DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 13

17.11.2020 14:07
DHA YURT BÜLTENİ - 13, System.String[]

Şehit Teğmeni 2,5 aylık eşi gözyaşlarıyla uğurladı ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Irak sınır hattında, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez (29), memleketi Kayseri'de...

Şehit Teğmeni 2,5 aylık eşi gözyaşlarıyla uğurladı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Irak sınır hattında, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez (29), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 2.5 aylık eşi Tuğba Sönmez, eşinin fotoğrafını taşıyarak, "Hakkım binlerce kez helal olsun" diyerek gözyaşı döktü.

Piyade Teğmen Burhan Sönmez, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Çayı Irak sınır hattında teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için girdiği Habur Çayı'nda akıntıya kapıldı. Hastaneye kaldırılan Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şehit Sönmez'in cenazesi Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Kayseri'ye getirildi.

Şehit Sönmez'in cenazesi ilk olarak helallik için Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde bulunan baba ocağına götürüldü. Burada şehidin yakınları gözyaşı döktü, dua edildi. Helallik alınmasının ardından cenaze, tören için Kalemkırdı Camii'ne getirildi. Cenazeye Vali Şehmus Günaydın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve 2,5 aylık eşi Tuğba Sönmez, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

'HAKKIM BİNLERCE EKZ HELAL OLSUN'Cenaze namazı öncesi Mehmet-Hatice Sönmez çifti, şehit oğullarının tabutuna sarılarak ağladı. Tuğba Sönmez, şehit eşinin fotoğrafını taşıyarak gözyaşı döktü. Tuğba Sönmez, "Allah senden razı olsun. Ben eşi olarak razı oldum. Hep razıyım. Hakkım binlerce kez helal olsun. Beni bir gün bile pişman etmedi" dedi.

Şehidin kız kardeşi Mualla Sönmez de ağabeyinin kepini elinde taşıdı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Sönmez, Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kayseri, Silopi, Şırnak, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşini yaralayıp, kayınpederini öldüren zanlı: Erkekliğime küfrettiler, çok pişmanım Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Özcan Deniz, evinden taşınmadığı gerekçesiyle eski eşi Feyza Aktan'a ihbarname gönderdi "İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı
Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz         
14:04
Erling Haaland ve Alexander Sörloth, karantina kurallarına uymadan Almanya'ya döndüler Erling Haaland ve Alexander Sörloth, karantina kurallarına uymadan Almanya'ya döndüler         
13:25
İzmir'de dehşet! Viyadük altında yanmış erkek cansız bedeni bulundu İzmir'de dehşet! Viyadük altında yanmış erkek cansız bedeni bulundu         
12:54
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi         
12:29
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek         
11:25
NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor! Günübirlik ziyaret 174 bin lira NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor! Günübirlik ziyaret 174 bin lira         
11:09
Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada         
11:04
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti         
10:40
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
DSÖ, koronavirüsün kökenini araştırmak için harekete geçti DSÖ, koronavirüsün kökenini araştırmak için harekete geçti         
09:45
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 14:14:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei