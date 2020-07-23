DHA YURT BÜLTENİ- 15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 15

4 aydır kayıp olan kızlarının dükkanlarını soyduğunu iddia ettilerKOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Çiçek ve Ali İlter çifti, 4 aydır kayıp olan kızları 21 yaşındaki İ.İ.'nin, erkek arkadaşı ile birlikte kendilerine ait çiğ köfte dükkanını soyduğunu iddia etti.

DHA YURT BÜLTENİ- 15, System.String[]

4 aydır kayıp olan kızlarının dükkanlarını soyduğunu iddia ettiler

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Çiçek ve Ali İlter çifti, 4 aydır kayıp olan kızları 21 yaşındaki İ.İ.'nin, erkek arkadaşı ile birlikte kendilerine ait çiğ köfte dükkanını soyduğunu iddia etti. Ali İlter kızının zorla alıkonulduğunu iddia ederken, İ.İ. ise annesine mesaj atarak can güvenliğinin olduğunu, bir daha kendileriyle görüşmek istemediğini söyledi.

Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde yaşayan Çiçek ve Ali İlter çiftinin kızları İ.İ., yaklaşık 4 ay önce A.F. isimli bir kişiyle yaşamaya başladı. Bir süre aradıktan sonra kızlarının izine ulaşan aile, ne yaptılarsa kızlarının eve dönmesini sağlayamadı. Kızlarını bir türlü ikna edemeyen aile, geçimlerini sağladıkları çiğköfteci dükkanının geçen hafta cumartesi günü soyulmasıyla bir şok daha yaşadı. Polis incelemesi sırasında yan taraftaki nalbur dükkanının güvenlik kamerasında hırsızların görüldüğünü duyan baba Ali İlter, kamera görüntülerini izlediğinde dükkanını kızı İ.İ ve erkek arkadaşı A.F.'nin soyduğunu iddia etti. Bugün kızı ve erkek arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulunan Ali İlter, zorla alıkonulduğunu düşündüğü kızının kurtarılması için yardım istedi.

"BİZE GELSİN VEYA DEVLETE SIĞINSIN İSTİYORUZ"

Kızının birlikte yaşadığı kişinin düzgün birisi olmadığını ileri süren baba Ali İlter, "3 Mart tarihinde kızım erkek arkadaşıyla tanıştı. Daha sonra bunlar beraber gittiler. Bir türlü kızımı ikna edemedik. Sonra defalarca kızımıza ulaşmaya çalıştık. Ulaşınca da kızımızı ikna etmek istedik ama bir türlü ulaşamadık. Neticede kaldıkları doğru dürüst bir yer yok. Çalışmaz, etmez. Ben araştırdım, sordum yanındaki çocuğu. Çocuğun çevresi kötü. Çevresindekiler esrarcı, tinerci, hırsız diyorlar. Kızımızı ondan uzaklaştırmak istedik ama bir türlü başaramadık. Bir şeylerle mi tehdit ediyor kızımı, bir şeylerle mi korkutuyor? Bence bunun arkasında bir çete vardır. Daha sonra dükkanımda bir hırsızlık olayı oldu. Kamera görüntülerine baktık. Kızım ve arkadaşı olduğuna dair tespit edildi. Bu şahsın kızımı daha kötü işlerde kullanmaması için yetkililerden yardım istiyorum. Biz bir an önce dönmesini bekliyoruz kızımızın. Bize gelsin veya devlete sığınsın istiyoruz." dedi.

"KIZIM PARA İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ"

Kızını hırsızlığa teşvik eden kişinin de erkek arkadaşı A.F. olduğunu iddia eden Ali İlter, şöyle konuştu: "Sabah gelip dükkanıma girdiğim zaman baktım ki televizyonum yok. Daha sonra tost makinesi ve çorba kazanımın gittiğini fark ettim. Kapının kırık olduğunu da görünce hiçbir şeyi ellemedim. Direk 155'i aradım. Olay yeri inceleme geldi. Daha sonra polis arkadaşlar geldi. Onlar inceledi. Sonra komşu dükkandaki kamera kayıtlarında olduklarını öğrendik. Baktım görüntülerde o ikisi olduğuna dair kesin kanıt var. Benim kendi kızımdı. Ama kızımı teşvik eden kişi A.F. isimli kişidir. Bundan eminim. Kızımın daha önceden hiç böyle alışkanlıkları yoktu. Kızım para için böyle bir şey yapmaz. Artık uyuşturucuya mı alıştırdı, yoksa bir şeylerle mi tehdit ediyor bilmiyoruz. Biz kızımızın hayatından endişe ediyoruz."

"CAN GÜVENLİĞİM VAR. BEN GAYET İYİYİM"Yaşanan hırsızlık olayının ardından annesine sosyal medya üzerinden mesaj gönderen İ.İ., "Can güvenliğim var. Ben gayet iyiyim. Sizinle de bir daha görüşmek istemiyorum. Ayrıca erkek arkadaşım hakkında da orada burada eşyalarımızı çalmış demişsiniz. Ama öyle bir şey yok. Kamera kaydı demişsiniz, Leventler'i araya sokmuşsunuz. Kimse sizin bir şeyinize muhtaç değil. Ayrıca çok ayıp. Ben de çocuk değilim. Kimsenin beni zorla tuttuğu yok. Siz de bu saatten sonra beni aramayın. Ben iyiyim dedikçe değişik değişik konuşup duruyorsunuzö sözlerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKayıp kız ve sevgilisinin güvenlik kamerasındaki görüntüleriDükkandan görüntülerBaba Ali İlter ile röp.Anne ve babanın görüntüleriDetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),            =======================

Köpeği kurtarmak için kanala atlayan genç kayboldu, kuzeni gözyaşlarına boğuldu ADANA'da bir sokak köpeğinin sulama kanalında sürüklendiğini görüp suya atlayan Suriyeli Abdulkadir Seyyid (20), kayboldu. Seyyid'in teyzesinin oğlu Beşer Şeyhbar (14), "Köpeği kurtarmak için uzanırken, kayıp suya düştü. 'Kurtarın, imdat' diye bağırdı. Kurtarmaya çalıştık ancak suyun altında gittiö diyerek ağladı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli Abdulkadir Seyyid, Beşer Şeyhbar ve 2 arkadaşıyle eve gitmek için yürüdüğü sırada sulama kanalında bir sokak köpeğinin sürüklendiğini gördü. Köpeği kurtarmak isteyen Seyyid, akıntının yoğun olduğu sulama kanalına atladı. Köpeği yakalayamayan Seyyid, bir süre suda batıp çıktıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, suda kaybolan Seyyid için arama-kurtarma çalışması başlattı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Suriye'deki iç savaştan 8 yıl önce kaçıp Adana'ya yerleştikleri öğrenilen Abdulkadir Seyyid'in teyzesinin oğlu Beşer Şeyhbar, "Köpeği kurtarmak için uzanırken, kaydı suya düştü. 'Kurtarın, imdat' diye bağırdı. Kurtarmaya çalıştık. Önce ip attık, sonra tamirciler suya atladı, çıkaramadık. Sonra suyun altında gittiö diyerek gözyaşlarına boğuldu.

kızım dizisi, Derince, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 06:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ- 15 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Şerefelerle aydınlatılan Ayasofya Camii, Üsküdar'dan böyle görüntülendi Bakan Koca'dan Ayasofya'da kılınacak namaz için uyarı: Tedbirli cumaları örnek alalım Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan ile yan yana saf tutacak PSG, genç futbolcular Michut ve Gassama ile sözleşme imzaladı Son Dakika: Dışişleri'nden Fransa lideri Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasına tepki: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddi değil İsrail savaş uçağı tarafından taciz edilen İran yolcu uçağı acil iniş yaptı: Yaralılar var Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi Juventus, deplasmanda Udinese'ye 2-1 yenildi ABD Büyükelçisi, darbeci Hafter'in siyasi müttefiği Akile Salih ile petrol üretimini görüştü Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek Ali Babacan'dan "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile bir araya geldi
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı         
19:17
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı         
18:02
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor         
17:54
Akıntıya kapılan köpeği kurtarmak için kanala atlayan genç kayboldu Akıntıya kapılan köpeği kurtarmak için kanala atlayan genç kayboldu         
17:43
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı         
17:03
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı         
16:37
Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı         
16:31
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi         
16:30
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili         
15:41
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü         
15:25
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum         
14:54
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti         
14:35
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti         
13:17
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek         
12:50
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı         
12:34
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi         
12:17
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı         
11:39
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı         
11:23
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor         
10:47
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı         
10:04
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm         
10:02
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı         
09:53
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi         
09:46
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var         
09:45
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler         
09:25
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti         
09:09
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı         
08:15
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi         
08:07
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum         
07:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2020 00:47:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ- 15 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei