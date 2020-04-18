DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

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6 saat önce

Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yaptı, 'şeytana uydum' dediKONYA'da, sokağa çıkma yasağına rağmen otomobiliyle yolda tehlikeli hareketler yapan ve o görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü D.G. kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

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Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yaptı, 'şeytana uydum' dedi

KONYA'da, sokağa çıkma yasağına rağmen otomobiliyle yolda tehlikeli hareketler yapan ve o görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü D.G. kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. D.G.'ye tehlikeli araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplam 1516 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkan ve tehlikeli araç kullanan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. 'Polise yakalanmadan' başlığıyla paylaşılan görüntüde aracının içerisinde oturan sürücü, "Günlerdir çalışmıyor. Ekmek alma bahanesiyle kendimi tedavi edeceğim. Sizi de." demesinin ardından aracını çalıştırdığı ve boş yolları katederek 'Sokaklar bomboş, kimse yok, keşke bugün sokağa çıkma yasağı olsa' dediği ve aracının lastiklerini kaydırdığı görülüyor. Kısa sürede yakalanan sürücü D.G.'ye tehlikeli araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplam 1516 TL para cezası uyguladı. Pişman olduğunu belirten araç sürücüsü D.G., "Pişmanım abi pişmanım. Ekmek almaya çıkmıştım. Şeytana uydum. Arabanın arkası oynadı. Pişmanım" dedi.

(Görüntü dökümü:

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Sürücünün konuşmaları

Sürücünün aracıyla tehlikeli hareketler yapması

Sürücünün pişman olduğunu anlatması

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA, -

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Vali Bektaş sağlık çalışanlarından özür diledi

ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş, dün düzenlenen basın toplantısında sağlık çalışanları için söylediği sözler tepki toplayınca, yanlış anlaşıldığını ifade ederek, "Bu sıkıntılı günlere sağlık çalışanlarımızın üzülmesine sebep olmuşsak kendilerinden açık yüreklilikle özür diliyorum" dedi.

Vali Erdoğan Bektaş'ın, sağlık çalışanları için söylediği sözler tepki topladı. Dün düzenlenen basın toplantısında kent genelindeki 567 pozitif vakadan 137'unun sağlık çalışanı olduğunu ifade eden Vali Bektaş, "Her türlü tedbir alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize götürdüğü yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık. Bu gerçekten zor oldu. Misafirhanede onları misafir ettik. Onlardan ücret almadık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya sokuyorlar hem bizi sıkıntıya soktular. Bunun da artık azalacağını varsayıyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız. Kendi hayatlarını ortaya koyan insanlar ama yeteri kadar dikkatli olmayınca sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

SENDİKALAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı sendika temsilcileri, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'a açıklamalarından dolayı tepki gösterdi. Sağlık- Sen Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Ali Kara, zorlu süreçte bürokratların açıklamalarına dikkat etmesi gerektiğini, sürecin gerçek kahramanlarının sağlık çalışanları olduğunu belirterek, "Sayın Valimizin bu süreçte sağlık çalışanlarımızla ilgili talihsiz açıklaması öncelikle kamuoyu vicdanını zedelemiş, milletimizin sinesinde onulmaz yaralar açmıştır. Sağlık çalışanları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm olumsuzluklara rağmen İnsanları hayata bağlayabilmek için her türlü riski göze alarak, kendi canları pahasına da olsa mesleklerini icra etmeye devam edeceklerdir. Şundan emin olmanızı isterim ki sayın valim; vicdanlar, özürle tatmin olmayacaktır. 137 sağlık çalışanının Covid-19'a yakalanmış olmasının sebepleri tespit edilmesi ve gereğinin yapılması halinde vicdanlar ancak mutmain olacaktır" dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Vali Erdoğan Bektaş, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve sağlık çalışanlarından özür dilediğini söyleyen Vali Bektaş, şöyle dedi:

"Bu çerçevede sağlık çalışanlarımızın kendilerini koruyamamalarından kaynaklı husus da gündeme gelmiş bu konunun çözümü için de yapılacaklar açıklanmıştır. Konuşmanın basına yansımasıyla konuşmada sağlık çalışanlarımızı, kastı aşsa da üzecek, yanlış anlamaya uygun ifadelerin telaffuz edildiği ortaya çıkmıştır. Tabii ki konunun asıl sahibi sağlık camiasını üzmek gibi bir kasıt asla söz konusu değildir. Her şeye rağmen bu sıkıntılı günlerde sağlık çalışanlarımızın üzülmesine sebep olmuşsak, kendilerinden açık yüreklilikle özür diliyorum. Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz açıktır.  İlimizin de bu tabloyu çok şiddetli yaşadığı ortadadır. Pandemi de ülke geneli ölüm oranının, yoğun bakımdaki hasta sayısının üç katı rakamlarla ilimizde karşı karşıya kaldık. Buna rağmen bütün kamuyu seferber ederek, vatandaşımızı ciddi sınırlamalara zorlamışken, sayın Sağlık Bakanımızın açık beyanına da yansıdığı şekliyle izolasyonda yüzde 99'luk bir başarıyı yakalayarak tabloyu nerdeyse olumluya döndürmüşken, sağlık çalışanlarımızın özellikle son dönemde kendilerini koruyamamaları nedeniyle, tabloda istenen iyileşmenin sağlanamaması ile yaşanan hayal kırıklığı maalesef sözlerimize yansımıştır. Konunun bu çerçevede değerlendirilmesini ilgililerden bekliyor, bu mücadeleyi sırtlayan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün kamu görevlisi arkadaşlarıma ve STK temsilcilerimize, basın mensuplarımıza, yoksunluklara sabreden vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Biraz gecikmeli de olsa bu işi başaracağımıza umudumuz tamdır."

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 05:10 Kaynak: DHA

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