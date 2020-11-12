DHA YURT BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 2

12.11.2020 09:47
DHA YURT BÜLTENİ- 2, System.String[]

Hafif ticari araç, şerit değiştiren TIR'a çarptı; 1'i ağır 2 yaralı Bursa-Yalova Karayolu'nda şerit değiştiren TIR'ın dorsesine çarpan hafif ticari araç karşı şeride geçti.

Hafif ticari araç, şerit değiştiren TIR'a çarptı; 1'i ağır 2 yaralı

Bursa- Yalova Karayolu'nda şerit değiştiren TIR'ın dorsesine çarpan hafif ticari araç karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çarparak dururken kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi, Bursa-Yalova Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul istikametine seyreden İhsan P.(21) idaresindeki 06 AN 6522 plakalı hafif ticari araç aynı istikamette seyreden ve şerit değiştirmek için manevra yapan Hüseyin İ.(56) idaresindeki 41 YN 804 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Aşırı hızlı olduğu öğrenilen hafif ticari araç çarpmanın da etkisiyle önce karşı şeride geçti ardından da refüje çarparak durdu. Kazada sürücü İhsan P. ile araçta bulunan Mehmet M.(31) yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Bursa-Yalova Karayolu'nda trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.Tedavi altına alınan Mehmet M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken İhsan P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yol temizleme çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yalova, Bursa, Kaza, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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