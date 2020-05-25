DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 12

Antalya'da orman yangınıANTALYA'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına karadan ve havadan müdahaleye başlandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 12, System.String[]

Antalya'da orman yangını

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına karadan ve havadan müdahaleye başlandı. Ekipler, dağlık bölgedeki yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaş'a bağlı Karadağ Mahallesi ile Finike'ye bağlı Dağbağ Mahallesi arasında kalan kızılçam ormanında öğle saatlerinde yangın çıktı. 3 arazözle müdahale edilerek söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü. Bu sırada Demre'ye bağlı Çağman ve Belören mahalleleriyle Kaş'a bağlı Karadağ Mahallesi arasında kalan dağlık bölgedeki kızılçam ve makilik alanda yeni yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ile Kaş ve çevre orman işletme müdürlükleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 15 arazözle müdahaleye başlandı. Yangın bölgesinin dağlık ve ulaşımın olmaması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü belirtildi. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Yangın bölgesindeki dumanların görüntüsü

Helikopterden görüntü

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),

=========================

Kimliğini polise bırakıp kaçtı, apartman bahçesinde saklanırken yakalandı

DENİZLİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında, iki arkadaşı ile gezintiye çıktığı otomobilin polis tarafından durdurulup, kimlik kontrolü yapılacağı sırada araçtan inip, kaçan Harun Can G., saklandığı apartmanın bahçesinde yakalandı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar esrar ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Harun Can G. ile beraberindeki iki arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi.

Kororavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İstiklal Caddesi'nde denetim noktası oluşturan polis ekipleri, İbrahim Soner N.'nin kullandığı 20 BR 735 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekipleri, durdurulan otomobildeki 3 kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Otomobilde arka koltukta oturan ve kimliğini görevli polis memuruna veren Harun Can G. daha sonra, birden kapıyı açıp, yaya olarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Ara sokaklara doğru kaçan ve izini kaybettiren Harun Can G.'nin yakalanması için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından saklandığı bir apartmanın bahçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Harun Can G.'nin cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi.

Otomobilde yapılan aramada, 3 gram metamfetamin ve pompalı tüfek ele geçirildi. Otomobil sürücüsü İbrahim Soner N. ve Filiz C. de polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüpheliler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar da balkona çıkıp yaşanan olayı merak izledi.

Harun Can G., Soner G. ve Filiz C.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan 3 kişinin polisteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polis ekiplerinin çevrede arama yapması

-Gözaltına alınan kişilerden görüntü

-Otomobilde arama yapılması

-Otomobilden çıkan pompalı tüfekten görüntü

-Apartmanlardan olayı izleyen vatandaşlardan görüntü

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

=========================

Sakarya'da bayramda denetimler devam etti

SAKARYA'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde şehirlerarası seyahat kısıtlaması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri uygulamalarına devam ederken, TEM otoyolu ve D-100 Karayolu boş kaldı.

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra şehirlerarası seyahat kısıtlamasının da devam ettiği Sakarya'da, polis ve jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor. Şehre giriş ve çıkış yapan araçlar tek tek durdurularak araçlarda bulunanların evrakları kontrol ediliyor. Vatandaşların kısıtlamalara uyması nedeniyle hem TEM Otoyolu hem de D-100 Karayolu boş kaldığı görülürken, gerekli izinleri olanların şehre girmeleri ve çıkmalarına izin veriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

D-100 uygulama noktası detay

Araçların durdurulması

TEM Otoyolu detay

Polis ekiplerinin çalışması

Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

==========================

Tarım işçileri bayram ve kısıtlamada da üretmeye devam ediyor

RAMAZAN Bayramı boyunca koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen kısıtlamaya rağmen Çukurova'da tarım işçileri bayramın ikinci gününde de tarlalarda üretime devam ediyor.

Koronavirüs salgının ülkede etkisini göstermesinin ardından tedbir kapsamında birçok sektörün faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine rağmen tarım sektöründe işleyiş devam ediyor. Bereketli tarım arazilerine sahip Çukurova'da tarım işçileri kısıtlama günlerinde de çalışmayı sürdürüyor. Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki patates tarlalarında Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde kısıtlamaya rağmen gece saatlerinden itibaren hasada başlayan işçiler gün boyu çalışarak üretim ağına katkı sunuyor. Kısıtlama günlerin çalışmalarına izin verildiği için mutlu olduklarını belirten tarım işçileri hem ekonomik kayıp yaşamadıklarını hem de üretim ağına kesintisiz katkı verdiklerini söyledi.

'SONUNA KADAR ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Yıllardır tarım işçisi olarak çalıştığını kaydeden Cansu Hanter (31), üretimde yoğunluğun devam ettiğini ve tarım işçilerinin kısıtlama kapsamında olmamasından dolayı bayramda da üretimi tüm hızıyla sürdürdüklerini belirtti. Gece 03.00'ten itibaren hasada başladıklarını söyleyen Hanter, "Öğleden sonra işimiz bitiyor evlerimize gidip dinleniyoruz. Bu ülkede tarım sektörü önemli. Biz de bundan dolayı  sonuna kadar üretmeye devam edeceğiz. Çalışmaktan da çok memnununuzö diye konuştu.

Bayram öncesi 3 gün izin yapıp dinlendiklerini söyleyen tarım işçisi Mutlu Güçlü (25), "Şimdi üretme ve ekonomiye katkı sunma vakti. Üretimin devam etmesi birlik beraberlik duygularını da geliştiriyor. Niğde'den çıkıp Adana'ya geldik. Bölgedeki birçok kente gidip çalışmaya devam ediyoruzö dedi.

Harun Can, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 03:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Son Dakika

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Cem Uzan torun sahibi oldu Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı 3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü         
16:05
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu         
15:42
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur         
15:40
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü         
15:37
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem         
15:25
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor         
15:16
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu         
14:37
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi         
14:37
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı         
14:29
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu         
14:18
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı         
14:18
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı         
14:03
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı         
14:01
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı         
14:00
Faturayı görünce şok geçirmeyin! Evde su tasarrufu yapmanın 7 yolu Faturayı görünce şok geçirmeyin! Evde su tasarrufu yapmanın 7 yolu         
13:55
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi         
13:36
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı         
13:35
Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi         
13:28
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi         
13:24
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı         
13:23
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı 26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı         
13:21
Temel Karamollaoğlu'nun Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi         
13:15
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak         
13:10
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük         
13:01
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın         
12:47
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada         
12:35
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum         
12:33
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi         
12:11
Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, belediye başkanı güldürdü Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, belediye başkanı güldürdü         
12:10
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı         
12:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 16:15:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]