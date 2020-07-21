DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-14

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın, bazı itfaiyeciler dumandan etkilendiBURSA'daki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

DHA YURT BÜLTENİ-14, System.String[]

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın, bazı itfaiyeciler dumandan etkilendi

BURSA'daki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15: 00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 2. Kervan Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı tekstil fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın içerisinde bulunan kimyasal maddeler sebebiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangından çıkan dumanlar kentin dört bir yanından görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.  Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Çalışmalara sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiyeciler fenalaştı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA,-

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Ödemiş Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı. Morg bölümünün çatısında klima motorlarının elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıkan yangın paniğe neden olurken; alevler, itfaiye ekipleri tarafından 20 dakikada daha fazla büyümeden söndürüldü.

Ödemiş Devlet Hastanesi morgunun çatı bölümünde bugün saat 14.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden hastane personeli ve bazı hasta ve cenaze yakınları kendilerini dışarı atarken, bir yandan da durum itfaiyeye bildirildi. Morgun bulunduğu bölümün yakınındaki yoğun bakım ünitesi ve kadın doğum servislerindeki hastalar acil servise nakledildi. Alevlere iki itfaiye aracı ile müdahale edildi. Çatıdaki klima motorlarının elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirlenen yangında, alevler itfaiye ekipleri tarafından 20 dakikada söndürüldü. Gökyüzüne simsiyah dumanlar yükselirken, hastanenin diğer birimlerinde kalan hastalarda kısa süreli panik yaşadı. Kimi hasta ve hasta yakınları otoparka çıkarak söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi.

ACİL SERVİSTE DOĞUM YAPTI

Yangın nedeniyle doğum servisinden acil servise indirilen Duygu Kırkaya, normal doğumla, bir kız bebek dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu, doğumun ardından servis bölümüne nakledildikleri bildirildi.

Öte yandan,  Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Özge ve Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, hastaneye gelip, yangın hakkında bilgi aldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Söndürme çalışmalarını izleyenlerden görüntü

Haber-Kamera: Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir),

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Bursa'da, Çevre, Doğa ve Koruma Timleri göreve başladı

BURSA'da, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, göreve başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışan ekipler, kentte kaçak hafriyat dökülen bölgeleri havadan ve karadan denetledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen ay Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timleri kurulacağını duyurdu. Soylu'nun açıklamasının ardından kurulan timler göreve başladı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ilk denetimi de Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ortak yaptı.

Kentte kaçak hafriyat dökümü yaparak çevre kirliliğine sebep olan hafriyat kamyonlarını kontrol eden ekipler, denetimlerini helikopter desteğiyle sürdürdü. Havadan ve karadan eş zamanlı olarak yapılan denetimler Osmangazi, Nilüfer, Gemlik, Gürsu, Kestel, Yıldırım, Karacabey ve Mudanya ilçelerinde 24 saat boyunca devam etti.

Helikopterle yapılan denetimlerde, kaçak hafriyat dökülmesi muhtemel, ulaşımın zor olduğu sessiz ve ıssız noktalar belirlenerek, kaçak döküm yapanlar karadaki ekiplere bildirildi. Hafriyat kamyonlarının kullandığı güzergahlarda bekleyen jandarma ekipleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri kamyonları durdurarak taşıma izinlerinin olup olmadığını kontrol etti. Ekipler, kamyonların hafriyat taşımaya uygun olan araçların yasal olan döküm sahalarına ilerlemesine izin verirken yasal ve uygun olmayan hafriyat kamyonlara cezai işlem uyguladı.

İtfaiye, Ödemiş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 04:04 Kaynak: DHA

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