DHA YURT BÜLTENİ-11

1)SELDE HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yıkılan 3 katlı binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden emekli Mehmet Cevahir (66) için Araklı Hacı Hasan Küçük Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, ölenlerin yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Cevahir'in cenazesi Çamlıktepe köyünde toprağa verildi.

SELDEN KURTULAN KADIN O ANLARI ANLATTI

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu'nu basan sel sularından kurtulan Havva Kuloğlu, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kuloğlu, "Okulda temizlik yapıyorduk. Birden yağmur başladı ve şiddetlendi. Orada çalışan iki belediye işçisi vardı. Biz çocuklarla da birlikte okulun alt katında oturuyorduk. Bir anda 'yağmur çok geliyor, dere çok arttı. Üst kata kaçın' diye bağırdılar. O an şok olduk. Nasıl oldu bilmiyorum, üst kata kaçtık. O sırada teyzem, eşi ve çocukları balkondan 'dere arttı mı, bu tarafa geldi mi?' diye sordular. Ben de 'evet teyze dere çok arttı' dedim. Sonra baktığımda makine ile çalışan ve araba ile çalışan işçiyi dere sürüklemeye başladı. Kayaların, taşların, ağaçların geldiğini gördüm. Sonraki büyük gürültüde kendimi kaybettim. Kendime geldiğimde bana 'sakin ol, Allah'a yalvar. Evleri, teyzenin evlerini almış' dediler. Ben şoktaydım. Nasıl aldı, nasıl oldu bilmiyorum. Benimle birlikte üç çocuğumla okulun üst katında duruyorduk. Çocuklarıma 'Allah'a yalvarın, ölüyoruz canlı canlı' dedim. 'Can kurtaran yok mu?' diye camlara çıkıp bağırdım" dedi.

Görüntü Dökümü

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Sel ve heyelan bölgesi detayları

Havva Kuloğlu ile röp.

Cenaze namazı detayları (Canlı yayında verildi)

Haber-Kamera: Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA

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2)BOLU, DÜN YAŞANAN SELİN YARALARINI SARIYOR

BOLU'da, dün etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı. Selin yaşandığı bölgelerde de iş makineleri tarafından çalışmalar sürüyor. Bolu'da dün öğleden sonra başlayan aşırı sağanak Bolu ve ilçelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Selde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Selde, Bolu il merkezine bağlı Tekkedere Köyü, Arıklar Köyü, Kındıra Köyü, Bozarmut Köyü, Rüzgarlar Köyü, Çatakören Köyü, Bakırlı Köyü, Baltalı Köyü, Çaygökpınar Köyü, Aşağıkuzören Köyü, Örencik Köyü, Avşar Köyü, Aydıncık Köyü'nde su baskınları meydana geldi. Dörtdivan ilçesinde ise Çetikören Köyü, Yağbaşlar Köyü, Çavuşlar Mahallesi'nde sel yaşanırken, Yeniçağa'da da Dereköy, Aşağıkuldan, Yukarıkuldan, Eskiçağa, Yeniçağa Sanayi Bölgesi, D-100 karayolunda su baskınları oluştu.

Sel felaketi sırasında görev alan çok sayıda ekip kurtarma çalışmalarına katıldı. Çalışmalar kapsamında Dörtdivan Çetikören Köyü'nde 70 yaşlarında evli çift, Dörtdivan Yağdaşlar Köyü'nde araç içinden 3 vatandaş, Bolu Tekkedere Köyü'nde 1 çoban, Bolu Rüzgarlar Köyü'nde 1 vatandaş, sel içinde kalan 1 traktör kurtarıldı. Çalışmalar kapsamında ayrıca Bolu merkeze bağlı Çatakören Köyü'nde 3 büyükbaş hayvan, Tekkedere Köyü'nde 34 büyükbaş hayvan, Kındıra Köyü'nde 30 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

HASAR TESPİTİ BAŞLADI, BUGÜN İÇİN DE TURUNCU ALARM VERİLDİ

Bugün de beklenen sağanak nedeniyle Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından turuncu alarm verildiği öğrenildi. Bolu Valiliği tarafından il genelinde tarım sektörü için 6, meskenler için 4, yollar için 3 ekip tespit Komisyonu olarak görevlendirildi. Orman Bölge Müdürlüğü Şeflikleri tarafından orman yollarında ve orman yollarını kullanan yayla-köy yollarında meydana gelen tahribatların tespiti çalışmaları yapılmaya başlandı. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde iş makineleri ile çalışma yapıldı. Köylüler de çalışmalara destek verdi. Rüzgarlı köyünde yaşayan Recep Gürkan, "Çok hasarım yok ama tarlalarımda hasar var. Ben şehir merkezindeydim köye geldiğimde bu manzara ile karşılaştım. Burada çamurları temizliyorum. İş makinesinin yapamadığı yerler yapıyorum." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sel yaşanan yerlerden görüntüler

-Çalışmalardan görüntüler

-Röportaj

-Detaylar

Süre : 02.35-Boyut: 290 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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3)USULSÜZ DİNLEME DAVASINDA SANIKLARA REKOR CEZA

İZMİR'de, 'Gerçeğe aykırı belgeler düzenleyerek başka isim ve IMEI numaraları üzerinden alınan mahkeme kararlarıyla usulsüz dinleme yaptıkları' iddia edilen 39 polis hakkında açılan davada karar açıklandı. Sanıklardan Hamza Doğan, 292 yıl hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme heyeti sanıklara toplamda 1616 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mehmet CANDAN/İZMİR,

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4)YAVUZ SONDAJ GEMİSİ YOLA ÇIKIYOR

DOĞU Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine başlayacak olan Yavuz Sondaj Gemisi Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limandan bugün yola çıkıyor. Doğu Akdeniz'de Fatih sondaj gemisi petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine devam ederken Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir limanda bir süredir demirleyen Yavuz Sondaj Gemisi bugün petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlamak için yola çıkıyor. Yavuz'un çalışma lokasyonunun jeoloji ve jeofizik çalışmalarının sonucunda netleşeceğini söyleyen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı CEO'su Melihhan Bilgin, "Bizim Karpaz'da bir lokasyonumuz var, ancak bundan sonraki çalışmaların neresi olacağıyla ilgili kesin bilgi jeoloji ve jeofizik çalışmaları sonucunda ortaya çıkacaktır. Sondaj çalışmaları Temmuz ayının başında başlayacak" dedi.

"FATİH SONDAJ GEMİSİNİN İKİZİ DURUMUNDA"

Doğu Akdeniz'da sondaj petrol ve doğalgaz çalışmalarını yürüten Fatih gemisinin bir ikizi olduğunu ifade eden Melihhan Bilgin, bu özelliğin operasyonel anlamda kolaylık sağladığını söyledi. Yaklaşık bin metre su derinliği ve 3 bin metre sondajla beraber çalışmaların yapılacağını söyleyen Bilgin, şunları kaydetti: "Yavuz Sondaj Gemisi, Fatih Sondaj Gemisi'nin ikizi durumunda. Teknoloik kabiliyet, imkan ve donanım olarak da ikizi, tasarım olarak da ikizi. Bu ikiz gemi konseptinin özellikle operasyon ve işletme açısından birçok kolaylık sağlayacağı düşünüldü ve biz bu kolaylığın da operasyon esnasında farkına varmış durumundayız. Birbirini destekleyen iki gemimiz var şu anda."

"HİZMETİMİZİ TAM VE EKSİKSİZ YERİNE GETİREBİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bir gazetecinin "Karşı taraf tehditkar konuşma yapıyor, ekibinizde bir korku var mı?" sorusu üzerine çıktıkları bu yolda kararlılıkla devam edeceklerini söyleyen Bilgin, "Biz konunun o boyutuyla ilgili değiliz, devletimizin verdiği bir görev var ve biz bu görevde herhangi bir şekilde geri adım atmadan, yılmadan, bütün seçenekleri değerlendirerek, hizmetimizi tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmek için her türlü önlemi alıyoruz. Karşı tarafın ne yaptığıyla çok da ilgilenmiyoruz" dedi.

"MİLLİLEŞTİRME POLİTİKASI İÇERİSİNDEYİZ"

Gemi personeli ve ekipmanlar konusunda yerlileştirme projeleri olduğunu söyleyen Melihhan Bilgin, "Personelimizin Yüzde 53'ü Türk. Ayrıca sayı giderek artıyor, süratli bir millileştirme politikası içerisindeyiz. Çok şükür geminin teçhizinden donanımına kadar ve operasyonun planlanmasına kadar bütün arkadaşlarımız kurumumuz tarafından görevlendirilmiş arkadaşlardır. Milli olarak kurumumuz bünyesinde çalışan arkadaşlardır. Dolayısıyla aslında kamuoyu rahat olsun, milletimiz rahat olsun hiçbir şekilde hiçbir süreçten etkilenmeden yerine getirilecektir. Gemimizde maksimum 200 personel bulundurabiliyoruz şu anda yaklaşık 150 personel görev yapıyor, tam operasyona başladığımızda bu sayı 180'e kadar çıkacaktır" dedi.

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin Fatih'ten sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi.

Dünyada bu gemiden 16 tane var, ikisi Türkiye'nin.

12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyeti.

Boy 229,6 metre, 36 metre genişlikte,130 metre sondaj kulesi uzunluğuna sahip.

Yavuz yaşam alanlarıyla da çalışanlara konfor sunmaktadır.

Geminin içerisinde sinema salonu, spor salonu ve dinlenme odaları ve 4 yataklı mini bir hastane ile tam zamanlı bir doktor mevcut.

Gemi daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya, Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı. Gemide 'Dynamic Positioning' sistemi mevcut. 6 metreye kadar olan dalgalarda sondaj sorunsuz devam edebiliyor.

Teknik özellikler olarak Fatih Sondaj Gemisi ile aynı özelliklere sahip.

Görüntü Dökümü

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-Yavuz Gemisinin Drone görüntüsü

-Geminin içinden detaylar

-CEO Melihhan Bilgin ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/DİLOVASI(Kocaeli),

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5)İSLAHİYE MEZARLIĞINA 215 SURİYELİ DEFNEDİLDİ

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınarak Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kamplara ve kiraladıkları evlere yerleşen Suriyelilerin cenazelerini defnetmesi için belediyeye ait mezarlıkta ayrı bölüm oluşturuldu. 7 yıllık süreçte İslahiye'de hayatını kaybeden 215 Suriye uyruklu defnedildi.

İç savaştan kaçarak, Türkiye'ye sığınan ve İslahiye'ye gelen 32 bin mülteci kurulan iki kampta ve kiraladıkları evlerde yaşamaya başladı. İslahiye'deki kampların boşaltılmasının ardından buradaki sığınmacılar da ilçe merkezindeki evlerde barınmayı sürdürdü. 2012 yılından itibaren çeşitli nedenlerle hayatını kaybeden 215 Suriyeli, İslahiye'de mezarlıkta oluşturulan ayrı alanlarda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Mezarlık

- Suriyelilere ayrılan bölüm

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 189 MB

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6)GELECEĞİN KADIN LİDERLERİ, TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLER ARASINDA KAMP YAPTI

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 3'ncüsü düzenlenen 'Genç Liderler Yaz Kampı' sona erdi.

Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde (UKKSA), 15- 21 Haziran arasında gerçekleştirilen 'Genç Liderler Yaz Kampı'na, Aydın Doğan Vakfı'nın burs verdiği başarılı üniversite öğrencileri arasından seçilen 25 genç kadın katıldı. Balıkesir, Giresun, Mardin, Manisa, Gaziantep, Van, İstanbul, Gümüşhane, İzmir ve Denizli'den kampa katılan gençler, Datça'nın tarihi ve doğal güzellikleri arasında hem tatil yapıp hem de liderlik, proje geliştirme, kişisel gelişim eğitimleri, sanatsal ve sportif faaliyetler gibi atölye çalışmalarına katılarak, kendilerini geliştirme olanağı buldu. Kamp faaliyetlerinin dışında Datça'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezip yakından görme fırsatı bulan öğrenciler, geride kalan eğitim yılının yorgunluğunu üzerlerinden atarken, gelecek yıl için enerji depoladı. Aydın Doğan Vakfı Eğitim Müdürü Nilgün Yorgancılar Erekli, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen yaz kamplarıyla geleceğin kadın liderlerinin daha güçlü ve daha donanımlı hale gelmesinin hedeflendiğini söyledi. Genç Liderler Yaz Kampı'nın, artan ilgi nedeniyle bu yıl temmuz ayında tekrar düzenleneceğini ifade eden Erekli, "Datça'da zaman çok keyifli geçti. Fırsat buldukça, Datça'nın tarihi turistik yerlerini gezdik. Eski Datça Mahallesi'ni çok beğendik. Burada güne yoga ile başlayıp, çeşitli spor hareketleri sonrasında eğitimler yaptık. Eğitimlerimiz öğleden sonralarına kadar devam etti ve deniz molaları verdik. Oyunlar oynadık. Vaktimizi çok iyi bir şekilde değerlendirdik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- UKKSA'da, Genç Liderler Yaz Kampına katılan genç kızların eğitim çalışmalarından görüntüler..

- Genç kızlar hazırladıkları projeleri sunarlarken..

- Aydın Doğan Vakfı Eğitim Müdürü Nilgün Yorgancılar Erekli

- Kampa katılan genç kızlar., UKKSA Acık Hava müzesini gezerlerken..

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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7)GELECEĞİN KADIN LİDERLERİ, TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLER ARASINDA KAMP YAPTI

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 3'ncüsü düzenlenen 'Genç Liderler Yaz Kampı' sona erdi.

Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde (UKKSA), 15- 21 Haziran arasında gerçekleştirilen 'Genç Liderler Yaz Kampı'na, Aydın Doğan Vakfı'nın burs verdiği başarılı üniversite öğrencileri arasından seçilen 25 genç kadın katıldı. Balıkesir, Giresun, Mardin, Manisa, Gaziantep, Van, İstanbul, Gümüşhane, İzmir ve Denizli'den kampa katılan gençler, Datça'nın tarihi ve doğal güzellikleri arasında hem tatil yapıp hem de liderlik, proje geliştirme, kişisel gelişim eğitimleri, sanatsal ve sportif faaliyetler gibi atölye çalışmalarına katılarak, kendilerini geliştirme olanağı buldu. Kamp faaliyetlerinin dışında Datça'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezip yakından görme fırsatı bulan öğrenciler, geride kalan eğitim yılının yorgunluğunu üzerlerinden atarken, gelecek yıl için enerji depoladı. Aydın Doğan Vakfı Eğitim Müdürü Nilgün Yorgancılar Erekli, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen yaz kamplarıyla geleceğin kadın liderlerinin daha güçlü ve daha donanımlı hale gelmesinin hedeflendiğini söyledi. Genç Liderler Yaz Kampı'nın, artan ilgi nedeniyle bu yıl temmuz ayında tekrar düzenleneceğini ifade eden Erekli, "Datça'da zaman çok keyifli geçti. Fırsat buldukça, Datça'nın tarihi turistik yerlerini gezdik. Eski Datça Mahallesi'ni çok beğendik. Burada güne yoga ile başlayıp, çeşitli spor hareketleri sonrasında eğitimler yaptık. Eğitimlerimiz öğleden sonralarına kadar devam etti ve deniz molaları verdik. Oyunlar oynadık. Vaktimizi çok iyi bir şekilde değerlendirdik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-UKKSA'da, Genç Liderler Yaz Kampına katılan genç kızların eğitim çalışmalarından görüntüler..

- Genç kızlar hazırladıkları projeleri sunarlarken..

- Aydın Doğan Vakfı Eğitim Müdürü Nilgün Yorgancılar Erekli

- Kampa katılan genç kızlar., UKKSA Acık Hava müzesini gezerlerken..

(Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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8)OKULUN BAHÇE DUVARINI ÇEVRE BİLİNCİ İÇİN KUM DOLU PET ŞİŞELERLE ÖRDÜLER

VAN'ın Erciş ilçesinde farklı okullarda görev yapan 5 öğretmen, çevre bilincine dikat çekmek için 9 günlük Ramazan Bayramı tatillerini bir mahalle okulunda çalışarak geçirdi. İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği proje kapsamında, öğretmenler yarısı taşlardan yapılan Derekent Mahallesi'ndeki ilkokulunun geri kalan bahçe duvarını kum doldurdukları pet şişelerle ördü.Erciş ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Derekent İlkokulu'nda görev yapan Yusuf Aktaş, Ramazan Çakır, Kübra Karakaya, Çelebibağ Sıtkı Kürum İlkokulu'nda görevli Özge Özen Aktaş ile Nişancı Mahallesi İlkokulu'nda görevli Zehra Handa, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla ilçede pet şişe toplama seferberliği başlattı. İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği proje kapsamında kısa sürede öğrenciler tarafından 100 bin pet şişe toplandı. Toplanan pet şişelerden 90 bini geri dönüşüme kazandırılıken, 10 bin pet şişe de ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Derekent İlkokulu etrafındaki bahçe duvarında kullanıldı.

90 BİN PET ŞİŞE GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI

Proje mimarı öğretmenler, 9 günlük ramazan bayramını 39 öğrencisi bulunan Derekent İlkokulu'nda çalışarak geçirdi. Gönüllü 5 öğretmen, öğrencilerin de desteğiyle 160 metre ihata duvarını, kum dolusu 10 bin pet şişe ile ördü. Öğretmenlerin bu çalışması büyük taktir topladı. Derekent ilkokulu öğretmeni Yusuf Aktaş, 4 öğretmen arkadaşıyla birlikte 9 günlük bayram tatillerini okulda çalışarak geçirdiklerini belirtti. Aktaş şunları kaydetti: "Görev yaptığımız ilkokulda 39 öğrenci var. Okulumuzun bahçe duvarı yarısına kadar taşlarla yapılmıştı. Geriye kalan diğer yarısını petlerle yapmak için İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle görüşüp onay alındıktan sonra, çalışmalara başladık. Bununla ilgili ilçedeki bütün okullarda bir toplama noktası belirledik ve okuldaki bütün öğrenciler evlerindeki pet şişeleri belirlediğimiz yere getirdi. Biz bu şişeleri depolayıp okulumuza getirdik. Okulumuzda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yardımları ile bu pet şişelere kum doldurduk. Amacımız, çocuklara çevre bilincini aşılamak. Projemize, 100 bin pet şişe topladık ve bu şişelerin sadece 10 bin tanesini okulumuzun duvarımızda kullandık. Geri kalan 90 bin pet şişeyi de geri dönüşüme kazandırdık. Biz, 5 kişilik bir ekiple bu projeyi gerçekleştirdik."

Görüntü Dökümü

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-Kum dolusu Pet şişelerle ihata duvarı ören öğretmenler

-Pet şişelere kum dolduran görenciler

-çalışmalardan genel ve detaylar

-Bir öğretmenin çalışırken şarkı söylemesi

-Öğretmenlerle röportaj

Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van),-