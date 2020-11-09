DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 22

09.11.2020 20:54
DHA YURT BÜLTENİ - 22, System.String[]

Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu (2)KARDEŞ AVCI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİMuğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren ve cesedini varil içine koyup, yaktıktan sonra üzerine beton döken tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile ona yardım...

Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu (2)

KARDEŞ AVCI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren ve cesedini varil içine koyup, yaktıktan sonra üzerine beton döken tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile ona yardım ettiği suçlamasıyla tutuklu bulunan kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılandığı davanın ilk duruşmasında Mertcan Avcı, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Avcı, "Ağabeyim o akşam beni WhatsApp üzerinden aradı ve bağ evine gelmemi istedi. Konuşmasında bir gariplik yoktu. Ben de oraya gittim. Gittiğimde bahçede bir şeyler yakıyordu. Alevler normal boyuttaydı. Ne yaktığını sorduğumda barda bozulan kokoreçleri yaktığını söyledi. Tuhaf bir koku vardı ancak rahatsız olmadım. Ben geldikten 15-20 dakika sonra abim, yengemle kavga ettiğini söyleyerek ayrıldı. Varil yanmaya devam ediyordu ve hiç dokunmadım. Abim 1,5 saat sonra bağ evine geri gelince ben de ayrıldım" dedi.

ANNE GÜLTEKİN: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Duruşmada söz alan Pınar'ın annesi Şefika Gültekin, katil zanlısı Avcı'ya hakkını helal etmediğini söyledi. Gültekin, "Kızımın evine girdiğimizde, eve dönecekmiş gibi her şeyi bırakmış. Yemek yemiş, bulaşığını bırakmış. Eve döneceğini düşünmüş. Bu katile yardım edenler mutlaka var. 1,80 boyunda Pınar, katil cılız. Nasıl taşıyacak o varili? O anlar beynimin içinde dönüyor. Nasıl öldürdü, nasıl yaktı, nasıl beton döktü kızımın üzerine? Kızımın acısı yüreğimde. Yüreğim dayanmıyor. Prensesim, bir tanem, kelebeğim, nazlı kuzum. O anlarda hissettikleri içimi titretiyor. Bu katil belasını bulmadan, bu acı içimizden hiç çıkmayacak. Ben ona hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

'CİNAYETE KILIF UYDURMAK İÇİN YAZILMIŞ'

Pınar'ın babası Sıddık Gültekin, katil zanlısının yalan beyanlarla kızını itibarsızlaştırdığını söyledi. Gültekin, "Benim 5 çocuğum var. Eşimin el işlerini satarak Pınar'ı okuttuk. Kızım böyle öldürülmeyi hak etmemişti. Dünyanın en kötü insanı bile olsa böyle bir ölüm olmaz. Anlattığı her şey cinayete kılıf uydurmak için yazılmış. Bu işin içinde Avcı'nın anne babası ve ortağının da olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'İNSAN DOĞASINA AYKIRI BİR CİNAYET'

Konuşmaların ardından mahkeme heyeti tanıkların dinlemesi için duruşmaya ara verdi. Çıkışta konuşan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, en geç bir sonraki celsede karar çıkmasını beklediklerini söyledi. Epözdemir, "Her şeye rağmen tahammül etmeye çalıştık. Çapraz sorguda çelişkileri ortaya çıkarmak için sorular sorduk. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Zaman, zemin ve koşullar ne olursa olsun bu insan doğasına aykırı bir cinayettir. Bu cinayet hukuken ve fiilen kabul edilemez. Önümüzde 9 tanık dinlenmesi daha var. Ara kararlar ifa edilmiş. Sorduğumuz sorularla adaletin tecelli etmesi konusunda yol aldık. Adli Tıp Kurumu'na yazılan müzekkerenin sonucu gelmiş. Yakma olduğu için ölüm sebebi ve zamanı belli değil. Savcı mütalaasının ardından bu celse değilse en geç ikinci celsede karar çıkmasını bekliyoruz" dedi. Duruşmaya verilen aranın ardından devam edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------Avukat açıklama

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

==========================================

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon: 6 gözaltı

MERSİN'de, Türkiye'ye yasadığı yollarla gelerek, terör örgütü DEAŞ adına eylem arayışı içinde oldukları belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek için çalışmalarını sürdüren Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı, örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen 6 kişiyi tespit etti. Jandarma ekipleri, adresleri belirlenen şüphelileri operasyon ile gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramada 7 cep telefonu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları devam ediyor.

Pınar Gültekin, Üniversite, Metin Avcı, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı Donald Trump, günler sonra seçim dışında bir açıklama yaptı: Koronavirüs aşısı yakında geliyor Freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden aşağı düştü, bir otomobil demir yığınına döndü Son Dakika: Ermenistan'da Rus helikopteri düşürüldü: 2 mürettebat hayatını kaybetti Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika: Berat Albayrak'ın istifası sonrası AK Parti MYK'dan açıklama: Karar Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi
Son Dakika! Azerbaycan, Rusya'ya ait askeri helikopteri yanlışlıkla düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Rusya'ya ait askeri helikopteri yanlışlıkla düşürdü         
20:44
Evi kendisine kalsın diye 82 yaşındaki büyükbabasını aşırı dozda ilaç verip öldürdü Evi kendisine kalsın diye 82 yaşındaki büyükbabasını aşırı dozda ilaç verip öldürdü         
20:29
Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti         
20:16
Koyun otlatan çoban, köprü altında çürümüş ve parçalanmış erkek cansız bedeni buldu Koyun otlatan çoban, köprü altında çürümüş ve parçalanmış erkek cansız bedeni buldu         
20:02
Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi         
19:30
İspanyollar, Galatasaraylı Arda Turan'ı manşetlerine taşıdı: Yeniden doğuş İspanyollar, Galatasaraylı Arda Turan'ı manşetlerine taşıdı: Yeniden doğuş         
19:26
Bağ evi çalışanı, yemeğini geç getiren doktoru önce tüfekle vurdu sonra evini arazi aracıyla yıktı Bağ evi çalışanı, yemeğini geç getiren doktoru önce tüfekle vurdu sonra evini arazi aracıyla yıktı         
18:26
Şuşa'da kontrolü kaybeden Ermenistan, yenilgiyi kabul etti: Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz Şuşa'da kontrolü kaybeden Ermenistan, yenilgiyi kabul etti: Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz         
17:48
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız         
16:11
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan Babil dizisi final yapıyor Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan Babil dizisi final yapıyor         
13:05
Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak         
12:08
Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi         
11:30
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 21:05:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei