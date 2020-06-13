DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Gebze'de sokak karantinaya alındı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak 7 gün süreyle karantinaya alındı.

Gebze Gaziler Mahallesi 1788 Sokak koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün süreyle karantinaya alındı. Polis, sokağın girişlerini bariyerlerle kapatarak, önlem aldı. Sokağın girişindeki bariyerlere, "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. Maddeleri gereğince Gaziler Mahallesi 1788 Sokağın 13 haziran tarihinden itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 7 gün süreyle sokak karantinasına alınmasına karar verilmiştirö yazılı afiş asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sokaktan görüntü

Bariyerlerdeki afişten görüntü

Polis ekibinden görüntü

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli),

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Yol tartışmasında araca çarpıp, havaya ateş ettiler

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yol verme tartışması nedeniyle takip ettikleri otomobilin tamponuna çarpan, havaya ateş eden 2 kişi duran araçtaki 2 kardeşe saldırmaya kalkınca vatandaşlar tepki gösterdi. Kaçan 2 kişiden biri yakalandı.

Olay bugün öğle saatlerinde Körfez Güney Mahallesi Albay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişinin bulunduğu otomobil, 41 F 5896 plakalı otomobilde bulunan Koray K. ve Umur K. adlı kardeşlerle yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. 2 kişi, kardeşlerin bulunduğu otomobili D-100 Karayolu Derince mevkiinden itibaren takip ederek, aracın tamponuna çarptı. 2 kardeş, ağabeyleri Burak K.'nın bulunduğu yere geldi. Araçtan inen 2 kişiden biri havaya ateş ederken, kardeşlere saldırmak istedi. Burak K. ve mahalle halkının tepkisi üzerine 2 kişi olay yerinden araçla kaçtı.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi, 1 adet mermi kovanı bulurken, olay yerinde incelemede bulundu. Kardeşlerin ifadesi doğrultusundayapılan takip sonucu otomobili kullanan 1 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, diğer kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Boş kovandan görüntü

Gencin tepkisi

Olay yerinde vatandaşların cep telefonuyla çektiği görüntü, tepki gösterenler

HABER-KAMERA: Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli),

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Sahilde deniz kaplumbağası ölüsü bulundu

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Boğazkent sahilinde deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi sahiline gelen vatandaşlar saat 17.00 sıralarında hareketsiz duran deniz kaplumbağasıyla karşılaştı. Yapılan incelemede bir miktar misinaya dolanmış deniz kaplumbağasının yaşamını yitirdiği belirlendi. Vatandaşların haber verdiği ekipler deniz kaplumbağasının kaldırılması için çalışma başlattı.

Boğazkent sahilinin başta caretta caretta olmak üzere deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaplumbağanın görüntüsü

HABER: Namık Kemal KILINÇ- KAMERA: SERİK (Antalya),

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Çekirgeler, Tekirdağ'da bazı ayçiçeği tarlalarını istila etti

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ekili ayçiçeği tarlasını istila eden çekirgeler, ürüne zarar verdi.

Malkara'nın kırsal İshakça Mahallesi Sakar Çeşme Dereboyu mevkiinde Erol Yalçın 'a ait yaklaşık 15 dönüm ekili ayçiçeği tarlasını çekirgeler istila edip, ürüne zarar verdi. Tarlasındaki çekirgeleri ve zararı gören Yalçın, ilaçlama çalışması yaparak durumu yetkililere bildirdi. İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, bazı tarlaları istila eden çekirgelerin ürüne zarar verdiğini belirterek, şöyle dedi:

"Tarla sahibi çekirgeleri görmüş ve hemen ilaçlama yapmış. Tarlaya ilaçlama yapılmış çok sayıda çekirge ölmüş ama yine de çekirge sürüsü var. Ölmeyen ve yeni gelen çekirgeler tarladaki mahsulü yemeye devam ediyor. Acilen bunu kontrol altına almak gerekir eğer ki, alınmazsa tarladaki mahsulün tamamını yerler. Zaten çekirgeler yiye yiye içeri doğru akın etmiş yiyerek gidiyorlar. Bunun önü kesilmezse tarlayı yok eder. Hiçbir şekilde mahsul alamaz. Çıplak kalır tarla. Zaten çekirgenin yediği yerler sopa gibi kalmış. Yaklaşık 2 dönüm yok olmuş. İçeri doğru yayılmaya çalışıyor çekirgeler. Bir sefer ilaçlamayla olacak gibi değil. Ben buradan tüm çiftçilere sesleniyorum. Malınızı takip edin. Çekirge var mı yok mu kontrol edin."

Tarlalardaki ayçiçeklerin belli bir seviyeye kadar büyüdüğünü söyleyen Temirtaş, "Doğanın kanunu böyle. Tabi ki çekirgesi de olacak, böceği de olacak. Bilindiği gibi doğa her şeyle bir bütündür. Çiftçide mahsul yetiştirmekle yükümlüdür. Maalesef mahsule çekirge dadanmış. Herkes önlemini almalı ve önlemini almak zorunda. Çiftçiler 1 yıl boyunca mahsulü olsun diye gözüne bakıyor. Ama şunu da söylemek istiyorum doğa kurdunla kuşunla böceğinle bir bütündür. Tabi ki doğada ki mahlukatı da düşünmek lazım. İnsanoğlu biraz doğayı kendi de bu hale getiriyor. Tabi ki de çiftçi ilaçlamasını yapacak. Malını koruyacak. Ama ilaçlamayı da yaparken doğadaki her şeyi de öldürmek değildir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tarlayı istila eden çekirgeler

Muhtar Bilal Temurtaş'ın konuşması

-Ayçiçeği tarlasından detay

-Çekirgelerden detay

-Çekirgelerin mahsulü yemesi

-Ekili tarla genel

-Ayçiçeği yapraklarından yenen kısmı

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ),

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İnşaat işçisine, uyuşturucudan tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 630 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden O.D., tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'nde inşaat işçilerinin kaldığı bir konteynerde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 1 kilo 630 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili, inşaat işçileri M.Ç. ile O.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D tutuklanırken, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şüphelilerin adliyeye götürülüşünden görüntü

Haber: Selçuk AKBAŞ - Kamera: BODRUM (Muğla),

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Elazığ'da alaca sansar ailesi görüntülendi

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, 5 bireyli alaca sansar ailesi görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyada nesli tükenme riski yüksek olan türleri sınıflandırdığı 'Kırmızı Liste' kategorisinde yer alan alaca sansar, Karakoçan ilçesine bağlı Üçbudak köyünde görüntülendi. Köy sakinlerinden Barış Doğan , bahçesinde dolaştığı sırada fark ettiği 5 bireyli alaca sansar ailesini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bir süre bahçede dolaşan alaca sansar ailesi daha sonra gözden kayboldu.