DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

PKK elebaşlarının postacısı Diyarbakır'da yakalandı

TERÖR örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık ve Murat Karayılan'ın postacısı olduğu belirtilen terörist R.G., Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 Ekim'de, 'Yıldırım-7' operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nca terörden arananlar listesinde 'Kırmızı Kategori'de, 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütü PKK'nın sözde 'Orta saha Amed Eyaleti özel güç sorumlusu' 'Amara Doktor' kod adlı Müzeyyen Aydınlı olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen terörist Aydınlı'ın üzerinde terör örgütü PKK'nın 20 yıllık arşivi de ele geçirildi. Arşivin incelenmesinin ardından güvenlik güçlerince düzenlenen çeşitli operasyonlarda çok sayıda terör örgütü üyesi ve örgüte yardım sağlayan kişi yakalandı.

Ekipler en son Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenledikleri operasyonla terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın postacısı terörist R.G.'yi yakaladı. R.G.'nin, terör örgütünün Irak 'ın kuzeyindeki barınma alanları olarak bilenen Kandil, Metina ve Zap'a gittiği tespit edildi. Sorgusu tamamlanan R.G., sevk edildiği adliyedeki çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR,

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Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesen zanlı, cinayetin ardından duş almış

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kaçarak evlendiği 4 aylık eşi Ece Çiçek'i (18), vücudunun 4 yerinden bıçaklayıp boğazını kesen inşaat işçisi Sabri Çiçek (21), cinayetin ardından duş aldıktan sonra polise arayıp ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Çiçek'in ifadesinde "Eşimin elinde sürekli telefon vardı. Buna kızmıştım. Geçim sıkıntısı nedeniyle de tartıştık. Cinnet geçirdim, öldürdüm" dediği öğrenildi. Genç kadının cenazesi de memleketi Ankara'da defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olay, saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle 40658 Sokak'ta meydana geldi. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ve 4 ay önce ailelerinden kaçıp Beyşehir'e gelen Sabri ve Ece Çiçek, burada nikahlandı. Sabri Çiçek, eşi Ece Çiçek ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşi Ece Çiçek'i vücudunun 4 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldürdü. OLAYIN ARDINDAN DUŞ ALMIŞ Olayın ardından balkona çıkıp polisi arayarak 'Ben eşimi öldürdüm' diye ihbarda bulunan Sabri Çiçek'in, eşinin vücuduna 4 kez vücudunu bıçağı sapladıktan sonra ölmediğini düşünerek boğazını kestiği belirtildi. Çiçek'in, olayın ardından duş aldıktan sonra da polise arayıp, ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Çiçek'in ifadesinde, "Eşimin elinde sürekli telefon vardı. Buna kızmıştım. Geçim sıkıntısı nedeniyle de tartıştık. Cinnet geçirdim, öldürdüm" dediği öğrenildi. Çiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Genç kadının cenazesi de otopsinin ardından memleketi Ankara'da defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. 'BENİ KURTARIN, BENİ KESECEK' DİYE BAĞIRMIŞ Genç çiftin üst komşusu Aysel Kuru da, çift tartıştıkları sırada Ece Çiçek'in 'Beni kurtarın. Beni kesecek' diye bağırması üzerine evlerine gittiğini, çiftin sakinleşmiş olduğunu görünce yeni evli olduklarını, birbirlerini anlayışla karşılayıp tartışmaları konusunda telkin ettiğini anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Şüpheliden detayCesedin çıkartılması Genel ve detay

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL/ BEYŞEHİR, KONYA

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Bitlis'te zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

BİTLİS'te, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Bitlis- Tatvan karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Sis vu buzlanma nedeniyle 1 hafif ticari araç, 2 TIR ve 4 kamyonet birbirine girdi. Zincirleme kazada, hurda yüklü TIR'ın şoförü hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yerinden görüntü-Kaza yapan araçlardan detay-Yoldaki sisten detay-Araçların çekiciler vasıtasıyla kaldırılmasından detaylar-Bölgeden detay görüntüler-Kaza yapan Tırdan detaylar-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı, eşinin kendisini aldattığını öne sürdü

KONYA'da boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin'in (37), 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Şahin, savunmasında eşinin kendisini aldattığını öne sürerek, pasta yüzünden çıkan tartışma sonucu evi terk ettiğini belirterek, "Bir gün onu işten almamı söyledi ve gittim. Elinde kalp şeklinde pasta vardı. Hemşirelerin verdiğini söyledi ama o benim aldığım pastaları yemezdi bile. Bu pasta nedeniyle kavga çıktı ve kardeşinin evine gitti" dedi. Olay, 13 Mart 2020 tarihinde saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. İlçedeki huzurevinde silahsız güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Şahin, kendisine boşanma davası açıp, bir aylık koruma kararı aldıran eşi Münevver Şahin'in muhasebe bölümünde çalıştığı özel hastaneye geldi. Eşinin 2'nci kattaki odasına giren Şahin, yanındaki babasına ait ruhsatlı tabancayı çekip 2 çocuk annesi Münevver Şahin'i başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Münevver Şahin, hastane personeli tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından tedaviye alındı. Münevver Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hastanede polis tarafından gözaltına alınan Şahin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı. İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Hakkında Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Bayram Şahin'in yargılanmasına başlandı. Duruşmaya cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katılan Bayram Şahin, eşi Münevver Şahin ile 2008 yılında görücü usulüyle evlendiklerini belirterek, 2014 yılında yakınları aracılığıyla özel bir hastanede işe başladığı ve iş başladıktan sonra da aralarında sorunlar çıkmaya başladığını belirtti.ONDA DEĞİŞİKLİKLER SEZİYORDUM Eşinin iş yerinde bir arkadaşıyla kendisini aldattığını öne süren Şahin, "Münevver'le bir iş arkadaşı çok sık telefonla konuşuyor, sürekli o adamın ismini duyuyordum. Arkadaşları sürekli Münevver'in kafasını bulandırıyordu. Onda değişiklikler seziyordum. İşe giderken düğüne gidermiş gibi süslenip gidiyordu. Bana sürekli git saç ektir, pis kokuyorsun diyerek tahrik ediyordu. Bir gün onu işten almamı söyledi ve gittim. Elinde kalp şeklinde pasta vardı. Hemşirelerin verdiğini söyledi; ama o benim aldığım pastaları yemezdi bile. Bu pasta nedeniyle kavga çıktı ve kardeşinin evine gitti. Barışmak istedim ve sabah 09.00'da kardeşinin evine gittim. Kardeşi beni darp etti. Daha sonra kızım Fatoş'un hasta olduğunu öğrendim. Kendisini aradım fakat ulaşamadım. Annesini ve yakınlarını aradım beni engellemişlerdi. Ben de bu yüzden iş arkadaşına 'hastaneye geliyorum' diye mesaj attım" dedi.OLAY NASIL OLDU HATIRLAMIYORUM Hastaneye gittikten sonra eşinin odasına girdiğini belirten Şahin, "O bana, 'Ben sana bu hastaneye bir daha gelme demedim mi?' dedi. Ben onunla kızım için konuşmak istedim; fakat o bana 'Sen adam değilsin' gibi ağır ithamlarda bulundu. Zaten ayrılma safhasındaydık. 'O çocuk senden değil' dedi. O sırada da gözüm döndü. Yanımda kardeşinden kendimi korumak için aldığım silah vardı. Yüzüme tükürdü. Ne olduğunu anlamadım. Olay nasıl oldu hatırlamıyorum. Hala şok içerisindeyim" diye konuştu. KIZIMA İFTİRA ATIYOR Duruşmaya katılan Münevver Şahin'in annesi Gülten Demir, Bayram Şahin'in kızına aldattığı yönünde iftira attığını belirterek, "Kızıma iftira atıyor. Benim çocuğumun parasını elinden alıp dövdüler. Sonuna kadar onlardan şikayetçiyim. Benim çocuğum mezardayken onun da orada ölmesini istiyorum" dedi. Münevver Şahin'in babası Faruk Özçelik de 2 torununun öksüz kaldığını belirterek, Bayram Şahin'in kızına iftira attığını ve kendisinden şikayetçi olduğunu belirtti. Tanık olarak dinlenen aynı hastanede çalışan Gülsüm K. ise ifadesinde, "Ben tartışmalarına hiç şahit olmadım. Ancak son 1 yıldır sorunlarını sürekli anlatıyordu. Olay günü ise Bayram isimli kişi hiçbir şey söylemeden odaya girdi ve önce sol dizine bir el sonra kafasına 2 el ateş etti ve kaçmaya çalıştı" dedi.

Mahkeme heyeti Bayram Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.