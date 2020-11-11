DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 20

11.11.2020 16:00
DHA YURT BÜLTENİ - 20, System.String[]

CENAZELER DENİZDEN ÇIKARTILDIAdana'nın Karataş ilçesinde Yunanistan bayraklı tankerin çarptığı teknede hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartıldı.

CENAZELER DENİZDEN ÇIKARTILDI

Adana'nın Karataş ilçesinde Yunanistan bayraklı tankerin çarptığı teknede hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartıldı. Sudaki diğer balıkçıyı arama çalışmaları sürerken, denizden çıkartılan cenazeler, bölgede hazır bekletilen cenaze araçlarına konulduktan sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------Sahil guvenlik teknesinin karaya yanaşmasiTekneden cesetlerin cikartilmasiCenaze aracının çıkışı

Haber-Kamera: ADANA,

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Plakasını söktüğü motosikleti yüzüstü yatarak kullandı

Bursa'da, plakasını söktüğü motosikleti, yüzüstü yatarak kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yakın Çevre Yolu Samanlı Kavşağı'ndan şehir merkezine giden bir sürücü, motosikletinin üzerine yüzüstü yatarak kullandı. Motosikletinin plakasını da söken sürücüyü görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Motosikletlinin motoru yatarak kullandığı anlardan cep telefonu kamera görüntüsü

Kamera: BURSA,

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Sadaka kutusu ve bilgisayar çalan hırsız, tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, bir iş yerinin iki şubesinden bir gün arayla dizüstü bilgisayar ve sadaka kutusu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Fatih Demir (25), tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.İznik ilçesinde, tatlı ürünleri satan bir firmanın iki şubesinde, bir gün arayla hırsızlık olayı yaşandı. Dizüstü bilgisayar ve sadaka kutusunun çalınması üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin Fatih Demir olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli Fatih Demir, yine aynı iş yerine hırsızlık girişiminde bulunca polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Demir, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;-Güvenlik kamerası görüntüleri-Zanlının yakalanması

Haber-Kamera:  İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa),

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Konya'da belediye başkanından 'patlama sesi' açıklaması: Uçak sesi olabilir KONYA'nın Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesi'nde dün akşam duyulan ve endişeye neden olan, patlama sesine benzer ses gizemi sürüyor. Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, "Can ve mal güvenliği açısından sıkıntımız yok. Sosyal medyada alıntı yapılan eski uçak kazası fotoğraflarını gördük. Bunlar çok mesnetsiz. Havaya baktığımda uçak gördüm. Teknik olarak uçaklardan çıkan ses olduğu kanaatindeyim" dedi.Ahırlı ilçesinin Akkise Mahallesi yakınlarında, dün saat 19.30 sıralarında, patlama sesine benzer ses duyuldu. Mahalleliyi endişelendiren sesin ardından jandarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı; ancak herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Bu sırada sosyal medyada yolcu uçağının düştüğü yönünde paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine Konya Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu bildirildi.'EVLER BİLE SALLANDI'Ses duyulmasının ardından halkın panik halinde sokağa çıktığını belirten Akkise Mahallesi'nin muhtarı Şükrü Gültekin, "Akşam saatlerinde çok büyük bir patlama oldu. Şimdiye kadar böyle bir patlamaya rastlamadık, duymadık. Patlamanın nasıl kaynaklandığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Halk panik yaşadı, sokaklara çıktı. Önce uçak mı düştü veya uçaktan bomba falan mı, diye düşündük. Ben böyle bir patlamayı ömrümde duymadım. İnsanlar bu sese alışkın olmadığı için gece yarılarına kadar sokaktaydı. Gece boyu arazileri aradık ama hiçbir iz ve emareye rastlayamadık. Evler bile sallandı. Kimileri define arayanlar yapmış olabilir, dedi ama bu bölgede patlatma yaparak define arayan hiç olmadı. Bu patlama sesinin kaynağını hala merak ediyoruz" dedi. 'UÇAKLARDAN ÇIKAN TEKNİK SES OLDUĞU KANAATİNDEYİM'

Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül da sesin duyulmasının ardından yapılan arama çalışmalarına göre, bölgede can ve mal güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorun oluşmadığını kaydetti. Akgül, "Evde bulunduğum sırada çok şiddetli bir patlama sesi duyduk. Duyunca hemen dışarı çıktık, etrafa bakındım, hiçbir şey göremedim. Ama havaya baktığımda bir uçak gördüm. Eğitim uçuşu olduğunu sanıyorum. Hemşehrilerimizde büyük bir tedirginlik oldu. Sonik patlama olup olmayacağı yönünde net bir bilgimiz olmadığı için 'Acaba ne olabilir' diye ekiplerle köylülerle etrafa dağıldık arama yaptık. Epeyce bir alan taradık. Fiili olarak zeminde meydana gelmiş hiçbir şey göremedik. Can ve mal güvenliği açısından bir sıkıntımız yok. Sosyal medyada alıntı yapılan eski uçak kazası fotoğraflarını gördük. Bunlar çok mesnetsiz şeyler. Bölgedeki define aranabilecek yerlere baktık, oralarda da bir problem yoktu. Teknik olarak uçaklardan çıkan bir ses olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Patlama, Karataş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika


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