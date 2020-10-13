DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

Edremit'te iş yerinin çatısı karayoluna uçtu

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sağanak ile birlikte etkili olan fırtına sırasında bir iş yerinin yaklaşık 15 metre uzunluğundaki çatısı E-87 karayoluna uçtu. Karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Edremit ilçesinde saat 13.30 sıralarında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi ile Akçay, Güre ve Altınoluk mahallelerinde yaklaşık 1,5 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Havran ilçelerinde de etkili oldu.Edremit ilçesinin Altıoluk bölgesinde saat 14.00 sıralarında sağanak ile birlikte etkili olan fırtına zarara yol açtı. Avcılar bölgesinde bir iş yerinin yaklaşık 15 metre uzunluğundaki çatısı E-87 karayoluna uçtu. Park halindeki bir otomobil, çatının altında kalarak zarar gördü. Bu sırada yoldan araç geçmemesi, olası bir kazanın önüne geçti.

Jandarma ve zabıta ekipleri bölgede önlem alırken, karayolunda trafik akışı kontrolü olarak sağlandı. Bölgeye çağırılan vinçlerle çatının kaldırılmasının ardından karayolunda trafik yeniden normale döndü.