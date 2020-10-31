DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Halim Sarı, Erbek Apartmanı'nın enkazından 26 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı

İZMİR'in Seferihisar açıklarındaki depremde enkaz altında kalan Halim Sarı (56), arama- kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 26 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Seferihisar açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki arama -kurtarma sırasında çökme yaşanmaması için binaya vinçler ile destek sağlandı. Binanın zemin katındaki markette bulunduğu sırada enkaz altına kalan Halim Sarı ile temas kuruldu. Arama-kurtarma görevlilerinin konuştuğu Sarı'nın bilincinin açık olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla Halim Sarı kurtarıldı. Yaralı Halim Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'HALİM AMCA' KURTARILDI Bayraklı 'da yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda mahsur kalan Halim Sarı, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı. Ekiplerin yığıntıların arasında moral vermeye çalışırken kameraya yansıyan Halim Sarı, uzun uğraşlar sonucunda molozların arasından kurtarıldı. Halim Sarı, enkazda yaklaşık 15 metre ilerleyerek kendisine ulaşan ekipler tarafından çıkarılıp, ambulansla hastaneye götürüldü. İçişleri Bakanlığı , Halim Sarı'nın kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüyü 'Halim Amca' notuyla Twitter 'da paylaştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİİZMİR

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Meclis Başkanı Şentop, 4 kızı enkaz altındaki Nilay Yücel'i ziyaret etti TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, depremle sarsılan İzmir'e gelerek enkaz bölgelerini gezip yetkililerden bilgi aldı. Şentop, kızları enkazda bulunan ve çaresizlik içinde evlatlarının oyuncağıyla kurtarma çalışmalarını izleyen anne Nilay Yücel'i ziyaret edip, onu teskin etti.

Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar görürken, bazı vatandaşlar yaşamını yitirdi. Yüzlerce kişi ise depremde yaralandı. Deprem bölgesine gelenlerden biri de, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop oldu. TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Bayraklı Manavkuyu'daki Rızabey Apartmanı enkazına gelerek incelemelerde bulundu. Şentop, kızları Lena(4), Diren(3), Feda (10) ve Vera (6) enkazda bulunan ve çaresizlik içinde, kucağında evlatlarının oyuncağıyla kurtarma çalışmalarını izleyen anne Nilay Yücel'i ziyaret edip, onu teskin etti.