmü M.'nin annesi, "Nereye gideyim ben? Çocuğumu verin bana" diye ağladı. Fenalaşan anne evin önünde bulunan ambulansta tedavi edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olayın meydana geldiği ev

-Ambulans ekipleri

-Polis ekipleri

-Annenin feryadı

-Cenazenin götürülüşü

-Cenaze arabasının gidişi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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DANİMARKA'DA BOŞANDIĞI EŞİNDEN ÇOCUKLARINI KAÇIRINCA BAŞINA GELMEYEN KALMADI

DANİMARKA'da uzun yıllar çalıştıktan sonra 4 yıl önce kesin dönüş yapmak isteyen gurbetçi Adil Halaç, bu isteğini kabul etmeyen eşinden boşanıp, velayetleri annelerinde olan iki çocuğuyla Türkiye'ye tatile geldi bir daha da geri dönmedi. Bu nedenle hakkında sarı bülten çıkarılan Halaç'ın çocukları 2018 yılında yetkililerce annesine verilmek üzere Danimarka Büyükelçiliğine teslim edildi. Çocuklarını görmek için yola çıkan Halaç, sınırda Bulgaristan polisince yakalandı, teslim edildiği Danimarka'da 2 yıl hapis yattı. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan Mehmet Halaç, kardeşinin cezasını tamamlamasına rağmen 2 aydır pandemi nedeniyle sınır dışı edilmeyip, Danimarka'da cezaevinde tutulduğunu belirtip, yetkililerden yardım istedi.

30 yıl Danimarka'da oto lastiği satış ve tamir dükkanı işleten Adil Halaç, 4 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yapmak istedi. Ancak, 4'ü ilk evliliğinden olan 6 çocuk babası Halaç'ın kesin dönüş fikrine eşi Ayşe Karar karşı çıktı. Bunun üzerine Halaç, eşine dava açıp, boşandı. Mahkeme çiftin çocukları 8 yaşındaki Meryem ve 11 yaşındaki Hasan'ın velayetini annelerine verdi. Halaç, boşandığı eşinin de rızasını alarak iki çocuğunu da yanına alıp, tatil amacıyla memleketi olan Aydın'ın Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi'ne geldi. Ancak, bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine Ayşe Karar, boşandığı eşi hakkında mahkeme kararına karşı çıkıp, çocuklarını kaçırdığı gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme, Halaç hakkında sarı bülten ile yakalama kararı çıkardı. 2018 yılı Eylül ayında, Halaç'ın şehir dışında olduğu bir gün Danimarka polisi, Kuyucak Jandarma Komutanlığı ekipleri ile iki çocuğu okullarından alıp, Danimarka Büyükelçiliği yetkililerine teslim etti. Eve döndüğünde çocuklarını bulamayan Halaç, büyük şok yaşadı. Çocuklarını özleyen Halaç, 2 ay sonra Danimarka'ya gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Kapıkule Sınır Kapısı'nı geçtikten sonra Bulgar polisi tarafından gözaltına alındı.

Tutuklanan Halaç, burada 45 gün cezaevinde tutuldu. Daha sonra Halaç, Danimarka polisine teslim edildi. Burada cezaevine konulan Halaç, 2 yıllık hapis cezasını geçen Nisan ayında tamamladı. Cezasını tamamlayan Halaç, iddiaya göre, pandemi nedeniyle başka bir cezaevine nakledildi.

KARDEŞİNİN İADESİNİ BEKLİYOR

Kuyucak'ın Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan emekli imam olan ağabeyi Mehmet Halaç, kalp hastası olan kardeşi Adil Halaç'ın cezasını tamamlamasına rağmen 2 aydır Danimarka'da cezaevinde sınır dışı edilmek üzere tutulduğunu ileri sürüp, "İki gün önce kendisiyle telefonda görüştük. Bana, 'Çok kötüyüm, buradan sağ salim gelebilecek miyim bilemiyorum. Hakkını helal et' dedi. Kendisini teselli etmeye çalıştım. Ancak sesinden sağlık durumunun kötü olduğu anlaşılıyordu. Aynı gün konsoloslukla görüşüp, kardeşimin iadesinin hızlandırılmasını istedim. Konsolosluk yetkilileri ise 15 Haziran 2020 tarihinde THY'nın yurt dışı uçuş tarifelerinin ve saatlerini Danimarkalı yetkililere bildirdiklerini söylediler. Ancak, şu ana kader bir şey çıkmadı, haber bekliyoruz" dedi.

'GÖNDERİLMEDEN ÖNCE ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞTÜRÜLSÜN'

Kardeşinin Türkiye'ye gönderilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediğini belirten ağabey Halaç, "Dışişleri Bakanımız ve diğer yetkililerden de devreye girerek kardeşimin Türkiye'ye gönderilmesini sağlamalarını bekliyorum. Anneleri çocuklarını babalarına göstermez. İadesi öncesinde kardeşimin çocuklarıyla görüşmesinin sağlanmasını da istiyoruz" dedi.

Kardeşinin çocuklarını görmek için yurt dışına çıkmadan önce Nazilli 1'inci Aile Mahkemesi'nde açtığı davanın da halen sürdüğüne dikkati çeken Halaç, "Nazilli Mahkeme, geçen 20 Nisan'da görülen duruşmada, Danimarka'daki mahkemeden belge istedi. Ancak, halen cevap bekleniyor. Bu süreçte Kopenhag Kriterleri gereği çocukların Danimarka'da yaşayan annelerinde kalmaları gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adil Halaç'ın çocukları Meryem Halaç ve Hasan Halaç ile fotoğrafı

-Ağabey Mehmet Halaç ile röp.

Haber-Kamera: Murat GÜRKAN/ KUYUCAK (Aydın),

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DENİZLİ'DEN 6 AYDA TOPLAM 137 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

DENİZLİ Emniyet Müdürlüğü, son 6 ayda Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapıp, başta uyuşturucu ticareti olmak üzere çeşitli suçlara karışan yabancı uyruklu 137 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim etti.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan ve Denizli'de başta uyuşturucu ticareti olmak üzere çeşitli suçlara karışan kişilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında son 6 ayda toplam 137 yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı. İçinde cezaevinden tahliye olan, izinsiz çalışan ve yasal kalış sürelerini aşan yabancı uyrukluların da bulunduğu 137 kişi, 'Kamu Düzenini veya Kamu Sağlığı Açısından Tehdit' oluşturdukları gerekçesiyle İl Göç İdaresi Müdürlüğü aracılığıyla sınır dışı edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis kamerasından görüntü

-Sınır dışı edilen yabancıların emniyetten çıkarılmasından görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : DENİZLİ

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KAVGA EDEN İKİ KADIN BİRBİRİNİ BIÇAKLADI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, aralarında husumet olan Gülten M. (52) ile Özlem D. (43) çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. 2 kadın farklı hastanelere kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özlem D. ile usumetli olduğu Gülten M. arasında cep telefonu görüşmesinde tartışma çıktı. Özlem D. taksiyle Gülten M.'nin evine gidince tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, Özlem D. sağ bacağından, Gülten M. ise kolundan bıçakla yaralandı. Gülten M. ve Özlem D., ilçedeki farklı özel hastanelerde tedaviye alındı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı Özlem D.'nin ambulansta müdahale edilmesi

-Polislerin olay yerine gelmesi

-Özlem D.'nin hastaneye alınması

-Hastane önünden detaylar

-Gülten Y.'nin kaldırıldığı hastanenin acil girişi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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ALACAK VERECEK MESELESİNDEN TARTIŞTIĞI KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, SOKAKTAN GEÇEN KİŞİYİ YARALADI

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Ö.Ç. (64) alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş ettiği Yaşar Killik'i (39) öldürdü, saçmaların isabet ettiği Hasan K.'yı ise yaraladı. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi arıyor.

Olay, saat 12.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Ç. ile Yaşar Killik arasında alacak-verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ç., Yaşar Killik'e pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Yaşar Killik kanlar içerisinde yere yığılırken, saçmaların isabet ettiği sokaktan geçen Hasan K.'da yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Killik ve Hasan K.'yı, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kilik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Hasan K. ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Polis ekipleri kaçan Ö.Ç.'yi arıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.