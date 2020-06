DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Eskişehir'de sağanak yağış

ESKİŞEHİR'de etkili olan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı cadde ve sokaklarda yoğu yağmur suları birikti.

Hava sıcaklığının 17 dereceye düştüğü kentte, aniden bastıran sağanak yağış günlük yaşam olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara ve duraklara sığındı. Yoğun yağış nedeniyle trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Eskişehir- Ankara çere yolunun bazı kesimlerinde yoğun sular nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla tıkanan kanalizasyon kapaklarını temizlemeye çalıştı. Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'ndeki toptancılar sitesi önünde de yoğun su birikintileri nedeniyle araçlar geçiş yapmakta güçlük çekti. Belediye ekipleri de yağışın ardından tıkanan kanalizasyon kapaklarını açmak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

Tekirdağ'da feci kaza 1 ölü, 8 yaralı

TEKİRDAĞ- İstanbul karayolunda yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak seyahat eden Elmas Yılmaz, (61) hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, otomobil sürücüsü Kubilay K., ve midibüs sürücüsü Emrah Ö., ile birlikte 8 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza, Tekirdağ, İstanbul karayolu, Karaevli Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yan yoldan gelip Tekirdağ istikametinden yola çıkan Kubilay K, idaresindeki 34 CJH 102 plakalı otomobil, İstanbul yönünden kent istikametine hızla seyir eden Emrah Ö, idaresindeki 23 DS 403 hafif ticari minibüsün çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Kubilay K ve bir yolcu yaralanırken aynı otomobildeki Elmas Yılmaz (61), kaza anında otomobilden yola fırlayarak hayatını kaybetti. Diğer ticari minibüste ise sürücü Emrah Ö ve 6 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDE BEBEK PUSETİ ÇOCUK VARDI ŞÜPHESİ UYANDIRDI

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları olay yerinde alarak çevredeki hastanelere sevk ettiler. Kazaya karışan otomobilin,çerisinde bebek puseti gören ekipler, bebek olma şüphesiyle otluk alanda arama yaptı. Daha sonra kazazedelerin yakınlarına ulaşan jandarma ekipleri bebeğin evde olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Kaza sonrası Tekirdağ-İstanbul yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Olay yerinde incelemelerin ardından Elmas Yılmaz'ın cansız bedeni olay yerinden cenaze aracıyla Tekirdağ Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Adıyaman'da, 3 motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı

ADIYAMAN'da, farklı adreslerden 3 motosiklet çalan O.Y. ve D.E.E., polis operasyonuyla yakalandı.

Kent merkezindeki 3 farklı adreste motosiklet çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Yapılan araştırmada, motosikletleri çalanların, O.Y. ile D.E.E. olduğu ve Kahta 'da yaşadıkları belirlendi. Şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan O.Y. ve D.E.E., adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Sercan SAKAR -ADIYAMAN-DHA)

İzmir'de sağanak; dere taştı, ev ve iş yerleri su altında (3)

TEMİZLİK VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Gaziemir 'in Aktepe Mahallesi'nde, sağanak ve dolu yağışı nedeniyle derenin taşması sonrasında yaşanan sel felaketinde, sokaklardaki sular çekildi. Sokakların zemini, suların çekilmesiyle birlikte çamurla kaplandı. Belediye ekipleri, temizlik ve tahliye çalışması yaptı. Su basan evlerdeki hasar tespit çalışmalarına da başlanırken, sular altında kalan evlerin sahipleri de kurtarabildikleri eşyalarını evlerin dışına çıkardı.

OLTA ATAN ADAM KONUŞTU

Sağanak sonrasında derenin taşması nedeniyle sular altında kalan sokağa olta atarak belediyeye tepki gösteren mobilyacı Kamil Gencer, "Belediyemiz gayet güzel çalışıyor. Hala pislikler olduğu gibi burada duruyor. Baktık olacak gibi değil, biz de vakit geçsin dedik, olta attık. Bakalım ne çıkacak dedik. Gazeteciler çıktı. Buradaki rezilliği herkes görüyor. Altyapı oldukça zayıf. Hemen düzeltilmesi lazım. Normalde bizim mahallemize sıfır hizmet var. Görünen köy kılavuz istemez. Tüm esnaf ve mahalleli mağdur. Diz boyu sular altında kaldık. Sosyal medyada olta atmam hakkında yorumlar yapmışlar. İyi yorumlar da var, kötü yorumlar da var. Hepsinden Allah razı olsun" dedi. Diğer mahalleliler de, belediyeye ekiplerin geç geldiğini öne sürerek tepki gösterdi.

'BELEDİYE EKİPLERİ SONRAKİ SÜREÇTE YARDIMCI OLDU'

İşyerini su basan restoran işletmecisi Tahsin Mamay ise, şunları söyledi:

"Sokaklar komple su altında kaldı. İnsanların evlerine kadar sular girdi. Esnaf da mağdur oldu. Gerçekten büyük bir eziyet çekildi. Korkudan ötürü ağlayanlar sızlayanlar oldu. Yağmur durduktan sonra artık sıkıntı bir şekilde atlatıldı. Geç kalındı biraz olaya müdahale edilmekte. Yağmur bir anda bastırdı. Belediye yetkilileri sonraki süreçlerde yardımcı oldular. Her yağmur yağdığında problem yaşıyoruz ve bu durumlarla karşılaşıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz."

'YETKİLİLER YARDIMCI OLSUN'

Evi dere kenarında olan mahalleli Ayşe Şahin , ise bu sıkıntıyı hep çektiklerini belirterek, "Bu dereye bir çare bulsunlar. Önceden de taşmalar oluyordu ama bu kadar değildi. Şu anda çok korkuyorum, çok kötü bir durum yaşıyoruz. Bizim evimize de girdi, oğlumla suları taşıdık. Komşularımızın evlerini de sular bastı. Yetkililer yardımcı olsun" dedi.

Haber: Davut CAN - Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

Alperen'i öldüren zanlının eski eşi: Bana ve çocuklarıma da şiddet uyguladı, çok korkuyorum

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı sevgilisi Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cesedini mezarlığa gömen Harun Sezer'in (38) eski eşi Nazan K. (28), firari zanlının kendisi ve çocuklarına da şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Aldığım duyumlara göre 'Eski eşimi bulmadan asla yakalanmayacağım' demiş. Çok korkuyorum, çünkü bu adam her şeyi yapabilir" dedi.

Geçen 15 Haziran'da meydana gelen olayda Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci 'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü. Harun Sezer, 6 gün sonra durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alındı. Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra dün toprağa verildi.

Polis, firar eden Harun Sezer'in yakalanması için çalışma başlattı. Nazan K.'den 5 yıl önce boşanan 2 çocuk babası Harun Sezer'in yakalanması için gidebileceği tüm adresler tek tek aranıyor.

'YAKALANMADIĞI İÇİN TEDİRGİNİZ'

Harun Sezer'in eski eşi Nazan K., DHA'ya konuştu. Nazan K., 9 yıl evli kaldığı Harun Sezer'den 5 yıl önce boşandığını anlatarak, "Harun, cinsel istismardan yargılandı ve beraat etti. Hala temyizde davası devam ediyor. Küçük kızım H.S. (11), Harun'un ailesinin yanında kalıyor. Çocuğumu istemek için ailesini aradığımda 'polisle gel al' dediler. Dün savcılık ve polise gittim. 2 gündür Harun yakalanmadığı için tedirginiz. Ben çocuğumu istiyorum, yanımda olsun. Devlet büyüklerimiz bize yardım etsin. Çocuğumun velayeti bende. Bana velayet geçtiği andan itibaren çocuğumu bana vermediler. Çocuğumla sadece telefonda görüşebildim. Kızımın bende ses kayıtları var. ' Anne ne olur beni al' diyor" dedi.

'KORKUDAN İHTİYAÇLARIMIZI DAHİ ALAMIYORUZ'

Cinayeti duyduğunda hissettiklerini anlatan Nazan K., "Cinayeti duyduğumda kızımın yanlarında olabileceğini düşündüm. Evlilik hayatımızda bana ve çocuklarıma da çok zarar verdi. Çocuğum orada olabileceğini düşündüğüm için birçok yere başvuruda bulundum. Kızım, Harun'un ailesinin yanındaymış onu öğrendim. Bizim korkularımız devam ediyor. Ben burada tek kızımla yaşıyorum. 2 gündür dışarı çıkamıyoruz. Korkudan ihtiyaçlarımızı dahi alamıyoruz. O adam nerede ne yapacağı belli olmayan bir insan. Aldığım duyumlara göre 'Eski eşimi bulmadan asla yakalanmayacağım' diye bir şeyler söylemiş. Bunları da duyunca çocuğumun biri yanımda, diğeri onlarda, çok korkuyorum; çünkü bu adam her şeyi yapabilir. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen çocuğum bana verilsin. Velayeti bende olan çocuğun o adamın ailesinin yanında. Bu adam yakalanıncaya kadar devlet beni korusun. Benim iki kızım var. Bir can gitti, iki can daha gitmesin. Kadın cinayetleri devam ediyor, en azından bir kadın cinayeti daha olmasın" ifadelerini kullandı.

'DÖVDÜ, KOLUMDAN BIÇAKLADI, BURNUMU KIRDI'

Öldürülen Alperen'in annesi Emel Öner'i tanımadığını belirten Nazan K., "Benim kızım da o kadın ve adamla birlikte yaşamak zorunda kalmıştı. Harun benim çocuklarıma çamaşır suyu içirmiş, şiddet uygulamış, odalara kilitlemiş. Tahliye edildikten sonra yaşanan olay da zaten bu. Harun benim de çocuklarımı boğmaya kalktı, dövdü, kolumdan bıçakladı, burnumu kırdı. Ailesi bana baskı yaptığı için ben de polise gidip şikayetçi olamadım; ama çocuklarıma şiddet uygulamasına da izin vermedim. Çocuklarımı korumak için bir sürü vücudumda bıçak yarası var" diye konuştu.

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

Elazığ'da dağ keçileri mahalleye indi

ELAZIĞ'da, kent merkezinde dağ keçileri görüldü.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi bahçesinde geçen hafta görülen koruma altındaki dağ keçileri, bu kez Yıldızbağları Mahallesi'nde görüldü. Dağlık ve yüksek rakımlı alanlarda yaşayan dağ keçilerini vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntüledi.