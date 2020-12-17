DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, toplam 507,78 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri R.A.'nın (25) Tosmur Mahallesi Hasan Çavuş Caddesi üzerinde bulunan ikametinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler evde arama kararının çıkmasının ardından belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında eve girdiklerinde O.C. (23) isimli şahsın da evde olduğunu gören ekipler, her ikisini de gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise satışa hazır hale getirilmiş 12 paket olmak üzere toplamda 7,78 gram skunk maddesi, hassas terazi ve 128 adet uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan kilitli poşet ele geçirildi. R.A. ifadesinde uyuşturucuyu Ç.B.'den (20) aldığını beyan etmesi üzerine şüpheli, Saray Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Ç.B.'nin de yine uyuşturucu maddeyi B.B.'den (33) aldığını söylemesi üzerine, şüpheli Kestel Mahallesi Sigorta Caddesi üzerinde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada 500 gram skunk maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------Adliyeden genel ve detay görüntüler-Şüpheliler adliyeye sevk edilirken görüntü

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA,

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Sinop'da iskorpit balığına ilgi

KARADENİZ'de, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından Snioplu balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Kentte çok tercih edilen balıklardan biri olan iskorpit balığı da 80 liradan alıcı buluyor.

Karadeniz'de av yasağının sona ermesinin ardından tezgahlarda kültür balıkları da satılmaya başlandı. Balıkçı tezgahlarında en çok satışı yapılan balık ise halk dilinde çarpan olarak bilinen iskorpit balığı oluyor. Bolluğu yaşanan iskorpit balığı kilosu 80 liraya satılıyor. Dışındaki zehirli dikenleriyle ve korkutucu görüntüsüyle dikkat çeken iskorpit balığı, Sinop'ta en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor. Halk arasında 'çarpan' olarak bilinen iskorpit balığının kilosu 80 liradan satılıyor. Görünüşü ve dikenleri nedeniyle insanların ellemeye dahi koktuğu iskorpit balığı tezgahların vazgeçilmezi haline geldi.

Kentte balıkçılık yapan İbrahim Coşkunarslan(33), iskorpitin zehirli dikenleri bulunduğunu, temizlenmesinin zor ancak etinin çok lezzetli olduğunu söyledi. İskorpit balığını temizlerken önce sırtında ve karnında bulunan zehirli dikenlerin çıkartıldığını anlatan Coşkunarslan, "Bütün dikenleri zehirlidir. Sırt dikenleri, sağındaki solundaki iğneler zehirlidir. Keserken biraz dikkat etmekte fayda var. İsterseniz bunu şiş yapın, çorba yapın, tavada kızartın, buğulama yapabilirsiniz. Tavada çeşitli sebzelerle hazırlayabilirsiniz. Her şey olur. Neticede bu kılçıksız bir et, bir deniz ürünü" dedi.

İskorpit balığının hamsi gibi özel müşterileri olduğunu ifade eden balıkçı Coşkunarslan, "Denizin dibinden avlanan iskorpitin sırtlarında uyuşturucu zehirleri vardır. Bunları temizleyerek derilerini soyarak satışa sunuyoruz. Vatandaşlar tarafından en çok tüketilen balık türü." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------İskorpit balığından detaylar-Balık tezgahlarından detaylar-Detaylar-Röportaj

Haber-Kamera: ESRA AKSU/SİNOP,

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Datça'da kaçak yapıların yıkımına başlandı

MUĞLA'nın Datça İlçesinde, İmar Barışı'na aykırı yapı kayıt belgesi alındığı tespit edilen 40 kaçak yapının yıkımına başlandı.

Datça'da, İmar Barışı'na esas olan 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olmaları gerekirken, daha sonraki tarihlerde yapıldığı tespit edilen 40 bina için usulsüz yapı kayıt belgesi çıkartıldığı tespit edildi. Söz konusu binalar için yapı kayıt belgeleri iptal edilip, yıkım kararı verildi. Sahiplerine tebligat gönderilen kaçak 40 yapının yıkımına, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Datça Belediyesi ekiplerinin gözetiminde başlandı. İlk olarak Eski Datça ve Karaköy mahallerinde iki kaçak yapı mal sahipleri tarafından, Yazı Mahallesi Belen mevkiinde Doğal SİT alanı içinde kalan bir yapı ise ekiplerce yıkıldı. Yıkımların Yaka, Cumalı, Mesudiye, Kızlan ve Reşadiye mahallelerinde devam edeceği açıklandı.

Bu arada; 40 kaçak yapıdan yürütmeyi durdurma kararı alan 8 ve mal sahipleri yurt dışında olduğu için tebligatları tamamlayamayan 4 yapı olmak üzere toplam 12 kaçak yapı ile ilgili işlemlerin sürdürüldüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Datça'daki kaçak binaların yıkımından görüntü

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Tarihi Kaleiçi çarşısı koronavirüse karşı dezenfekte edildi

DENİZLİ'de 800 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Kaleiçi Çarşısı'nda bulunan işyerlerinde, Büyükşehir Belediyesi dezenfeksiyon ekibi tarafından koronavirüs salgınına karşı hijyen çalışması yapıldı.

Koronavirüse salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında, şehrin yoğun olarak kullanılan noktalarında dezenfekte çalışmaları yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda hijyen çalışması yaptı. Sabah erken saatlerde tarihi çarşıya gelen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nde oluşturulan dezenfeksiyon ekibi, Kaleiçi Çarşısı'nda bulunan 650 işyerini Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile dezenfekte etti. Esnaf ve vatandaşların memnuniyetle karşıladığı çalışmayı gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tarihi çarşı içerisinde bulunan oturma ve dinlenme alanlarında da hijyen çalışması yaptı. Pandemi sürecinde koronavirüse karşı aldığı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde işyerlerine yönelik başladığı dezenfeksiyon çalışmalarına da devam ediyor. Ekipler, pozitif vaka bulunan apartman ve binaların ortak kullanım alanlarında da hijyen çalışması yapıyor. Vatandaşların bunun için "alo 153" çağrı merkezini aramaları gerektiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Ekiplerin çalışmasından detay-Ekiplerin işyerlerini dezenfekte etmesinden detay-Çarşıda ortak alanlarından dezenfekte edilmesi

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Mide ameliyatı yaptığı hastalarına yemek ısmarladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Kürşat Karadayı, kapalı yöntemle mide kanseri ameliyatı olan hastalarına yemek ikram etti.Yapılan mide ameliyatları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Karadayı, "Yemek borusu kanserlerinde hastanın şikayeti genellikle yutma güçlüğüdür. İlerleyen dönemlerde hastalar katı gıdaların alımında takılma hissi, yemek yiyememe problemi yaşarlar daha sonra sıvı gıdaları dahi kullanamaz hale gelebilirler. Bu şikayetlere kanama, halsizlik, kilo kaybı da eşlik edebilir. Hastaların tanısında en önemli tetkik endoskopidir. Hem tümörün görülmesi hem biyopsi alınması hem de lokal evreleme endoskopik yöntemle yapılabilir. Tanı konulduktan ve evreleme işlemi yapıldıktan sonra tümörün yerleşim yerine, patolojik tanısına ve evresine göre hastaya kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi planları yapılmalıdır. Hastanemizde bu planlama cerrahi onkoloji, radyasyon onkolojisi ve medikal onkolojisi uzmanlarından oluşan ekip tarafından yapılmaktadır" dedi.

'YEMEK YEMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Son yıllarda teknolojideki gelişmelere paralel olarak cerrahide de kapalı yöntemle bu ameliyatlar yapılabilir hale geldiğini anlatan Prof. Dr. Kürşat Karadayı, "Kapalı yöntemde hem göğüs kafesi hem de karın bölgesi açılmadan yarım ve 1 santimlik deliklerden sokulan kamera eşliğinde cerrahi enstrümanlar yerleştirilerek yemek borusu çıkarılabilmekte, mide bir tüp haline getirilerek göğüs kafesi ya da boyunda yemek borusuna özel zımbalarla birleştirilmektedir. Kapalı yemek borusu ameliyatı bilgi, cerrahi birikim ve deneyim gerektiren ameliyatlardır ve ülkemizde de sayılı merkezlerde yapılmaktadır. İlimizde de Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı'nda ilk kez tarafımızdan bu yöntemle ameliyatlar yapılmıştır. Ameliyatını kapalı yöntemle gerçekleştirdiğimiz 2 hastamızın 6 aylık ve 1 yıllık kontrollerinin ardından onlarla yemekte bir araya gelip hep beraber yemek yemenin mutluluğunu yaşadık" diye konuştu.