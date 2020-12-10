DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 25

10.12.2020 23:55
DHA YURT BÜLTENİ - 25, System.String[]

Yol kavgasında bıçaklandıKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada Ertuğrul B. (19) bıçaklandı.

Yol kavgasında bıçaklandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada Ertuğrul B. (19) bıçaklandı. Yaralanan genç tedavi altına alındı.

Olay akşam saatlerinde, Körfez Yeni Yalı Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, iki araç sürücüsü yol verme meselesi nedeniyle araçlarından inerek tartışmaya başladı. Bu sırada aracından bıçağı alan kişi tartıştığı Ertuğrul B.'yi bıçakladı. Aracına binen kişi olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi karın bölgesinden bıçaklanan Ertuğrul B.'yi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan genç tedavi altına alındı.

Polis, olayın ardından kaçan kişinin aracının plakasını belirledi. Polis tartıştığı genci bıçaklayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler-Polis ekiplerinin görüntüsü-Ambulansın gidişi

HABER-KAMERA:  Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli),

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Soğuk havada görev yapan polislere çorba ikram etti

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde restoran işleten Murat Hacıalioğlu, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde soğuk havada uygulama yapan polisleri ziyaret edip sıcak çorba ikram etti.

Safranbolu'da restoran işleten Murat Hacıalioğlu, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde soğuk havada uygulama yapan polisler için çorba hazırladı. Çorbaları hazır kaselere dolduran Murat Hacıalioğlu, uygulama noktasında ısınmak için ateş yakan polisleri ziyaret ederek çorba ikramında bulundu. Sıcak çorbaları içen polisler, Murat Hacıalioğlu'na teşekkür etti.

Havaların soğuk olduğunu bunun için polislere çorba ikramında bulunduğunu ifade eden Murat Hacıalioğlu, "Bu soğuk havada işleri çok zor. Bizde elinizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Gerçekten hava çok soğuk Allah kolaylık versin." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Çorbaların kaselara doldurulmasıUygulama noktasında görev yapan polislere çorbaların verilmesiAteşin başındaki polise çorba verilmesiPolislerin teşekkür etmesi

Murat Hacıalioğlu ile röp.

HABER-KAMERA:  Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Diyarbakır'da, marketteki silahlı soygunu polisin sireni önledi

DİYARBAKIR'da, bir market zincirinin şubesine girip, kasiyere silah doğrultan soyguncu, bu sırada bölgede devriye gezen polis aracının çaldığı siren sesini duyarak kaçtı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen silahlı bir kişi az sayıda müşterinin olduğu sırada markette girdi. Bir süre alışveriş yapar gibi davranan şüpheli, daha sonra beraberinde getirdiği silahı kasiyere uzatarak, kasadaki paraları istedi. Bu esnada bölgede güvenlik uygulaması yapan Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekip otosundan siren sesi duyuldu. Sesi duyup, panikleyen soyguncu, müşterilerden F.D.'nin (41) engellemesine rağmen olay yerinden kaçmayı başardı. İhbar üzerine gelen ekipler, markette yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Araştırma Hastanesi, Kocaeli, Körfez, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika


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