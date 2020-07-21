DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Datça'da alevler 2 dönüm fundalık alanı küle çevirdi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, fundalık alanda çıkan yangında ilk belirlemelere 2 dönüm alan küle döndü. Alevler, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Datça ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Reşadiye mahallesindeki Uçurtma Tepesi'nde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Fundalık alanda, atılan bir sigara izmariti nedeniyle çıktığı sanılan yangında, alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 8 itfaiye aracı, 4 arazöz, 15 itfaiye eri ve 15 orman işçisi sevk edildi. Alevler, su sıkılarak 30 dakikada, 100 metre ilerdeki arı kovanlarına ulaşmadan söndürüldü. İlk belirlemelere göre 2 dönüm fundalık alan küle döndü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Söndürme çalışmalarından görüntü

Yanan alandan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (4)

JANDARMADAKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: KISKANÇLIK KRİZİNE GİRMİŞTİM

Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin'i bulmak için jandarma ve polislerden oluşan ekip, genç kızın son görüldüğü bölgede bulunan kafe, iş yeri ve benzinliklere ait 100'ün üzerinde güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Polis ve jandarma ekipleri, akaryakıt istasyonunda büyük bir pet şişeyle benzin alan zanlı C.M.A.'dan şüphelenerek takibe aldı.

Evinde gözaltına alınan zanlının jandarmada verdiği ifadede, "Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra varile soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp, birlikte olmayı düşünüyordum" dediği öğrenildi.

Öte yandan Muğla Adli Tıp Kurumu bahçesinde anne Şefika Gültekin, abla Sibel Gültekin ve arkadaşları genç kızın cenazesini almak için bekleyişini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Muğla Adli Tıp Kurumu bahçesinde ailenin ve arkadaşlarının bekleyişi

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/MUĞLA

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Otomobil park halinde kamyonete çarptı: 2 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir otomobilin park halinde olan bir kamyonete çarpışmasıyla meydana gelen kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Berat S. İdaresindeki 33 NOV 02 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park halinde bulunan bir kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Berat S. ve yan koltukta oturan Gökçen İ. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis,112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Gökçe İ. itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan iki yaralı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araçta sıkışan yaralı kadının çıkarılması

Sedyeye alınması

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),

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Foça'da susuz kalan vatandaşlar isyan etti: 'Evlerimize denizden su taşıdık'

İZMİR'in Foça ilçesinde, 20 saat su kesintisi yapılacağını açıklayan İZSU'nun 55 saatte ancak su vermesi vatandaşları çileden çıkardı. Evlerine denizden su taşıdıklarını belirten vatandaşlar, "Hangi çağda yaşıyoruz?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

40 yılı aşkın süredir hizmette olan su hatlarının çürümesi nedeniyle geçen sene haziran ayında 3 gün susuz kalan turistik ilçe Foça'da sıkıntının bir benzeri bu senede yaşandı. 16 Temmuz saat 10.00'dan 17 Temmuz sabah 06.00'ya kadar kesinti yapılacağı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU tarafından ilan edildi. Kırsal Gerenköy Mahallesi ile ilçe merkezi arasında yeni hattın döşendiği ve bu kesinti sonrası devreye alınacağı belirtildi. Ancak 06.00'da biteceği ilan edilen kesinti 'Yeni hattın devreye alınamaması' gerekçe gösterilerek önce saat 12.00'ye sonra 17.00'ye daha sonra da gece 01.00'a uzatıldı.

Açıklama yapılmadan sular ancak 19 Temmuz günü Saat 17.00'de eski hat üzerinden verilebildi. Pazartesi günü de çalışmaların devam ettiği belirtilerek sabah saatlerinden 17.00'ye kadar kesinti tekrarlandı. Bu sorunun Foça'da uzun yıllardır yaşandığını dile getiren vatandaşlardan Alparslan Yanbaş (49), "Foça Belediyesi'nin su konusunda acil bir önlem paketi hazırlaması lazım. Bu sorunları çözmek için iktidarıyla muhalefetiyle hep birlikte bir şeyler yapılmalı. Suyu bazen parayla aldık, bazen tankerle geldi. Bu sorunu yaşamamız normal değil. Foça'nın hizmete ihtiyacı var. Belediye suların geleceği saatle ilgili bilgi veriyor ama bu saatlerde bu gelmiyor. Belediyeden özellikle bu konuda doğru bilgilendirme yapmasını bekliyorum. Yanıltmadan daha doğru bilgi verirse Foçalılar olarak daha mutlu oluruz" dedi.

'HAYRETLER İÇİNDE KALDIK, DENİZDEN SU TAŞIDIK'

Bu çağda su kesintilerinin yaşanması karşısında hayretler içinde kaldığını belirten vatandaşlardan Sedat Capar (57), "Ben Türkiye'nin başka bir şehrinde su kesintisi görmedim. Ben Uşak'tan geldim. Burada hayret ettim. Buradaki halkın da hiç sesi çıkmıyor. Nasıl tepki göstermiyorlar? Su kesilen yer artık Türkiye'de kalmadı. Şaşırdım ve çok büyük sıkıntılar çektim. Denizden su taşıdık. Gariptir Foça'da başka su alabileceğimiz yer de yoktu. Anadolu'da su alacak yerleri mutlaka bulursunuz. İnanın içme suyunu damacanayla parayla aldık. Banyo ve tuvaletlere suyu denizden taşıdık. Bu çağda böyle bir durum yaşadığımız için hayretler içinde kaldık" ifadelerini kullandı.

'SUSSUZ KALDIK, BÜTÜN PARAMI SU ALMAYA HARCADIM'

Foça'ya geldiği günden itibaren su sorunu yaşadıklarını dile getiren Güldane Koca (87) ise, "Evde hiçbir şey yapamıyorum ben yazlık için geldim. Buranın yerlisi ne yapıyor? Ben Ankara'dan geldim. Millet susuz kaldı. Su yok. Bu bir gün, iki gün, üç gün olur ben bir aydır buradayım üç günde bir akıyor hemen geri kesiliyor ama bunun bir çaresi var. Çaresiz hiçbir şey yoktur. Buranın halkına da yazık. Banyo, tuvalet, çamaşır ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Virüs de var ellerinizi su ile yıkayın diyorlar ama su yok ne ile yıkayacağız. Su ala ala getirdiğim parayı da bitirdim" dedi.

'BANYO YAPAMADIK, BULAŞIKLAR KALDI'

Suların kesilmesi nedeniyle zor günler geçirdiklerini dile getiren vatandaşlardan İsmail Kurutuz (47), "2 gün boyunca su sıkıntısı yaşadık. Banyo yapamadık. Evin temizliğini yapamadık, bulaşıklar kaldı. Sıkıntı yaşadık. Buranın yerlisi değilim çocuklarımın yanına geldim. Mardin'den geldim bu tür çalışmalar orada da yapıldı ama bir yandan çalışma yapılıyordu. Bir yandan su verilmeye devam edildi. Güneydoğu ile burası arasında çok fark var. Burası tatil bölgesi. Gelen yabancı da çok. İki gün boyunca çok mağdur, olduk sıkıntılar yaşadık. Tankerlerle su getirildi ama tanker belirli noktalara geldi. Ara sokaklar dar olduğundan zaten çoğu sokağa giremedi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vatandaşlardan İsmail Kurutuz, Sedat Capar, Güldane Koca, Alparslan Yanbaş röp.

Vatandaşların tankerden su doldurma görüntüsü

Genel detay ve görüntüler

Haber: Eda Ebru NANECİ - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Adana'da 'pos' çetesine operasyonda 25 gözaltı

ADANA'da ihtiyaç sahiplerinin kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren çeteye düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, paraya ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren çeteye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere ait 21 ayrı adrese baskın düzenleyen polisler, 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait iş yerlerinde yapılan aramalarda 355 bin 120 TL para, farklı banka ve kişilere ait 67 kredi kartı, 13 pos cihazı, 4'ü dolu 200 senet, alacakların bulunduğu 12 ajanda ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.