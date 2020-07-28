DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Mersin'de otobüs devrildi: 2 şoför ile 4 asker şehit

MERSİN'in Mut ilçesinde, askerleri taşıyan otobüs, freni boşalınca şarampole yuvarlandı. Mersin Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir" denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da, kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kaza, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisi yakınında dün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni boşaldı. Virajdan şarampole yuvarlanan otobüs, devrildi.

'2 OTÜBÜS ŞOFÖRÜ VE 4 ASKER ŞEHİT'Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

KAZA ANINI ANLATTIKazayı gören Burak Ata (18), ailecek yayladan dönerken askerlerin sevk edildiği otobüsleri gördüklerini belirtirken, "Biz 2 otobüsü solladık. Kaza yapan otobüs sol şeritten düz gelirken, bir anda yoldan çıkıp devrildi. İçeriden bağırış sesleri geldi. Camı kırıp, çıkanlar oldu. Babamlar ambulansı aradı. Otobüsün freni nerede boşaldı bilmiyorum. Direkt sol şeride geçip, viraja çarpınca devrildi" dedi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kazanın ardından Mut ilçesine geldi. Kaza bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Su, Mut Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti.

BAKAN AKAR KAZA YERİNDEMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, kazanın ardından Mersin'e hareket etti. Kazanın yaşandığı bölgeye gelen Bakan Akar, olay yerinde incelemelerde bulundu.

BAKAN AKAR, KAZAYI AYRINTILARIYLA ANLATTIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Mersin'in Mut ilçesinde askerlerin sevk edildiği otobüsün şarampole yuvarlandığı kaza bölgesinde incelemede bulunduktan sonra yaralı askerleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Yaralılarımızın tedavileri sürüyor. Ziyaret ettik, durumlarının kritik olmadığını gördük. Hepimizin bildiği gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Kara Kuvvetlerimizin çok ciddi intikalleri var. Bu intikaller sürekli yapılmakta. Bu intikallerle ilgili arkadaşlarımızın bilgisi tecrübesi çerçevesinde olabildiğince hassas planlama yapılmakta ve olabildiğince dikkatli bir şekilde bu intikaller icra edilmekte. Önceki gün bu çerçevede saat 21.45'te Manisa Alaşehir'den bu otobüsümüz hareket etti. Daha sonra Afyonkarahisar'da 2 saat mola verdiler. Molada şoför değişimi yaptılar. Otobüsün bakımını yapıp, tekrar yola devam ettiler, dinlendiler. Daha sonra Konya'da sabah saat 06.30'da mola verip, dinlendiler. Yine orada benzer şekilde şoför değişimi, dinlenme ve diğer ihtiyaçların karşılanması gerçekleşti. Bu çerçevede intikal devam ederken saat 07.20 civarında maalesef bu olay meydana geldi. ilk aldığımız bilgilere göre, araçta bir teknik arıza meydana geldiği, frende bir problem olduğu, frende bir boşalma söz konusu olduğuna dair görgü tanıklarından yaptığımız görüşmede gerekli bilgileri aldık" dedi.

ŞOFÖR, KAZA ÖNCESİ UYARMIŞAlınan ilk bilgilere göre kazaya karışan otobüsün şoförünün soğukkanlılıkla elinden geleni yaptığını öğrendiklerini aktaran Bakan Akar, "Konuyla alakalı hem idari hem de adli anlamda gerekli çalışmalar, faaliyetler sürdürülmekte. Bu çalışmaların sonucunda olayların tam olarak ortaya çıkması mümkün olacak. Ayrıntılı ve dikkatli çalışmayla bilgileri alacağız. İlk aldığımız bilgilere göre, kazaya karışan otobüsün şoförünün gerçekten soğukkanlı bir şekilde elinden gelen her türlü gayreti gösterdiğine dair bilgiler var. Bilgiler daha sonra alınan bilgilerle teyit edilecek. Aldığımız ilk bilgiler çerçevesinde şoförün frende bir problem olduğuna dair otobüsü uyardığını, herkesin dikkatli olması gerektiğini, tutunması gerektiğini, sağ tarafın uçurum olduğunu sol tarafın daha müsait olduğunu, karşı yöne geçmesi gerektiğini, karşı yönden gelen bir araç olduğunu, araca çarpmaması için manevra yaptığını, öndeki araca çarparak durması için bazı tavsiyeler alındığını, fakat bunların da tehlikeli olduğunu düşünerek aracı yatırmanın en doğru yol olduğunu, hatta bir rivayete göre ikinci şoförün telefonla bazılarını arayıp, onlardan tavsiye aldıklarına dair bilgiler var. Bu çerçevede maalesef elinden gelen gayreti göstermesine rağmen bu elim kaza maalesef meydana gelmiş bulunuyor. Tabi acımız büyük. Bu kadar önem verdiğimiz halde, tedbir aldığımız halde bu kazanın meydana gelmesi bizi derinden üzmüştür" ifadelerini kullandı.

DOKTORLARIMIZ YOĞUN MESAİ İÇİNDELERAkar, yaralı askerlerin durumları hakkında da şu detayları verdi: "Ben bu vesileyle bütün arkadaşlarıma, bütün silahlı kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bunların başımıza gelmemesi için her türlü tedbir aldık, almaya da devam edeceğiz. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden şoförlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda tedavisi süren yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu yaralılarımızdan entübe olan 4 kişi var. Bu 4 kişiden ikisinin boynunda sorun var. Doktorlarımız üzerinde duruyorlar. Diğer taraftan birinin kafa ve göz problemi, diğer askerimizin de kafasında travmadan dolayı sıkıntı var. Bunlarla alakalı doktorlarımız yoğun bir çaba içerisindeler. Buradaki aldığımız tedbirler çerçevesinde yoğun bir çalışma sürüyor. Bu konuda yapılabilecek ne varsa bunların hepsi yapıldı. Hem Adana'dan arkadaşlarım buraya gelen ambulans helikopter ve Konya'dan gelen ambulans helikopterle nakiller yapıldı. Dolasıyla buradaki doktorlarımız yoğun bir mesai içindeler. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Başta valimiz olmak üzere gayretlerini gösterdiler. İnşallah önümüzdeki saatlerde farklı bir haber almayacağız. Yaralıların sağlıklarına kavuşması için çaba gösterdik, göstereceğiz. Mersin Üniversitesi'nde 4, Şehir Hastanesi'nde 4 yaralımız var. Silifke ve Erdemli'de 2'şer yaralımız var. 15 yaralımızın burada tedavileri sürüyor."

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDIMersin'in Mut ilçesinde sabah saatlerinde askerleri taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan 4 asker için Mut Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Mersin Valisi Ali İhsan Su, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.Törenin ardından Şehit Er Samet Çaldır Bursa'ya, Şehit Er Kerim Arslan Kırıkkale'ye, Şehit Er Caner Mayendağı Samsun'a ve şehit Er Mustafa Dağlı da Mersin'in Tarsus ilçesine uğurlandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Murat SÖZERİ-Soner AYDIN-Can ÇELİK/ MERSİN,

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Samsun'a şehit ateşi düştü MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Caner Mayendağı'nın (25) acı haberi, Samsun'da yaşayan ailesine ulaştı.

Er Caner Mayendağı'nın şehit olduğu haberini, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer verdi. Ayrı olan anne Güngör Göksert ile baba Levent Mayendağı, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Ailenin evinin önünde ambulans hazır bekletilirken, yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.

Acemi birliğini tamamladıktan sonra usta birliği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderken kazada şehit olan Mayendağı'nın bekar olduğu bildirildi.

SOKAK TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDIŞehit Caner Mayendağı'nın yaşadığı evin sokağı Türk bayrakları ile donatıldı. Mayendağı'nın şehit düştüğü haberini alıp cenaze evine gelen çocukluk arkadaşı Onur Altunmakas, "Caner işinden evine, evinden işine giden herkesin sevdiği bir arkadaşımızdı. Acemi birliğinin ardından görev yeri olan Kıbrıs'a giderken meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Başımız sağolsun, çok üzgünüz' dedi.

AİLESİ ACI HABERLE YIKILDIAldığı acı haberin ardından hüzne boğulan baba Levent Mayendağı, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Anne Güngör Göksert ise iş yerinde arkadaşları, kadın jandarma ve polis ekipleri tarafından başsağlığı dileklerini kabul etti. Bu akşam Samsun'a getirilmesi beklenen şehit Mayendağı'nın cenazesinin defin tarihine aile fertlerince henüz karar verilmediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Sokağa Türk Bayrağı'nın asılmasıBaba Levent Mayendağı'nın teselli edilmesiÇocukluk arkadaşı Onur Altunmakas röportajıCenaze çadırı ve kalabalıktan detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Konya'ya şehit ateşi MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Piyade Er Kerim Arslan'ın (21) acı haberi, Konya'da oturan ailesine ulaştı.

Şehit Piyade Er Kerim Arslan'ın acı haberi, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Anne Güler Arslan ile diğer yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehit Arslan'ın babası Osman Arslan'ın ise kaza haberini aldıktan sonra Mersin'e gittiği belirtildi. Türk bayrağı asılan şehit evine yakınları ve komşuları taziyeye gelmeye başladı.

Şehit Arslan'ın cenazesinin ailesinin isteği üzerine memleketleri Kırıkkale'de defnedilmesi bekleniyor.

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİ KIRIKKALE'YE GETİRİLDİKKTC'ye sevk edilecek askerlerin bulunduğu otobüsün şarampole devrilmesi sonucu, şehit olan 5 askerden er Kerim Arslan'ın (21) şehadet haberi, gündüz saatlerinde Sulakyurt ilçesine bağlı Çevrili köyündeki dedesine ait eve ulaştırıldı. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, akraba ve komşuları da aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Arslan'ın cenazesi, akşam saatlerinde askeri helikopterle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne getirildi. Şehidin naaşını Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve yakınları karşıladı.

Şehidin cenazesi, Sulakyurt ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazın ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------Askeri yetkililerin binaya girmesi -Evin dışından detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA-DHA

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Bursa'ya şehit ateşi düştü MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Piyade Er Samet Çaldır'ın (21) acı haberi, Bursa'da yaşayan ailesine verildi. Şehidin eşi Elif Çaldır'ın, 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 4 asker ile 2 otobüs şoförü şehit oldu. Kazada şehit olan Piyade Er Samet Çaldır'ın acı haberi ailesine ulaştı. Çaldır ailesine acı haberi, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Bursa Merkez Komutanı Albay Salih Vatansever ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz verdi. Şehidin merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi C239 Sokak'taki baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin eşi Elif Çaldır'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Eşi Elif Çaldır, babası Zülküf Çaldır ve annesi Safiye Çaldır, gelen acı haber ile yasa boğuldu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM/BURSA,

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Tarsus'a şehit ateşi düştü MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Er Mustafa Dağlı'nın acı haberi, Tarsus ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Er Mustafa Dağlı'nın şehit olduğu haberini Tarsus ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan ailesine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İnanç Marım, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir ve Müftü Ali Can, verdi. Acı haberi alan şehidin kardeşi Feyyaz Dağlı, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Raziye ile babası Ali Dağlı'nın ise haberi alır almaz kazanın yaşandığı Mut ilçesine gittiği belirtildi. Ailenin yakınları ve komşuları, Türk bayrakları asılan şehit evine taziye ziyaretine gelmeye başladı.Şehit Er Mustafa Dağlı'nın cenazesi, törenin ardından ilçeye getirilecek.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER Okan ÇALIŞKANTARSUS (Mersin),

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Mersin'deki kazada hayatını kaybeden 2 şoförün evlerinde hüzün MERSİN'in Mut ilçesinde devrilen, 4 askerin şehit olduğu kazada yaşamını yitiren otobüsün şoförü Melih Kızıltepe (27) ve yedek şoför Süleyman Savaş'ın (46), Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki aileleri acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni, Mersin'in Mut ilçesi Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisinde boşalıp, şarampole devrildi. Otobüsü kullanan Melih Kızıltepe ve yedek şoför Süleyman Savaş yaşamını yitirirken, otobüste yolcu olarak bulunan askerlerden 4'ü ise şehit oldu.

5 yıllık otobüs şoförü Melih Kızıltepe'nin Alaşehir"in kırsal Sobran Mahallesi'ndeki ve 20 yıllık şoför Süleyman Savaş'ın da Subaşı Mahallesi'ndeki ailelerine acı haber ulaştı. Kızıltepe ve Savaş'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Her iki şoförün de bekar olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Hayatını yitiren otobüs şoförünün evinden görüntü

Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), -

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Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden teröristlere yardım eden 9 kişi yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristlere yardım eden 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız ve eşi Sibel Funda Kulaksız'a yönelik 27 Temmuz 2015 tarihinde, saat 19.30 sularında gittikleri ziyaretten, kendi araçlarıyla İlçe Jandarma Komutanlığına döndükleri sırada saldırıya uğradıkları hatırlatıldı. PKK/KCK terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerinin gerçekleştirdikleri menfur saldırı sonucu Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız şehit olduğu, eşi Sibel Funda Kulaksız yaralandığı belirtilen açıklamada, "Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faillerinin yakalanmasına dönük olarak, Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda; saldırıyı gerçekleştiren PKK/KCK bölücü terör örgütü mensupları ile teröristlere yardım ettiği belirlenen 13 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen 13 şüpheliden 3'ü çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehadetinin 5'inci yıldönümünde, geride kalan 10 şüpheliye yönelik olarak; 27 Temmuz 2020 günü saat 00.01'den itibaren Muş ve Balıkesir illerinde 9 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, Suriye'ye PKK/YPG saflarına kaçan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediliyor. Şüphelilerin ikamet ve işyeri adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda silah ve mühimmat ile dijital materyal ve döküman ele geçirildi" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Şüphelilerin askerler arasında götürülüşü (fotoğraf)-Ele geçirilen silahlar (fotoğraf)-Jandarmanın evlerde yaptığı arama -Arslan Kulaksız'ın fotoğrafı

Haber: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

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Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi MUĞLA'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, arasında zanlıya keşif yapılması talebinin de bulunduğu dosyayı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Epözdemir, "Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırıdır" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, HTS kayıtlarının alınması, kamera dökümünün yapılması, parmak izi incelemeleri ve zanlıya keşif yapılması taleplerinin bulunduğu dosyayı soruşturma savcısına sundu.

'İŞLEDİĞİ CİNAYETTİN ARDINDAN SOĞUKKANLI BİR ŞEKİLDE HAREKET EDİYOR'Muğla Adliyesi'nden çıkışında DHA muhabirine açıklamada bulunan avukat Epözdemir, "Hunharca ve vahşice cinayetten hemen sonra şüphelinin cesedi yakmaya çalışması, üzerine beton dökmesi, varille dereye atması hususları bir arada düşündüğümüzde başka failler olacağını düşünüyoruz. İşlediği cinayetin ardından son derece soğukkanlı bir şekilde hareket ediyor" dedi.

'ŞÜPHELİNİN ANLATIMLARI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA, FİZİK KURALLARINA AYKIRIDIR'Epözdemir, cinayette canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmenin yanı sıra tasarlamanın olduğu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cinayet öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtlarının alınması, kamera kayıtları dökümünün yapılması, parmak izi incelemeleri ve zanlıya keşif yapılması için talebimiz oldu. Şüphelinin anlatımları hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırıdır. Dilekçemizi soruşturma savcısına sunduk. Dosyadaki gizlilik kısıtlaması olan belgelerin verilmesini istedik. Taleplerimizin karşılanıyor olması muhtemel gözüküyor. Yargılamaya katkı sunmaya devam edeceğiz."

Avukat Rezan Epözdemir, Pınar'ın ailesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e destekleri nedeniyle minnet duyduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Adliye binasından görüntü-Avukat Rezan Epözdemir'in adliye binasına gelişi-Avukatı Rezan Epözdemir'in adliye binasından çıkışı-Avukatı Rezan Epözdemir'in dosyayı incelerken görüntüsü-Avukat Rezan Epözdemir ile röp.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)

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Elmalı Belediye Başkanı'na 'yasak aşk' iddiası

ANTALYA'nın Elmalı İlçe Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün, nikahını kıydığı Ahmet Tilki'yi (38) makam şoförü yapıp, eşi S.T. (31) ile yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü. Noter aracılığıyla istifa dilekçesi gönderen Ahmet Tilki, eşi ve evli olan Başkan Öztürk arasında geçtiğini iddia ettiği WhatsApp yazışmalarını da paylaştı.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi S.T. arasında yasak aşk yaşandığı öne sürüldü. Elmalı'da yaşayan Ahmet Tilki, geçen yıl, eşinden boşanmış bir çocuk annesi S.B. ile evlenmeye karar verdi. Çiftin 11 Nisan 2019'daki nikahını ise seçimi kazanıp Elmalı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Halil Öztürk kıydı.

NİKAH, BELEDİYENİN SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞILDIBaşkan Öztürk, ilk nikahı olan törende çekilen fotoğrafı, belediyenin sosyal medya hesabından da paylaşarak, mutluluklar diledi. Belediyenin sosyal medya hesabından da 'Birlikte bir ömür diyerek yola çıkan S.T. ve Ahmet Tilki çiftinin nikahını kıyan Belediye Başkanımız, genç çiftimize bir ömür boyu huzur ve mutluluk temennisinde bulundu' ifadeleri kullanıldı.

MAKAM ŞOFÖRÜ YAPTIÖztürk, bir süre sonra ise Ahmet Tilki'yi, belediye şirketi Ebton A.Ş.'de işe alıp kendisine makam şoförü yaptı. Bu arada Ahmet Tilki, eşinin telefonunda, Başkan Öztürk ile yazışmalarını gördü. Bunun üzerine Tilki, 20 Temmuz'da işinden istifa edip, tebligatı da noter aracılığıyla belediyeye gönderdi. Tilki dilekçesinde, eşi ile Başkan Halil Öztürk arasında uygunsuz resim ve yazışmaların olduğunu, Öztürk'ün eşine gönderdiği konumda buluştuklarını, bu durumu adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettiğini belirtti.

'NAMUS VE ŞEREFİNİ PARAYLA SATACAK KADAR ŞEREFSİZ DEĞİLİM'Ahmet Tilki, ihtarnameyi de sosyal medya hesabından paylaştı. Tilki, paylaşımında, "Elmalı Belediyesi'nden istifa ettim. Bana eşimin adına kullanarak, namusumu karalayacak şekilde 'Bize komplo kurdu iftira attı' diyenlere iki çift sözüm var. Asıl iftiracı yalancı olan sizlersiniz. Attığınız yalanlarınızla ve iftiralarınızla boğulup gideceksiniz. Ben kendi namusumu karalayacak kadar alçak değilim. Ben namus ve şerefini parayla satacak kadar şerefsiz değilim. Allah mazlumların her zaman yanındadır. Bekleyin Allah var gam yok" ifadelerine yer verdi.

'SUSMAYACAĞIM'S.T. ise S.B. adıyla açtığı Facebook hesabından, durumu namusunu, şerefini, onurunu ayaklar altına alan asılsız iftira olarak niteledi. S.B. açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Şahsım adıma, boşanma sürecinde olduğum kişi tarafından sosyal medya üzerinden ve diğer iletişim kanallarından 'Namusumu, şerefimi, onurumu' ayaklar altına alacak asılsız ve yersiz iftiralar, bir anne, bir kadın olarak iğrenç ve kumpas dolu bir senaryoya alet edilmem beni, oğlumu ve tüm ailemi yıpratmış ve psikolojik olarak yıkıma uğratmıştır. Ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetlerinin artmış olduğu şu dönemde, boşanma sürecinde olduğum kişinin ölüm tehditleriyle karşı karşıyayım. Evliliğimin 3'üncü ayında ortak yaşadığımız evimde Tilki denilen şahsa ait 3 adet cep telefonu vb. materyaller yakaladım. Bu şahıs tarafından aldatıldığıma dair bir sürü görüntü ve ses kayıtları tespit ettim. Sustum, sabrettim. Bu konuyu irdelemeye başladığım vakit, halen evli ve 2 çocuk annesi o kadınla telefon görüşmelerini tespit ettim. Kadın tarafından telefonda birçok kez rahatsız edildim. Bunlar ortaya çıkmasın, bu mesajları ve görüntüleri kimseye göstermeyeyim diye Tilki tarafından defalarca kez ölümle tehdit edildim. Evlendiğim kişi tarafından üzerime atılan o çirkin iftiranın temelinde bunlar da yatmaktadır. Bugüne kadar onurum için yaşadım, bu saatten sonra da inatla yaşamaya devam edeceğim. Pes etmeyeceğim, savaşacağım ve kazanacağım. Susmayacağım."

'EŞİME ŞİDDET UYGULAMAYACAĞIMA SÖZ VERİYORUM'S.T. sosyal medya hesabında, eşinin imzaladığı bir yazıyı da paylaştı. Ahmet Tilki'nin imzalayıp verdiği yazıda, "Eşim S.T.'ye evliliğimiz boyunca şiddet, hakaret, tehdit etmeyeceğime söz veriyorum. Sözümü tutmazsam gereğinin, hukuki işlemlerin yapılmasını arz ederim. 18.6.2020" ifadelerinin yer aldığı görüldü. S.B., bu açıklamayı paylaştıktan kısa süre sonra ise hesabını kapattı.

'BÖCEK BULUNDU'Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün avukatı Ümit Ulus, konuyla ilgili DHA'ya açıklama yaptı. Avukat Ümit Ulus, Ahmet Tilki hakkında suç duyurusunda bulunmak için dilekçe yazdığını belirtti. Ulus, "Biz bu vatandaşın iş akdini bu olaylar yayılmadan yaklaşık 15-20 gün öncesinde, hareketlerinden şüphelenen müvekkilim aracın içinde ve makam odasında arama yaptırıyor. 'Böcek' diye adlandırılan bir dinleme cihazı olduğunu tespit ediyor. Müvekkilim de iş akdine son veriyor. Ahmet Tilki isimli vatandaşın iş akdine son verildikten sonra bu vatandaş boş durmadan geri geliyor. 'Beni tekrar işe alın ya da başka birime alın' falan diyor. Tabi geri adım atılmıyor. Daha sonra küçük küçük şantajlar başlıyor. 'Elimde birtakım belgeler var, kayıtlarım var' diyor. Müvekkilimin de gizli kapaklı işi olmadığı için çok aldırış etmiyor. Talepleri reddediyor" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ'Avukat Ümit Ulus, "Geçen hafta çarşamba günü Ahmet Tilki isimli vatandaş, şirkete Halil Öztürk'ün eşiyle ilgili birtakım yazışmaları hakkında ihtarname çekiyor. Biz de tam buna karşı suç duyurusunda bulunmaya hazırlanırken, tekrar bir olayla karşılaştık. Şimdi de konuyla ilgili dilekçe yazıyorum. Bu vatandaş WhatsApp yazışmalarında müvekkilimin fotoğrafını kullanmış. Kendilerinin beraber bir şekilde fotoğrafları yok zaten. Herhangi bir numara mı kullanmış. Benim tahminim muhtemelen sanal bir telefona WhatsApp kurulmuş. WhatsApp'a müvekkilimin numarası kaydedilmiş. Müvekkilimin fotoğrafını da yapıştırmış oradan kendisiyle birtakım yazışmalar yapılmış. Bu yazışmaların nereden geldiği belli değil. Bu hesabın kime ait olduğu da belli değil. Bu yazışmalarla birlikte Ahmet Tilki isimli vatandaşın Facebook üzerinden yaptığı paylaşım üzerine suç duyurusunda bulunuyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Elmalı Belediyesi dış plan detayı-S.T. ve Ahmet Tilki'nin fotoğrafları-Nikah fotoğrafları-WhatsApp yazışmaları-Avukatın açıklamaları

HABER: Hasan ALAYBEYOĞLU- KAMERA: ANTALYA,

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Gülistan Doku'dan 205'inci günde de iz yok; su seviyesi 8 metre düştü

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltık Viyadüğü'nün altından geçen Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliyesi çalışmalarıyla su seviyesi 8 metre düşürüldü. Doku'yu arama çalışmaları 205'inci günde, AFAD ekiplerinin gölde botlar ile yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü.

SU SEVİYESİ 8 METRE DÜŞTÜGülistan'dan gelecek haberi bekleyen Doku ailesi, Ankara'ya gidip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Bakan Soylu'nun talimatı üzerine yapılan toplantıyla Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki baraj suyunun tahliyesine karar verildi. 22 Temmuz günü baraj gölündeki suyun tahliye edilmesine ilişkin çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla baraj gölündeki su seviyesi 8 metre düştü. Arama çalışmaları 205'inci gününe girerken AFAD ekipleri botlarla su yüzeyinde ve kıyı kesimlerinde aramalar gerçekleştirdi. Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılmazken, Munzur ve Pülümür çaylarının debilerinin yüksek olması nedeniyle Sarısaltuk Viyadüğü bölgesi ile yakın çevresinin tamamen açığa çıkmasının 20 günü bulabileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinden ve baraj gölünden detayAFAD ekiplerinin bot ile yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıBaraj gölündeki su seviyesinde detayGenel ve detay

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,

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Adanalı gençler: Bu sıcağa virüs bile dayanmaz ADANA'da termometreler aşırı sıcaklar nedeniyle güneş altında 40 dereceyi gösterdi. Parkta ağaç gölgesinde dinlenip, gitar çalarak koronavirüs ile ilgili şarkı seslendiren gençler, "Bu sıcağa virüs bile dayanmaz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı dün saat 12.00'de 39 derece olarak ölçüldü. Hissedilen sıcaklık ise 44 dereceye kadar yükseldi. Kent merkezindeki Atatürk Parkı'ndaki termometreler saat 14.00'te güneşin altında 40 dereceyi gösterdi. Bazı vatandaşlar parklarda banklara uzanarak şekerleme yaparken bazıları ise ağaç altında kitap okuyup gitar çaldı. Çocuklar parkın oyun alanında vakit geçirirken sokak hayvanları ve kuşlar da gölgede serinlemeye çalıştı.

'BİR BAKIŞTA YAKTI KORONA'Parkta gitar çalan gençlerden müzik öğretmeni Yaşar Ahı (26), Adana sıcağı ve neminde koronavirüsün yaşamasının zor olduğunu iddia etti. Gitar eşliğinde Neşet Ertaş'ın 'Yanıyorum' şarkısını 'Bir bakışta yaktı korona' diyerek esprili bir şekilde seslendiren Ahı, "Gerçekten çok sıcak, yandık. Hem korona hem Türkiye'nin, Adana'nın sıcak iklimi bizleri zorluyor. Allah yardımcımız olsun. Aslında virüsün bu sıcakta yaşaması imkansız diyebilirim. Hem sıcak, nemli hava hem de grip olma durumu da düşük. Ancak etrafınızdaki kişilerden bulaşabilir ama bu sıcakta da şu an imkansız bu durum" diye konuştu.

'VAKANIN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ'Sıcaklarla birlikte vaka sayısının düşmesini ve koronavirüsten kurtulmayı umduklarını dile getiren üniversite öğrencisi Mehmet Göksoy da, "Korona ve sıcak bir araya gelince biz de en sonunda beste yapıyoruz. Çareyi onda bulduk" dedi.Kentin sıcağında maske takmakta zorluk çektiklerini ve bu sıcağa koronavirüsün bile dayanamayacağını öne süren Begüm Ünal ise şöyle konuştu: "Dayanamıyoruz bu sıcaklara. Bir de maskeyle gezince çok kötü oluyor. Hava sıcaklığı 40 derece. Adana sıcağına alıştık ama bu yıl daha bir sıcak. Bu sıcağa virüs bile dayanmaz. İnşallah dayanmaz ve gider. Biz de maskelerimizi çıkartırız."

'BU SICAKTA NEFES DAHİ ALINMIYOR'İki yeğenini alarak parka gelen Dilan Dündar da sıcaklarda nefes bile almakta güçlük çektiklerini belirtti. Adana'nın en sıcak günlerini yaşadığının altını çisen Dündar, "Yeğenlerimi de alarak eğlendirmeye serin diye parka getirdim ama burası da çok sıcak. Serin bir yer kalmadı. ya klimanın altında oturacağız ya da hiçbir yere çıkılmıyor. Nefes alınacak bir sıcaklık yok. Bugüne kadar ben bu kadar sıcak, bu kadar bunaltıcı bir gün görmedim. Sanırım en sıcak gün ama daha sıcak günlerin geleceği söyleniyor" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------40 dereceyi gösteren termometreGitar çalıp korona şarkısı söyleyen müzik öğretmeniMüzik öğretmeni Yaşar Ahı ile röp.Gençlerle röportajlarParkta gölgede dinlenenlerden genel ve detaylarSokak hayvanlarından detaylar

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Zonguldak'ta 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı

ZONGULDAK'ta, koronavirüs nedeniyle 8 günde 88 vaka artışı yaşanması Kurban Bayramı öncesi endişelendirdi. 26 Temmuz'a kadar vaka sayısı bin 29'u bulurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi.

Koronavirüs salgınında adı büyükşehirlerle birlikte anılan Zonguldak'ta, valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumların çalışmalarıyla alınan tedbirler sonucu vaka sayıları kontrol altına alınmıştı. Ancak son günlerde özellikle Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vaka sayılarında ciddi artışlar oldu. Yetkililer, artış sayısının özellikle kırsal kesimlerde maske takma ve hijyen konusunda halkın tedbirleri elden bırakmasına bağladı. Zonguldak genelinde, 18 Temmuz itibariyle koronavirüse yakalanan kişi sayısı 941 iken, bu sayı 26 Temmuz itibariyle 88 kişi artarak bin 29 oldu. İyileşen hasta sayısı 822 olarak belirtilirken, 8 günde yaşanan artış yetkilileri endişelendirdi. Bugüne kadar 70 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kent merkezinde ise bayram öncesi alışveriş yapan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi. Aysel Yaman Kocabaş isimli vatandaş, vaka sayılarının artacağını düşündüğünü söyleyerek, "İl dışından gelenlerimiz olacak. Zonguldak'ta vaka sayısı artar diye düşünüyorum. İnsanları nasıl tutacaklar onu da bilmiyorum ama artık biz bununla yaşamaya alıştık. Ben diyorum ki herkes maskesini taksın, hijyenine dikkat etsin" dedi.Taner Arslantürk ise insanların sosyal mesafe kurallarına uymadan çalıştığını, daha dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, "Bayram alışverişi sıkıntılı gözüküyor. Daha önce yaşadığımız üzücü günleri yaşamak istemiyoruz. Elimizden geldiği kadar içi içe bulunmamak lazım. Mağazalarda yoğunluk var. Dikkat etmek lazım. Duyarsız olmamak lazım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Kent merkezinde yürüyenler-Çenesinin altında maske takanlar-Röportajlar-Anons-Drone görüntüsü

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Ekmek yapmak için bir araya gelen kadınlarda koronavirüs çıktı KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, yufka ekmek yapmak için bir araya gelen bazı kadınlarda, koronavirüs tespit edildi. 25 kişinin yaşadığı, 10 müstakil ev karantina altına alındı.

Kocasinan ilçesine bağlı Düver mahallesinde bir grup kadın, geçen hafta yufka ekmek yapmak için bir araya geldi. Ekmek yapımının ardından bazı kadınlar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Kadınlardan bazılarının koronavirüs testi pozitif çıkınca, hastanede tedavi altına alındı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri yufka ekmek yapımına katılan kadınları ve yakınlarını koronavirüs testinden geçirdi. Ayrıca, testi pozitif çıkan kadınların yaşadığı müstakil 10 ev karantina altına alındı. Bu evlerde toplam 25 kişinin yaşadığı belirtildi. Jandarma ekipleri evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Evde yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Koronavirüs vakasının görüldüğü mahalleden genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ

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Bayram alışverişinde sosyal mesafe ve maske unutuldu İZMİT'te, Kurban Bayramı için alışveriş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu. Bazı kişilerin ise maskeyi gerektiği gibi takmadığı görüldü.

İzmit'te Fethiye ve İstiklal caddeleri bayram alışverişi yapan vatandaşlarla dolup taştı. Mağazalara maskesiz girişe izin verilmezken, bazı vatandaşlar ise mağazaların içerisinde maskelerini çıkarttı.

Pandemi nedeniyle bayram alışverişini erkenden yaptığını söyleyen Serhat Bostancı, "Bayram alışverişimi 15 gün önce yaptım. Çünkü bu pandemi sürecinde kalabalık olmayalım, iç içe girmeyelim ve birbirimize yaklaşmayalım diye erkenden alışverişimi yaptım. Şu an görüyorum ki çarşı çok kalabalık ve maskesiz bir şekilde birbirlerine temas ediyorlar. Bu çok üzücü bizim için çünkü vaka sayıları artıyor. Biz çok dikkat etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu süreci bir an önce atlatırız" dedi

Çoğu insanın kurallara uymadığını söyleyen Gürkan Bilen, "Bayram alışverişine çıktım. Çarşı normal zamanlara göre çok kalabalık ve sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor. Maskeyi çoğu insan kullanmıyor. Denetimler yeteri kadar yapılmıyor. Çoğu mağazalarda vatandaşlar maskelerini çıkartıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Alışveriş yapan vatandaşlar-Vatandaşlarla röp-Kalabalık detayları

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli),

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Kayseri'de alışveriş yoğunluğunda sosyal mesafe unutuldu

KAYSERİ'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehir merkezindeki çarşılarda yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe unutuldu. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kapalı Çarşı, Kazancılar Çarşısı ve Yeraltı Çarşısı'nda Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanırken, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlere uyulmadı. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar maske takarken, yoğunluğun yaşandığı kapalı çarşıda ise sosyal mesafe ihlal edildi.Çarşı esnafı Mustafa Taylan, "15 yıldır bu çarşıda hizmet veriyoruz. Çok şükür Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Koronavirüs her esnafı etkilediği gibi bizleri de etkiledi. Ancak, Kurban Bayramı'nda çok şükür işlerimiz iyi. Vatandaşlarımızı büyük AVM'ler yerine çarşılarımıza bekleriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kalabalık vatandaşlardan görüntü-Esnaf Mustafa Taylan ile röportaj-Genel detay

Haber-Kamera: Şeref KAHRAMAN-KAYSERİ,DHA

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Eskişehir'de bayram alışverişi yoğunluğu

ESKİŞEHİR'de, Kurban Bayramı'na 4 gün kala alışveriş yoğunluğu yaşandı. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Kurban Bayramı'na 4 gün kala Hamamyolu, İki Eylül ve İsmet İnönü caddelerinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşların çoğunun maske taktığı gözlenirken, sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.

'BAYRAM ALIŞVERİŞİ İÇİN MECBUR ÇIKTIK'Bayram alışverişi yapmak için Hamamyolu Caddesi'ne gelen Hafize Uyaroğlu, "Evden dışarıya işimiz olmadığı sürece çıkmıyoruz. Ama bayram alışverişi için mecbur çıktık. Çünkü çok aşırı kalabalık. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Fazla kalabalığa girmemeye çalışıyoruz" dedi.Bir bankta dinlenen Halime Candan, "Bayram alışverişi yapmak için çıktım. Sıcak nedeniyle biraz gölgede oturmak istedim. Birbirimize biraz yakın oturduk ama maskemi çıkarmıyorum ve temizliğime dikkat ediyorum" diye konuştu.Hayri Kabal ise, "Alışveriş sırasında maskemizi takıyoruz. Maskesiz gezenleri uyarıyoruz. Eve gidince de elimizi, yüzümüzü, güzelce sabunla yıkıyoruz. 1-2 gün sonra sokaklar daha da kalabalıklaşır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Hamamyolu caddesi kalabalık.-Halime Candan ile röp-Parkta, gölgede oturanlar.-Hayri Kabal ile röp-Parkta oynayan çocuklar.-Hafize Uyaroğlu ile röp-Türkan Molla ile röp-Alışveriş yapanlar-Esra çelik ile röp-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR-DHA

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Trafik cezası kesilince polislere, 'kanun benim' diye bağırdı

SİNOP'ta hatalı park nedeniyle trafik cezası kesildiği için polislerle tartışan şahıs, "Kanun benim, ben olmazsam sen olmazsın" diyerek bağırdı. Görev başındaki polislere güçlük çıkaran şahsa vatandaşlar da tepki gösterdi.

Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Uğur Mumcu Meydanı'nda yaşandı. Yanlış parktan ötürü trafik cezası kesilen ismi öğrenilemeyen vatandaş, polislerle tartışmaya başladı. Aracından inen şahıs, polis memurlarına, "Kanun benim, ben olmazsam sen olmazsın" diyerek bağırdı. Vatandaşların da araya girmesiyle şahıs, meydandan uzaklaştırıldı. O anlar ise çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Şahsın polislerle tartışmasından detaylar

Haber: Deniz ÖZEN/SİNOP,

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9 iş yerinden hırsızlık yaptı, güvenlik kameraları ele verdi

SAKARYA'nın Erenler ve Arifiye ilçelerinde 9 iş yerinden hırsızlık yapan M.K. (38), güvenlik kameraları sayesinde kimliği belirlenerek yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Arifiye ve Erenler ilçelerinde 9 iş yerinden televizyon, tablet ve para çalınmasıyla ilgili olarak çalışma başlattı. Güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, gece geç saatlerde iş yerlerine girerek hırsızlık yapan kişinin kimliğini belirledi. Polisin operasyonu ile M.K. yakalandı. M.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Güvenlik kamerası görüntüleriHırsızın pencereden girmesi

Hırsızlık yapması, pencereden çıkması

HABER: Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya),

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Çankırı'da otomobil traktöre çarptı: 3'ü ağır 8 yaralı

ÇANKIRI'da traktörün otomobile çarptığı kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı-Ankara karayolu Tüney köyü mevkisinde meydana geldi. Yasemin Çolak'ın (38) kullandığı 26 EP 477 plakalı otomobil, önde seyreden Mustafa Şahin (61) yönetimindeki 06 BAG 404 plakalı traktöre çartpı. Kazada her iki sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Şeymanur Çolak (17), Müzeyyen Çolak (69) ve Arif Çolak (67) ile traktörde bulunan Döndü Şahin (62), Hasan Şahin (44) ve Emirhan Şahin (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 8 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Döndü Şahin ile Arif ve Müzeyyen Çolak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.