DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesiyle görüştü

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 2 Mart tarihinde İdlib'de şehit düşen Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın baba ocağına yaptığı bayram ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak aileyle görüştürdü. Bayram buluşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bire bir görüşmekten çok mutlu olduklarını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Cumhurbaşkanımız her an, her acı ve mutlu günde milletimizin yanındadır. 'Millet Adamı' olmak böyle bir yürek ister" dedi.

'BİZ DE GURUR DUYUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ailenin aynı zamanda hemşehrileri olduğunu ve kendisini çok sevdiğini belirten Sürekli, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını da ifade etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız; daima milletle, milletin sinesinde, hanesinde olmuştur. Asla ulaşılamaz olmamıştır. Sağ olsunlar, aradık ve şehit ailemizle görüştüler. Bizlere ve şehit ailemize ikinci bir bayram yaşattılar. Şehitlerimiz ve gazilerimize olan borcumuz büyük. Aileleri her zaman başımızın tacı. Onlar bu milletin anne babaları artık. Kendilerini sık sık ziyaret ediyor, hatır ve ihtiyaçlarını soruyoruz. Bu bayram vesilesi ile Cumhurbaşkanımızın değerli katılımları gerçekten büyük mutluluk ve heyecan yarattı. Allah onu başımızdan eksik etmesin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şehit annesi telefonda konuşurken görüntüsü

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kerem Ali Sürekli'nin telefonda bayramlaşmalarından görüntü

Haber-Kamera: Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,

Lambadan rahatsız oldu, dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde yaşayan Mustafa Geredeli (40), komşularının akşamları yaktıkları lambalardan rahatsız olduğu iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı. Tüfekle kendini de vuran Geredeli, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra, Kozcağız beldesine bağlı Yenişar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede oturan ve inşaatlarda işçi olarak çalışan Mustafa Geredeli, dün akşam saatlerinde karşı komşusu emekli maden işçisi Celal Geredeli'ye (67), "Evinizdeki lambaları söndürün, rahatsız oluyorum" dedikten sonra tehditte bulundu. Bugün aynı konuda komşular arasında tartışma yaşandı. Mustafa Geredeli, evindeki av tüfeğini alarak, komşunun evinin önüne gitti. Mustafa Geredeli tüfeğini ateşleyerek Celal Geredeli ve gelini Selda Geredeli'yi (45) vurdu. Daha sonra Celal Geredeli'nin oğlu Bilal Geredeli'ye (46) ateş eden Mustafa Geredeli, olaya müdahale etmek isteyen komşusu Döndü Geredeli'yi (60) de vurdu. Mustafa Geredeli daha sonra tüfekle kendini vurdu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan Döndü Geredeli ve Mustafa Geredeli'yi Bartın Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Saçmaların kolunu sıyırması sonucu hafif yaralanan Bilal Geredeli'ye ise olay yerinde müdahalede bulunuldu. Celal Geredeli ve gelini Selda Geredeli'nin yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Celal Geredeli ve Selda Geredeli'nin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayda yaşamını yitiren ve yaralananların yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralıların hastaneye götürülmesi

-Olay yerinde jandarma ekipleri

-Yakınlarının feryatları

-Ölen baba Celal Geredeli'nin fotoğrafı

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

17 yaşındaki Ceren'in katili: Yanlışlıkla öldürdüm

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki akaryakıt istasyonunda uğradığı pompalı tüfek saldırısı sonucunda hayatını kaybeden Ceren Kultaş'ın (17) katil zanlısı Şükrü Ş. (30), saklandığı boş fabrikada yakalandı. Şükrü Ş.'nin ilk ifadesinde, başkasına benzettiği için Kultaş'ı yanlışlıkla öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olay, geçen perşembe saat 23.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Ceren Kultaş, arkadaşının kullandığı otomobille akaryakıt istasyonuna geldi. Arkadaşı burada otomobilini yıkadığı sırada, Kultaş cep telefonunda konuştuğu biriyle tartışmaya başladı. Kultaş telefonunu kapattıktan bir süre sonra, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet akaryakıt istasyonuna geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, pompalı tüfeği Kultaş'a doğrultarak ardı ardına ateşledi. Saçmaların isabet ettiği Kultaş, kanlar içeresinde yere yığılırken, saldırgan ise hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık görevlileri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kultaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kultaş'ın cenazesi Karabük Mezarlığı'nda toprağa verilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, Kultaş'ı vuranın Şükrü Ş. olduğunu tespit etti. Hırsızlık ve mala zarar verme gibi birçok suçtan sabıkası bulunduğu öğrenilen Şükrü Ş.'yi yakalamak için özel bir ekip kuruldu. Salihli başta olmak üzere 4 farklı ilçede soruşturma yapan ekipler, zanlı Şükrü Ş.'nin, cinayeti işlediği benzin istasyonuna 50 metre mesafedeki boş bir fabrikada yakaladı. Cinayeti işledikten sonra plakasız motosiklet ile olay yerinden İzmir yönüne doğru kaçan Şükrü Ş.'nin, bir süre sonra cinayetin işlendiği benzin istasyonuna 50 metre uzaklıkta bulunan ve yıllardır kullanılmayan bir depoya gelerek 4 gün boyunca burada kaldığı ortaya çıktı. Şüphelinin saklandığı boş fabrikadan birkaç kez dışarı çıkıp yeniden fabrikada gizlendiği öğrenildi.

'BAŞKA BİRİNE BENZETTİM'

Fabrikada yakalandıktan sonra Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne götürülen Şükrü Ş., buradaki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli Şükrü Ş., alınan ilk ifadesinde "S.K. adlı genç kızla aramızda bir husumet vardı. Olay günü benzin istasyonunun oradan geçerken benzinlikte gördüğüm kişiyi S.K.'ye benzettim. Biraz ilerledikten sonra geri döndüm ve yanımda bulunan pompalı tüfekle 4-5 el ateş ettim. Ancak öldürdüğüm kişi S.K. değil, Ceren Kultaş'mış" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zanlının saklandığı fabrikadan görüntü

-Zanlının adliyeye getirilme görüntüsü

-22 Mayıs tarihinde geçilen '17 yaşındaki Ceren'in katili, sabıkalı hırsız çıktı (2)' başlıklı haberdeki güvenlik kamerası

Haber - Kamera: Emre Saçlı/SALİHLİ ( Manisa ),

Antalya'da orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Belören Mahallesi Bademli mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 2 helikopter, 15 arazöz ve 60 işçiyle müdahale edilen yangının söndürülmesi için yoğun çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de yangın alanına gelerek çalışmaları denetledi. İlk belirlemelere göre bölgede 80 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Kameradaki otomobilden bilgisayar hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, park halindeki otomobilden bilgisayar çalan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Yaprak Mahallesi'nde, 12 Mayıs'ta park halindeki otomobilde bulunan dizüstü bilgisayar çalındı. Otomobilinin camının kırılarak bilgisayarının çalındığını fark eden araç sahibinin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarında yaptığı incelemeyle, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliyi belirledi. Kimliği de saptanan ancak açıklanmayan şüpheli, polisin adresine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şüphelinin otomobilin camını kırması

Şüphelinin bilgisayarı çalması

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA

TIR'ın çarptığı motosikletteki çift öldü, 2 çocukları yaralı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde TIR'ın çarptığı motosikletteki çift yaşamını yitirdi, 2 çocukları ise yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konya istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyir halinde olan 42 Y 3892 plakalı TIR ile aynı istikamette gitmekte olan Hikmet Gün (35) yönetimindeki 42 D 7841 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hikmet Gün ile eşi Fadime Gün (28) olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları Ali Efe (6) ve Elif Ayşe (10) yaralandı. Yaralı çocuklar Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. TIR şoförü Mehmet Şadi K (43) ise ilçe jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

(Görüntü dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Görgü tanığı röp

-Detaylar

Haber-Kamera: Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR,(Konya),)

Kayseri'de hızarla elini kesen genç, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, hızarla elini kesen Musab Esat Culfa (29), ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yahyalı ilçesi 100. Yıl Mahallesinde yaşanan olayda, hızarla odun doğrayan Musab Esat Culfa dengesini kaybederek, sol elini kesti. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Culfa'yı Yahyalı Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Ancak durumu ağır olan Şimşek'in, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Bunun için Sağlık Bakanlığı'ndan hava ambulansı talep edildi. İlçeye gelen ambulans helikopter yaralı Culfa'yı alarak, 79 kilometre uzaklıktaki Kayseri'ye getirdi. Hastaneye ait piste inen hava ambulansından alınan yaralı genç, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.