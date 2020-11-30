DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 20

30.11.2020 18:22
DHA YURT BÜLTENİ - 20, System.String[]

Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün sakladıktan sonra ormanlık alanda yaktıBursa'da M.D. (25) ve Z.N. (18), defalarca bıçaklayarak öldürdükleri Serkan Topal'ın (25) cesedini ormanlık alana götürerek, yaktı.

Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün sakladıktan sonra ormanlık alanda yaktı

Bursa'da M.D. (25) ve Z.N. (18), defalarca bıçaklayarak öldürdükleri Serkan Topal'ın (25) cesedini ormanlık alana götürerek, yaktı. Jandarma ekipleri, olay yerinde buldukları su şişesinden yola çıkarak, kimliklerini tespit ettiği katil zanlılarını gözaltına aldı. Arkadaşını borç meselesi sebebiyle öldürdüğünü itiraf eden M.D., jandarmadaki ifadesinde, "Cesedini naylona sarıp, 1 gün evde beklettim. Çukur kazmak zor gelince yakmaya karar verdikö dedi.

Olay, dün Kestel ilçesi kırsal Çataltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri, mahallelinin yaptığı yangın ihbarı üzerine ormanlık alana gitti. Jandarma, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme işlemini tamamlamasının ardından yaptıkları incelemede cesetle karşılaştı. Ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ateşin çevresinde kazma, kürek ve su şişesi bulan ekipler, köyde oturanların ifadesine başvurdu. Ekipler, bir mahallenin siyah renkli bir arabanın akşam saatlerinde şüpheli şekilde dolaştığını söylemesi üzerine araba üzerine yoğunlaştı. Ekipler, olay yerinde buldukları su şişesinin çevredeki hangi marketlerde olduğunu bulmak için çalışma başlattı. Olay yerine 5 kilometre uzaklıktaki bir markette aynı marka suyun satıldığını tespit eden ekipler, marketin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde 3 kişinin siyah renkli bir arabayla gelip, aynı marka sudan aldığını tespit etti. Bunun üzerine araba bulunan M.D., kuzeni Z.N. ve kız arkadaşı H.S. (34) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

"CESEDİ NAYLONA SARIP, 1 GÜN EVDE BEKLETTİKö

Jandarmada ifadesi alınan M.D., kuzeni Z.N. ile birlikte arkadaşı Serkan Topal'ı öldürdüğünü itiraf etti. Borç meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını belirten M.D., "Vani Mehmet Mahallesi'nde bulunan evimde birlikte alkol aldık. Serkan Topal isimli arkadaşım ile borç meselesi yüzünden tartışmaya başladık. Sinirlerime hakim olamayarak, masanın üzerinde bulunan bıçağı alarak, sırtından bıçakladım. Öldükten sonra onu evde bulunan streç filmle ve naylonla sardım. Cesedi ne yapacağımı bilmediğim için 1 gün evde beklettim. Daha sonra kuzenimle birlikte gömmeye karar verdik. Eniştemin arabasına cesedi yükledik ve gömmek için Çataltepe Mahallesi Alacalar mevkiine götürdük. Çukur kazıp, gömmek istedik. Ancak başaramadık. Yolda giderken kazma, kürek almıştık. Daha sonra yakmaya karar verdik. Yol üzerinde bulunan bir lastikçiden eski lastik aldık. Cesedi lastiklerin arasına koyarak, yaktık. Sonra oradan uzaklaştıkö dedi.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Serkan Topal, Jandarma, Çukur, Borç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika


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