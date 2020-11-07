DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

15 yaşındaki Öznur, 14'üncü kattan düşerek öldü

ADANA'da lise öğrencisi Öznur B.(15), 14'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Öznur B.'nin annesinin kızı düşmeden önce ellerinden tutmaya çalıştığı fakat düşmesine engel olamadığı öğrenildi.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Öznur B., iddiaya göre 16 katlı apartmanın 14'üncü katındaki dairelerinin balkonuna çıktı. Balkondan atlamak için hamle yaptığı sırada Öznur B.'nin annesi kızının ellerinden tuttu. Bir süre kızının düşmesine engel olmaya çalışan anne başarılı olamadı. Öznur B., annesinin ellerinden kayarak beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Öznur B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Küçük kızın cansız bedeni yapılan incelemeden sonra cenaze aracıyla otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, küçük kızın düştüğü balkonda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Polislerin ve saglık görevlerinden görüntüler-Apartmandan görüntü-Apartmandaki vatandaşların balkon ve pencereden izlemeleri-Anbulanstan görüntü-Olay yerinden genel ve detaylar-Olay yeri polislerinin balkonda inceleme yapmaları

Haber: Can ÇELİK Kamera: ADANA,

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Halı silkelerken balkondan düşerek öldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evinin balkonundan halı silktiği sırada dengesini kaybetmesi sonucu düşen Mehmet Nasır Sönmez,(44) olay yerinde hayatını kaybetti.Olay, ilçeye bağlı Muhittin Mahallesi Bağlariçi 4'ünce sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, evde eşine yardım eden Mehmet Nasır Sönmez, balkondan halıyı silktiği sırada dengesini kaybetmesi sonucu 5'nci kattan aşağıya düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Sönmez'in cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olay yerinden genelSönmezin üzeri örtülü cenazesiPolis ekiplerinden detayApartmandan detayBalkondan detay

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU, (Tekirdağ)

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Kayalıklardan düşen kişi 4 saatte kurtarıldı

HAKKARİ'de hayvancılıkla uğraşan Selim Tertemiz, kaybolan küçükbaş hayvanlarını ararken 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşüp yaralandı. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kurtarılan Tertemiz, hastanede tedaviye alındı.Olay, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyünde meydana geldi. Köyde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan 5 çocuk babası Selim Tertemiz, sürüden ayrılan hayvanlarını aramak için sabah saatlerinde yakınlarıyla birlikte karla kaplı Çiçek Yaylası'na gitti. Burada Tertemiz, dengesini kaybedip kayalıklardan düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, itfaiye ve Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.Yolun olmadığı Çiçek Yaylası'ndaki dağlara yaya olarak çıkan ekipler ile köylüler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından Selim Tertemiz'e ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından M. Selim Tertemiz, battaniye içinde dağdan indirilerek ambulansın bulunduğu noktaya ulaştırıldı. Tertemiz, hazır bekletilen ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.Kırıkdağ Köyü Muhtarı Necman Adıyaman, "Koyunları sayarken, sürünün bir bölümünün kayıp olduğunu fark ettiler. Selim Tertemiz'de bir arkadaşı ile beraber sabah erken saatlerinde sürüyü aramaya gitti. Meydana gelen yağış ve kayaların kaygan olması nedeniyle dağdan düşerek 20 metre yuvarlanıp ağır yaralandı. Ekipler kurtardı. Valimiz, jandarmamız, kurtarma ekibi ve köylülere teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Olay yerine giden AFAD ekipleriKayalıklardan düşen vatandaşın akrabaları olay yerinde beklemesiM. Selim Tertemizin kurtarılmasıKırıkdağ Köy muhtarı Necman Adıyaman konuşmasıGenel detay

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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18 aylık oğlu, Kenan Sofuoğlu'nun izinde

AK Parti Sakarya Milletvekili ve motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından 18 aylık oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anlara ait video paylaştı. Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından 18 aylık oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullanırken çekilen videosunu paylaştı. Akyazı ilçesindeki antrenman pistinde çekilen görüntülere Sofuoğlu, "Zayn 1 buçuk yaşında, 18 aylıkken sürmeye başladı" notunu düştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kenan Sofuoğlu'nin paylaştığı görüntüler

HABER: Ramiz Kaan OKTAR/AKYAZI (Sakarya),

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Kartepe'de büyüleyici sonbahar

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde ormanlarda sonbahar güzelliği yaşanıyor. Her mevsim doğanın farklı tonlarını barındıran Kartepe, sonbaharın gelmesiyle birlikte adeta görsel şölen sunuyor. İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebildiği, kestane, meşe, kayın ve gürgen ağaçlarının yoğun olduğu kayak merkezinin bulunduğu Kartepe'ye gelen günübirlik tatilciler, eşsiz manzara ile karşılaşıyor. Kartepe'de yürüyüş güzergahları ziyaretçileri renkli bir doğa yolculuğuna çıkartıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Doğa manzaraları -Anons -Kahverengi ve sarı renk tonlarının kapladığı ağaçlar

Haber-Kamera-Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/ KARTEPE (Kocaeli)

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Hesarek Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü etkinliği

BİNGÖL'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Bingöl'de kış turizmi açısından önemli potansiyele sahip Hesarek Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinliğe katılan 32 sporcu, 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinden havalanarak, Türk bayrağı açtı. Kentteki turizm potansiyelini artırmak amacıyla böylesi bir etkinlik düzenlediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, "Bingöl'de dört mevsim spor yapılabildiğini göstermek ve kayak merkezini tanıtmak amacıyla etkinlik düzenledik. Etkinliğe Mardin, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Bingöl'den gelen çok sayıda sporcu katıldı. Sadece yamaç paraşütü değil, diğer doğa sporlarını da canlandırmak için bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir" dedi.