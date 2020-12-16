DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Bodrum Belediyesi'nde bıçaklı saldırı, 2'si başkan yardımcısı 3 kişi yaralandı

BODRUM Belediyesi Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a, bir süre önce görev yaptığı birim değiştirilen belediye personeli Kenan K. (40) tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Çıkan arbedede Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu ile 1 belediye çalışanı bıçakla hafif yaralandı.

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı öğrenilen Kenan K., bugün saat 10.00 sıralarında, Konacık Mahallesi'ndeki, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne geldi. 18 yıldır belediye personeli olan ve bir süre önce çalıştığı Fen İşleri Müdürlüğü'nden, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne alındığı öğrenilen Kenan K., yanında getirdiği bıçakla tartıştığı Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a saldırdı. Belediye personelinin araya girmesi üzerine arbede yaşandı. Arbedede Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz kolundan, Emel Çakaloğlu ile bir belediye personeli de ellerinden hafif yaralandı. Yaralanan 3 kişiye Belediye sağlık ekibi gereken ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne gidip, tedavilerini yaptıran Çakaloğlu ve Batmaz Bodrum Devlet Hastanesi'ne gidip, tedavilerini yaptırıp, darp raporu aldı. İki Belediye Başkan Yardımcısı ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, ifade verip, Kenan K.'den şikayetçi oldu. Kenan K., ise olayın arından motosikletiyle kaçtı. Kaçarken elindeki bıçağı boş bir araziye attığı öğrenilen Kenan K., bir süre sonra tekrar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne döndü. Kenan K., olay yerine gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından ikna edildi ve çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu polisteki ifadesinin ardından çıkışta yaptığı açıklamada., "Belediyelerde bu tür görev değişiklikleri olabilir. Herhangi bir olay olmadan bir anda saldırıya uğradık. Yaşananlar nedeniyle üzgünüz" dedi.

BAŞKAN ARAS 'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Veterinerlik işlerinde çalışan bir personel, iki başkan yardımcımıza ölüm tehditleri ve bir saldırıda bulunmuş. Bıçakla saldırmış. Biz şimdi gereken tetkikleri yapıyoruz. Emniyet ve savcılığımız devreye girdi. Kendisini de şu an yakaladı. Tabi ki sonuna kadar arkadaşlarımızın arkasındayız. Bu şekilde şiddetle hiçbir yere varılmayacağını herkesin bilmesi lazım. Ama çok ucuz atlatılmış bir konu. Çünkü gerçekten çok hazırlıklı ve taammüden arkadaşlarımıza zarar vermeye gelmiş. Boğuşma yaşanmış, dışarı çıkarmaya çalışmışlar. Ancak Allah'a şükür ağır yaralı yok. Olayın ardından kaçmış. Daha sonra elindeki bıçağı atıp, gelmiş. Emniyet güçlerimiz şu anda konuyu inceliyor. Sonuna kadar bu konunun takipçisi olacağız. Hiçbir arkadaşımızın kılına zarar gelsin istemeyiz. Bunun için sayın savcımızla, başsavcımızla biraz önce görüşme yaptık. O da gerekli ilgi ve alakayı olay için gösterecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile röp.

-Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüsü

Haber - Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),

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Ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DÜZCE'de, özel bir hastaneye ait ambulans ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde D-100 Karayolu Çilimli sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre hasta almaya giden özel bir hastaneye ait Sinan Bütünoğlu idaresindeki 81 FE 909 plakalı ambulans kavşakta Huriye Yıldız idaresindeki 81 AB 870 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Cansu Gümüş araçtan fırlayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Huriye Yıldız ve aynı araçta bulunan Fatma Gümüş ise yaralandı. Kazada ambulans sürücüsü ve bir sağlık çalışanı ise yaralanmadan kurtuldu.

Ambulansın sürücüsü kısa süreli şok geçirirken, ölen kişinin yakınları ise olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hızla kavşağa giren ambulansın kavşaktan geçen otomobile çarptığı görüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yapan araçların görüntüsüAmbulans sürücüsünün sakinleştirilmesiKazada ölen kişinin yakınlarının görüntüsü ve detaylarGüvenlik kamerası görüntüleri

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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20 gündür kayıp Mustafa Özbay olayında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

ISPARTA'da, Mustafa Özbay'ın (57), 20 gündür kayıp olmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Özbay'ın ağabeyi ve 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 5 kişinin ardından bugün de Mustafa Özbay'ın yeğeninin eşi B.Ö. gözaltına alındı.Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım'da kayboldu. Özbay'ın 3 çocuğu, kayıp başvurusunda bulunurken, jandarma, AFAD ve köylüler bölgede arama çalışmaları başlattı. 20 gündür yürütülen aramalardan şu ana kadar sonuç elde edilemedi. Jandarma ekipleri, dün Mustafa Özbay'ın ağabeyi M.Ö., çocukları S.Ö. ve H.Ö. ile S.Ö.'nün oğlu ile H.Ö.'nün nişanlısını gözaltına aldı. Devam eden soruşturma kapsamında bugün jandarma ekipleri S.Ö.'nün eşi B.Ö.'yü de gözaltına aldı. B.Ö. jandarma ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolü sonrası İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------B.Ö.'nün evden çıkarılıp jandarma aracına bindirilmesiSağlık kontrolüne götürülmesi

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Büyükşehir, 243 yabani hayvanı tedavi etti

*- Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü, yaralı ve hasta yaban hayvanlarının tedavilerini gerçekleştiriyor.

*- Ocak ayından bu yana tedavisi yapılan 243 hasta yaban hayvanı tekrar doğaya salındı.

*- Hayvanat Bahçesi yaralı ve hasta hayvanlara daha iyi bir tedavi sunabilmek için yeni bir rehabilitasyon ünitesi kurmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 143 türde 1485 hayvana ev sahipliği yapıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü hayvan türü ve sayılarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken yaralı ve hasta yaban hayvanlarının da bakım ve tedavisini gerçekleştiriyor.243 YABAN HAYVANI TEDAVİ EDİLDİAntalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde Ocak ayından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından veya bilgisi dahilinde getirilen yaralı ya da hasta 243 yaban hayvanının tedavisi gerçekleştirildi. Kurt, Çakal, Tilki, Puhu, Balaban Kuşu, Leylek, Atmaca gibi birçok yabani hayvanın tedavisi yapıldı. Hayvanat Bahçesi'nde tedavi sonucunda iyileşen hayvanları ise tekrar doğaya salındı. Son olarak avcılar tarafından kanadından vurulan Kızıl Kuyruklu Şahin veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Yaralı hayvanın rehabilitasyon çalışmaları sürüyor.REHABİLİTASYON ÜNİTESİ KURULUYORYaban hayatta yaşamını sürdüremeyecek durumdaki hayvanlar ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yaşamlarını sürdürüyor. Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi ortaklığıyla yaban hayvanlarına yönelik yeni bir rehabilitasyon ünitesi kurulması amacıyla protokol imzaladı. Rehabilitasyon Ünitesi'nin çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanması hedefleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Yaban hayvanı bir kuşun tedavi edilirkenKuşun ayağına bandaj yapılırkenKuştan yakın planBarınakta tedavi gören yaban hayvanlarının beslenirkenKafesteki bir baykuştan görüntü

HABER-KAMERA: ANTALYA,

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Midyatlı şehidin adı, 4 bin kitaplı kütüphanede yaşayacak DİYARBAKIR'da 10 yıl önce terör saldırısında şehit olan Jandarma Onbaşı Salih Albayrak'ın adı, anne ve babası tarafından Mardin'in Midyat ilçesinde yaptırılan 4 bin kitap kapasiteli kütüphanede yaşayacak.

Diyarbakır'da 2010 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Onbaşı Salih Albayrak adına, babası Mehmet Albayrak ve annesi Asiye Albayrak, memleketleri Mardin'in Midyat ilçesi Şenköy Mahallesi'ndeki 75'nci Yıl Cumhuriyet İlkokulu'na kütüphane ve etüt salonu yaptırdı. 4 bin kapasiteli kütüphane ve etüt salonunun açılış törenine Albayrak çiftinin yanı sıra Kaymakam Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Türker Tuna, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ile kurum müdürleri katıldı. Baba Albayrak kütüphaneyi köy çocuklarına armağan ettiklerini belirterek, "Bize yardım eden, etmeyen herkesten Allah razı olsun" dedi.

'CİDDİ İHTİYAÇ VARDI'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, okulun ciddi bir ihtiyacı olduğunu, onun da bu vesileyle karşılanmış olduğunu söyleyerek, "Katkı sağlayan herkesten, özellikle de şehidimizin ailesinden Allah razı olsun. Okullarımızda küçük çaplı kütüphanelerimiz vardı. Fakat bu denli kitap sayısı bol, aynı zamanda çocuklarımızın kendi kendine ders çalışabilecekleri bir ortamları yoktu. Bu vesileyle birçok ihtiyacı karşılayabilecek bir alan tesis edilmiş oldu" diye konuştu.