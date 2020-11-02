DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 14

02.11.2020 15:32
DHA YURT BÜLTENİ - 14, System.String[]

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde depremİZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. İzmir ve çevre ilçelerinden hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

30 Ekim'de Richter ölçeğine göre 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir beşik gibi sallanıyor. 1200'ün üzerinde artçı sarsıntının yaşandığı İzmir'de, bugün saat 14. 58'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre Efe Denizi'nde Seferihisar ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı daha meydana geldi. Yerin 6.18 kilometre altındaki deprem, İzmir şehir merkezinin yanı sıra Seferihisar ve mahalleleri Ürkmez, Gümüldür, Doğanbey, Payamlı, Özdere ve Ahmetli'nin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. 3 gün önce yaşanan ve yıkıma da neden olan depremin ardından artçı sarsıntılar ile diken üstünde olan İzmirliler, yaşanan bu yeni sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. 4,1'lik depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

HABER: İZMİR,

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İzmir'de bazı fırsatçı ev sahipleri, kira bedellerini arttırdı

İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Karşıyaka tarafındaki bazı ev sahiplerinin kira fiyatlarını yükselttiği iddia edildi. Karşıyaka'da emlak ofisi bulunan Keziban Balta, "Herkesin böyle yaptığını söyleyemeyiz ama fırsatçılar maalesef oluyor. 2 bin TL kira bedeli isterken, 2 bin 500 TL'ye, 1.500 TL isterken 2 bin TL'ye yükseltenler var. Biz emlakçılar olarak, oda tarafından alınan karar doğrultusunda bu mülk sahipleriyle çalışmama kararı aldıkö dedi.

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar 85 kişi yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ya da hasar gören çok sayıda kişi evsiz kaldı. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Bornova Doğanlar Stadyumu ve Ege Üniversitesi Kampüsü gibi alanlarda çadır kentler kurulurken, bazı kişiler de kendilerine yeni ev tutmaya başladı. Depremzedelerin ihtiyaçlarını fırsat bilen bazı kötü niyetli ev sahiplerinin, kira fiyatlarını yükselttiği iddia edildi.

'GENELDE KARŞIYAKA BÖLGESİNDE FİYATLAR YÜKSELDİ'

Karşıyaka'da emlak ofisi bulunan Keziban Balta, durumu genellemenin yanlış olacağını, ancak bazı fırsatçıların bulunduğunu belirterek, "Daha çok Karşıyaka bölgesinde fiyatlar yükseldi. Çünkü Bayraklı ve Bornova bölgesi oldukça hasar gördü. Karşıyaka bölgesinde daha az hasar var. Daha yeni kentsel dönüşüm aşamasından geçen binalar ile yeni yapılan çok sayıda bina var. Şu an korkan insanlar da yeni binalara geçmek istiyorlar. Bunu bilen bazı mülk sahipleri de binalarında hasar olmadığı için fiyatları yükseltmeye çalıştı. 2 bin TL isterken 2 bin 500 TL'ye, bin 500 TL isterken 2 bin TL'ye yükseltmeye çalışanlar var. Ancak biz emlakçılar olarak karar aldık, fiyatlarını yükselten mülk sahipleriyle şu anda çalışmıyoruz. Kaldı ki mülk sahiplerinden normal kiralama fiyatlarında indirim talep ediyoruz. Bizler de emlakçılar olarak, depremzedelerden hiçbir ücret talep etmiyoruzö dedi.

Zor bir dönemden geçildiğini belirten Balta, İzmir olarak herkesin kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

Seferihisar, Türk Lirası, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika


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