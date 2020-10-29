DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Türkiye'de 7 yıl sonra görülen yakalı toy kuşu doğaya salındı

DÜNYA Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan ve Anadolu'da nesli tükendiği bilininen yakalı toy kuşu, 7 yıl sonra Trabzon'da ortaya çıktı. Bitkin halde rastlanılan kuş, tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.

100 yıl aradan sonra 7 yıl önce Konya'da yaralı halde bulunmasıyla ortaya çıkan yakalı toy kuşu, bu kez Trabzon'da kendini gösterdi. Kentte Akçaabat ilçesinde bir kişi, sokakta bitkin halde kuş olduğunu fark edip, durumu kuş gözlemciliği yapan Taner Şemeret'e iletti. Şemeret de, kuşun fotoğrafını kuş fotoğrafçısı arkadaşı Hakan Kahraman'a gönderdi. Yapılan incelemelerde, kuşun Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan ve Anadolu'da nesli tükendiği bilinen nadir rastlanılan yakalı toy kuşu olduğu anlaşıldı.

ÜZERİNDE TAKİP CİHAZI VAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile veteriner hekim gözetiminde tedaviye alınan kuş, 890 gramdan bin 180 grama ulaştı. Özenle bakılan kuş, kedi maması, lahana ve marulla beslendi. Sağlığına kavuşan kuş, yeniden doğaya salındı. Kazakistan'dan doğaya salındığı belirlenen ve üzerine takip cihazı bulunan kuşun göç yolu takip edilecek.