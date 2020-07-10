DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 15

Havai fişek fabrikasındaki patlamadan yaralı kurtulan işçi: 30 metre fırladım SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan yaralı kurtulan Müzeyyen Topaloğlu (47), "O basınçla beraber ben 30 metre dışarı fırladım. 'Allah'ım, ben öldüm mü?' dedim" diye konuştu.

Havai fişek fabrikasındaki patlamadan yaralı kurtulan işçi: 30 metre fırladım

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SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan yaralı kurtulan Müzeyyen Topaloğlu (47), "O basınçla beraber ben 30 metre dışarı fırladım. 'Allah'ım, ben öldüm mü?' dedim" diye konuştu.

Hendek'te, 3 Temmuz Cuma günü havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan yaralı kurtulan, 6 çocuk annesi Müzeyyen Topaloğlu, yaşadıklarını anlattı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Topaloğlu, 2014 yılında da fabrikada patlama olduğunu, o gün mesaide bulunmamasıyla kurtulduğunu belirterek, "Kızımla beraber aynı firmada çalışıyorduk. Biz gitmediğimiz gün tadilatı yapan adam uçtu. Bölüm komple uçtu, adam da öldü. Ölünce bize ne denildi? 'Siz pazartesi gelin'. Biz o psikoloji ile o bölüm uçmuş bir şekilde çalıştık ama ne yapalım? Bu ekmek davası, geçim davası yoksa gerçekten ihtiyacı olmayan insan gidip de orada çalışmaz. Çünkü patlayıcı" dedi.

'MAĞDUR DURUMDAYIM'

Her gün iş yerine girerken dua ettiğini, eşinden ayrılması nedeniyle ailesinin geçimini üstlendiğini belirten Topaloğlu, "Her gün evden çıkarken geri döneceğim, diye aklıma gelmiyordu. Her gün o kapıdan girişte 'Allah'ım sana emanet, sen varsın' diyerek giriyordum. Akşam da çıkarken 'Allah'ım sana şükürler olsun'. Maaşım daha hesabıma yatmadı. 6 nüfusuz, çoluk çocuğun ihtiyacı var, hastaneye gidip geliyorum. Maddi anlamda da zor durumdayım çünkü evi geçindiren benim. Hem bu kazayı yaşadım hem maaşım yatmadı. Gerçekten çok mağdur durumdayım" diye konuştu.

'PATLAMANIN SESİ HALEN BEYNİMİN İÇİNDE'

Hala patlamasının etkisini yaşadığını anlatan Müzeyyen Topaloğlu, şunları söyledi:

"Halen o patlamanın sesi benim beynimin içinde çıkmıyor. Allah yardım etsin herkese. Cuma günü saate baktım. Sanki bir şeyler yaşayacağım. Baktım saat 11.10, yanımda çalışan arkadaşım 'Müzeyyen abla' dedi 'Şu malları çıkar dışarı'.  Benim de ellerimde 2 tabak, mal çıkarıyorum dışarı. Fabrikanın üstü olduğu gibi cam. O basınç anlatamam, o basınç ile beraber ne kadar cam varsa kafamdan aşağı indi. Her tarafım kesildi. Yani vücudumda kesilmedik hiçbir yer yok. O basınçla beraber 30 metre dışarı fırladım. 'Allah'ım ben öldüm mü?' dedim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Aile detay

Müzeyyen Topaloğlu röp.

Detay

HABER-KAMERA: Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),

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Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

ELAZIĞ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen M.Ç. ve D.A yakalanarak gözaltına alındı. D.A.'nın evinde yapılan aramada 6 parça halinde 1 kilo 790 gram esrar ele geçirilirken, M.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada satışa hazır bir miktar esrar ele geçirildi, Gözaltına alınan M.Ç ve D.A., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:13 Kaynak: DHA

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