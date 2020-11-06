DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

AK Partili vekillerden Küçük Ayda ve diğer depremzedelere ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, beraberindeki 9 milletvekili ile İzmir'deki depremde

Rıza Bey Apartmanı'ın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Kaya, daha sonra Rıza Bey Apartmanı enkazında yaşamını yitiren Necmiye Çitim'in, eşi Ahmet Çitim'i (70) Göğüs Cerrahi Servisi'nde, Emrah Apartmanı enkazında ölen Nihal Fatma Nayman'ın kayınbiraderi ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Arif Emre Nayman'ın (20) Travmatoloji Ortopedi Servisi'nde ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ÇADIR KENTE ZİYARETHastanedeki ziyaretlenin ardında Kaya ve beraberindeki milletvekilleri Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki çadır kente geçti.Milletvekili Kaya, burada tek tek çadırmarı gezip, depremzedelerin halini, hatırını sordu. Çadırların içine girip, çocuklara oyuncak, diş macunu ve diş fırçası hediye eden Kaya, onlarla bir süre vakit geçirdi. Deprem nedeniyle evleri hasar gördüğü için çadırda kalan ailelerle uzun sohbetler eden Kaya, onların acısını paylaşıp, iyi dileklerini iletti. Çocuklardan Asminnaz Karagöz (11), depremde evlerinin zarar gördüğünü ve tablet bilgisayarının kırıldığını belirtip, yenisini istedi. Kaya ise, bu konuyla ilgileneceğini söyledi. Tek başına yaşayan ve evi depremde zarar gören, Arzu Özdel (76) de Kaya'dan tekerlekli sandalye ve ev istedi. Özdel, "Erdoğan'ı benim için öp, hep dua ediyorum onun için, onu çok seviyorum, sesini duymak istiyorum. Üvey çocuklarım bana bakmadı, tek başıma kaldım" dedi.Paten Parkı AFAD Çadırkent Alanı'nı da ziyaret eden Kaya, oradaki depremzedelerle de görüşüp, ihtiyaç sahiplerinin telefon numaralarını aldı.Ziyaretlere Kaya'nın yanı sıra AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur ve Pakize Mutlu Aydemir de katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Milletvekillerinin hastaları ziyaretinden görüntüler-Fatma Betül Sayan Kaya'nın çadır alanlarını gezmesinden görüntüler-Depremzedelerden görüntüler

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU - Cemal YILDIRIM/ İZMİR,

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Annesini dövüp, bıçakla rehin aldı

AKSARAY'da dövdüğü annesi Dilber Emerce'yi (36) bıçakla rehin alan ve bu sırada yüzünden yaralayan Abdullah Emerce (20), Asayiş Şube Müdürü Ferhat Şahin tarafından ikna edildikten sonra teslim oldu. Yüzünden yaralanan anne Dilber Emerce hastaneye kaldırılırken, oğlu Abdullah Emerce de gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Hasas Mahallesi 6116 Nolu Sokakta meydana geldi. Abdullah Emerce, müstakil evlerinde oturdukları sırada belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Dilber Emerce'yi dövdü. Oğlunun elinden kurtulan Dilber Emerce, sokağa çıkıp, bağırarak komşularından yardım istedi. Peşinde elinde bıçakla gelen Abdullah Emerce, bu kez annesinin boynu ve yüzüne bıçak dayayıp rehin aldı. Durumu fark eden çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisi gören Abdullah Emerce, annesini bıçakla yüzünden yaraladı. Kendisini ikna etmeye çalışan Asayiş Şube Müdürü Ferhat Şahin'e de, "Komiserim bana yaklaşma. Annemi de öldürürüm, kendimi de" diyerek tehdit etti. Şahin'in yaklaşık yarım saat çabası sonucu ikna olan Abdullah Emerce, elindeki bıçakla teslim oldu. Yüzünden yaralanan ve gözyaşlarını tutamayan anne Dilber Emerce, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abdullah Emerce de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Polis ekiplerin olay yerine koşması-Annesini rehin alan Abdullah Emerce'yi müdürün ikna etmesi -Annesi Dilber Emerce 'in ağlayarak ambulansa binmesiAsayiş Şube Müdürü Ferhat Şahin'ın Abdullah Emerce'yi gözaltına alması-Genel detaylar

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-DHA

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Bilecik Valisi Şentürk: Hayal edemediğimiz rakamlara doğru gittiğimizi görüyoruz

BİLECİK Valisi Bilal Şentürk, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirleri ilişkin denetlemelerde bulunarak vakaların çok hızlı bir şekilde artış gösterdiğini söyledi. Rakam vermediği doğru bulmadığını ifade eden Vali Şentürk, "çok hızlı bir şekilde daha önce hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı, hayal edemediğimiz rakamlara doğru gittiğimizi görüyoruz. Bu trendi durdurmamız ve geriye çevirmemiz lazımö dedi.Bilecik Valisi Bilal Şentürk, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte koronavirüs denetimlerine katıldı. İşyerleri ve sokakta maske denetimi yapan Vali Şentürk, Bilecik'te koronavirüs vakalarının çok hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğini söyledi. Koronavirüs vakalarına ilişkin rakam vermeyi doğru bulmadığını ve çok değişkenlik gösterdiğini anlatan Şentürk, "Koronavirüse ilişkin rakam vermemizin çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Çünkü sürekli değişkenlik arz ediyor ama çok hızlı bir şekilde daha önce hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı, hayal edemediğimiz rakamlara doğru gittiğimizi görüyoruz. Bu trendi durdurmamız ve geriye çevirmemiz lazım. Bu hassasiyet işi, ben bunu gösterirken, insan olarak herkesin aynı sorumluluğu göstermesi gerekiyorö dedi.Vali Bilal Şentürk'ün katıldığı denetimlere Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal da eşlik etti.ARTIŞ HES HARİTASINA YANSIDI

Yaklaşık 60 bin nüfuslu Bilecik'teki koronavirüs vakalarının artışı Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı. HES risk haritasında Bilecik tamamen 'yüksek risk' anlamında gelen kırmızı renge boyandı.