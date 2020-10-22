DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 2

22.10.2020 09:40
DHA YURT BÜLTENİ - 2, System.String[]

Ceylan derisine yazılmış İncil ele geçirildi GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda Suriye'nin Halep kentinde müzenin yağmalanmasıyla Türkiye'ye getirildiği belirlenen ve 1 milyon dolara satılmak istenen ceylan derisine İbranice el yazısıyla işlenmiş İncil ele geçirildi.

Ceylan derisine yazılmış İncil ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda Suriye'nin Halep kentinde müzenin yağmalanmasıyla Türkiye'ye getirildiği belirlenen ve 1 milyon dolara satılmak istenen ceylan derisine İbranice el yazısıyla işlenmiş İncil ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halep'te bir müzenin yağmalanmasının ardından Türkiye'ye getirilen İncil'in satılmak istendiği bilgisine ulaştı. İstihbarat çalışmasının ardından İncil'i satmak isteyen kişileri saptayan polis, savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yapılan baskında; Hazreti Meryem döneminden kaldığı, İbranice dilinde ceylan derisine el yazısıyla işlendiği ve 1 milyon dolar değerinde olduğu iddia edilen İncil ele geçirildi. El konulan İncil, Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, operasyonda gözaltına alınan ismi açıklanmayan 3 kişinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Ele geçirilen İncilPolisin incilin sayfalarını göstermesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP

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Adana'da E Tipi Kapalı Cezaevi'nde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü ADANA E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.Merkez Sarıçam ilçesindeki Kürkçüler Cezaevi Kampüsü'nde bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, sabaha karşı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 3 itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de yer aldığı sok sayıda polis, güvenlik önlemi aldı.3 yıl önce de yine aynı cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıkmış, 3 çocuk mahkum hayatını kaybetmişti.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Polis araçlarının cezaevine gidişiCezaevi yol tabelasıCezaevi girişindeki polis araçlarıAmbulansın cezaevine geçişi İtfaiye ekiplerinin cezaevinden çıkışı

Haber - Kamera:  Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Hemşirenin çantasındaki cep telefonun çalınma anı kamerada

Bursa'da özel bir hastanede yoğun bakım hemşiresi olan Emine Kahraman'ın (25) sırt çantasındaki cep telefonunun yanlarında bir çocuk olan 2 kadın tarafından çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Pandemi dolayısıyla zor dönemden geçtiklerini söyleyen Kahraman, "Hemşire olarak hizmet ettiğimiz insanların bize bunu yapması çok acıö dedi.Olay, geçen pazartesi günü Osmangazi ilçesi Mahmudiye Caddesi'nde bulunan özel hastanenin otoparkında meydana geldi. Hastanenin çocuk yoğun bakımında çalışan hemşire Emine Kahraman, mesai bitiminde arkadaşlarıyla otoparktaki bir araca doğru yürümeye başladı. Kahraman otoparka geldiği sırada, iki kadın ve bir çocuk kendisine yaklaştı. Bir süre Kahraman'ı ve yanındakileri takip eden şüpheliler, Kahraman'ın sırt çantasındaki cep telefonunu alıp, bölgeden uzaklaştı. Kahraman, araca bindikten sonra, telefonunun olmadığını fark etti. Yeniden hastaneye dönüp aradığı telefonunu bulamayınca da güvenlik kameralarını izledi. Telefonunun otoparkta çalındığını fark eden hemşire, polise, şikayetçi oldu.Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin hemşireyi bir süre izledikleri ve cep telefonunu çantadan aldıkları anlar görüldü. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.'NASIL ÇALINDIĞINI ANLAMADIM'

Pandemi sebebiyle zor zamanlar geçirdiklerini, bu dönemde böyle şeylerle karşılaştıkları için üzüldüklerini dile getiren Kahraman, "İş çıkışı arkadaşlarla birlikte aynı araçla eve gitmek için otoparka geldik. Pandemi sebebiyle toplu taşıma kullanmıyoruz, özel araçlarla gelip gidiyoruz. Bizi de bir arkadaşımız eve bırakacaktı. Arabaya doğru yürürken biri çocuk 3 kadını fark ettik ama böyle bir şey olacağına ihtimal vermedik. Kadınlar bir süre bize baktı. Sonra arkaya geçti. O sırada biri sırt çantamın yan gözüne koyduğum telefonumu çalmış. Yanımda arkadaşlarım da vardı fakat hiçbirimiz anlamadık telefonu çaldıklarını. Arabaya bindiğimde telefonumun olmadığını fark ettim ama hastanede unuttum sandım. Arkadaşlarımla geri gittik, her yerde aradık ama bulamadık. Sonra güvenlik kamera görüntülerini izledim. Telefonun otoparkta çalındığını fark ettik. Görüntüleri alıp polise gittik ve şikayetçi olduk. Pandemi yüzünden zor zamanlar geçiriyoruz. Evimize giderken tedirginiz ve hizmet ettiğimiz insanlar tarafından böyle mağdur edilmek bizi çok üzüyorö dedi.

Türkiye, Suriye, Halep, İncil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

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