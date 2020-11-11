DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

OTOBÜSTEKİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin etti, 'İki taraflı zannettim' dedi (3)

Bursa'da, Mustafa Ç.'nin (38) halk otobüsünde kadınlara bakarak, kendisini tatmin ettiği öne sürüldü. Halk otobüsündeki olayın ardından yaşananlar otobüsün güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Ayrıca otobüsteki bir erkek yolcunun Mustafa Ç.'ye saldırdığı, diğer yolcuların araya girdiği ortaya çıktı. Görüntülere; Mustafa Ç.'nin baktığı kadınların bağırdığı, şüphelinin otobüsten inmek istediği, bir yolcunun şüphelinin inmesine müsade etmediği, otobüsteki yolcuların şüpheliye tepki gösterdiği ve bir yolcunun şüpheliye saldırdığı anlar yansıdı.