DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

HAKKARİ'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un (29) acı haberi, memleketi Osmaniye'deki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden, ülkeye sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Erol yaralandı. Şehit Topuksuz'un acı haberi memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Mahallesi'ndeki ailesine askeri erkan tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hatice Topuksuz ile evli ve 7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenilen şehidin naaşı, memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehidin fotosu-Şehidin evi

Haber: İbrahim EMUL-Kamera: OSMANİYE,

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Metropollerde eylem hazırlığındaki PKK'lı kolundaki alçıdan çıkan patlayıcıyla yakalandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polisin dikkati sayesinde terör eyleminin önüne geçildi. Şüphe üzerine Suriye uyruklu bir kişinin üzerinde yapılan aramada koluna sarılı alçının içerisinde patlayıcı madde ve sırt çantasındaki gizli bölmelerde zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Suriye sınırından illegal yollardan Türkiye'ye geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylem yapacağı değerlendirilen terör örgütü mensuplarının tespitlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Kızıltepe ilçesinde polisin dikkati sayesinde terör eylemi önlendi. Suriye uyruklu bir şüphelinin sol kolunda alçı görünümünde kamufle edilmiş patlayıcı madde ile şüpheliye ait sırt çantasında şampuan kutusu içerisine gizlenmiş patlayıcı madde ve gizli bölmelerde eylem yapmaya hazır olarak dizayn edilmiş zaman ayarlı ateşleme fünyesi tespit edildi. Toplam 1 kilo 970 gram ağırlığındaki patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği muhafaza altına alınırken, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Yakalanan teröristKolundaki alçıEle geçirilen malzemeler

Haber-Kamera: Selim KAYA/MARDİN,

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Müstakil evde çıkan yangın korkuttu

ANTALYA'da iki katlı kullanılmayan müstakil evde çıkan yangın korkuttu. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde çıktı. Çıkmaz bir sokakta bulunan ve bir süre önce boşaltılan iki katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin ahşap çatısına kadar ulaştı. Yanan müstakil evden yükselen dumanı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tüm evi saran alevlere müdahale etmeye başladı. Evin içerisinde hareket imkanı kısıtlanınca itfaiye erlere evin üst katına merdiven yardımıyla müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yerinden görüntüler- İtfaiye ekiplerinden görüntüler-Alev görüntüleri-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Stajyer avukata taciz iddiasına soruşturma

ŞANLIURFA'da stajyer avukat D.A., Baro Başkanı Abdullah Öncel'in kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İddiaları ve suçlamaları kabul etmeyen Öncel ile D.A. hakkında Baro Yönetim Kurulu tarafından resen soruşturma açılacağı belirtildi.

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, kendisiyle ilgili taciz iddiasında bulunan D.A. isimli stajyer avukatın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması üzerine basın toplantısı düzenledi. Eşi Beybin Öncel ve baro yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan Baro Başkanı Öncel, kendisine yönelik iddiaları reddetti.

HAKKIMDA LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATILDIKendisine yönelik linç kampanyası başlatıldığını öne süren Öncel, soruşturma dosyasının içeriği ile basında bahsi geçen ifadelerin farklı olduğunu iddia ederek, konunun taciz ve tehdit içermediğini ileri sürdü. Öncel, açıklamasına şöyle devam etti:

"Hakkımdaki iddialar, D.A.'nın ağustos ayında Şanlıurfa Başsavcılığı'na yapmış olduğu suç duyurusu ile başlamıştır. Suç duyurusu içeriğine bakıldığı zaman bunun 2019 eylül ve ekim aylarında hanımefendinin cep telefonuna atılan tehdit içerikli mesajlar olduğu anlaşılmıştır. Üzülerek belirtmek isterim ki konu, soruşturma dosyası içeriğindeki ile basının kamuoyuna servis etmiş olduğu haberde çok büyük bir fark söz konusu. Suç duyurusunda taciz, tehdit söz konusu olmamasına rağmen Şanlıurfa Baro Başkanı 'Stajyeri taciz etti' şeklinde basına yansıtılmıştır. Haksızlık kimden gelirse gelsin karşısında durmaya devam edeceğim. Sanırım bu iftira ve linç kampanyasının en büyük nedenlerinden birisi de budur. Ben bu hususu sevgili eşimle birlikte kamuoyunun takdirine sunuyorum. Adı geçen şahısla ilgili konu adli makamlara sirayet etmiştir. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz."

Şanlıufa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Necati Ateş ise iddiaları öne süren stajyer avukatın ÖSYM giriş ve denklik dosyasının olmadığının tespit edildiğini söyledi. Ateş, baro yönetim kurulu olarak başkan ve stajyer hakkında resen soruşturma açtıklarını ifade ederek, "Hassasiyet ile bu konuyu takip edeceğiz. İnsan ve kadın haklarına hassasiyet gösterdiğimiz için bu konuda hem başkan hem stajyer avukat hakkında inceleme başlatıyoruz. Ayrıca bu hususta kadın hakları merkezimizin de görev alıp olayı tüm açıklığıyla raporlamasını sağlayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Baro Başkanı Abdullah Öncel'in konuşmasıAvukat Necati Ateş'in açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK -ŞANLIURFA - DHA)

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Niğde'de DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı

NİĞDE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edile 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'ı deşifre etme ve faaliyetlerini engelleye yönelik Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensubu oldukları öne sürülen 4 kişiyi tespit etti. TEM ekipleri, Başsavcılığın haklarında yakalama kararı çıkarttığı 4 şüpheliyi, düzenlenen operasyon ile gözaltına aldı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şüpheliler A.E.D., M.B.E.R, M.F.A.I, O.E.B., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden M.F.A.I, tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.