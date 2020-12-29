DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

Şizofreni hastası, rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, şizofreni hastası Uğur Dönmez (32), evde tartıştığı annesini pompalı tüfekle rehin aldı. Polis ekiplerinin, 'teslim ol' çağrısına olumsuz yanıt vererek annesi Vesile Dönmez'i (55) başında ateş ederek öldüren Uğur Dönmez, eve giren özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.

Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki müstakil bir evin 2'nci katında yaşayan şizofreni hastası olduğu belirtilen ve 15 gündür ilaçlarını kullanmayan Uğur Dönmez, öğleden sonra yalnız oldukları esnada annesi Vesile Dönmez'i pompalı tüfekle rehin aldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla Dönmez ailesinin yaşadığı evin bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Teslim olması yönünde yapılan çağrılara olumsuz yanıt veren Uğur Dönmez'i ikna etmek için İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve Belediye Başkanı Kemal Vural da çaba gösterdi. Ancak, ikna çalışmaları devam ederken Uğur Dönmez, rehin aldığı annesinin başına pompalı tüfekle ateş etti. Teslim olmayan ve kilitlediği eve kimsenin yaklaşmamasını isteyen Uğur Dönmez'i ikna etmesi için çelik yelek giydirilen babası da Bahattin Dönmez de çabaladı. Ancak, 45 dakika süren çabaya rağmen sonuç alınamayınca, özel harekat polisleri operasyon düzenledi. Koçbaşı ile kapısı kırılarak girilen evde özel harekatçılar, Uğur Dönmez'i gözaltına alındı.

Sağlık ekipleri ise evde kanlar içerisinde bulunan Vesile Dönmez'in yaptıkları kontrolde yaşamını yitirdiğini saptadı. Vesile Dönmez'in cansız bedeni, savcılığın yaptığı inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.

Bu arada olayı duyarak Dönmez ailesinin evinin bulunduğu sokağa gelen akrabaları da Vesile Dönmez'in ölüm haberi ile gözyaşı döktü.

Gözaltına alınan Uğur Dönmez'in emniyette sorgulanmasına başlandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hacıali Öztürk MahallesiPolis çevrede güvenlik tedbiri almasıİtfaiye ve ambulans hazır bekletilmesiPolisten teslim ol anonslarÖzel hareketBaba Bahatin'in çelik yelek giydirilerek ikna çabasıÖzel Haraketın eve girmesi-Özel hareket Uğur Dönmez'in dışarıya çıkarması -Baba Bahattin Dönmez'in eşini görmek istemesi-Mahalle Muhtarı Mustafa Dağlı ile röpCenaze aracıyla cenazenin alınmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Sahte içkiden 37 ay tutuklu kalan Bombay: Kim yaparsa yapsın sahte içki almayın İZMİR'de, marketinde sattığı sahte rakılar nedeniyle 11 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklandıktan 37 ay sonra tahliye edilen Habib Bombay, yılbaşı öncesi çok kişinin sahte rakı yapıp, piyasaya sürdüğünü söyledi. Bombay, vatandaşları, "10-20 TL düşük fiyat çekiyorlar, millet de ucuz diye alıyor. Bu içkilerden almayın, kim yaparsa yapsın almayın" diyerek, uyardı.

Konak ilçesine bağlı Üçyol semtindeki marketinde, 2015 yılında sattığı sahte rakılar nedeniyle 11 kişinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan Habib Bombay, 37 ay sonra tahliye edildi. Yargılaması tutuksuz devam eden Habib Bombay, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu savundu. Aynı içkileri, kendisinin de dostları ve arkadaşlarıyla içtiğini öne süren Bombay, sahte içki ticareti yapmadığını savundu. Habib Bombay, "Bu rakıları önce ben içiyordum. Sonra, 4-5 arkadaşımız bu rakıyı yapıp, bana veren kişi olan Ertan Özkan'dan kendilerine de vermesini istedi. Benim hiçbir dahlim olmadan kendileri ondan rakı aldı. Mahkemedeki ifadelerimde de hep söylemişimdir, bu içkilere kim bu zehri koyduysa, artık kimyager mi yoksa kendi mi onlar cezalandırılmalı. Ertan Özkan denilen kişinin, 'Yaş üzümden, kuru üzümden, meyveden yapıyorum. Çok güzel oluyor' dediği, bize de getirdiği, arkadaşlarımızla beraber içtiğimiz bu içkilerin bedelini çekmesi gerekiyor. Hiçbir suçum, günahım olmadan aylarca cezaevinde kaldım. 21 seneden beri Betonyol semtindeyim ve çok kişiyi tanıdım. Tanıdıklarım benim içtiğim rakıyı görünce, kendileri de gidip Ertan Özkan'dan temin etti. Ölen kişiler benden rakı almadı, çevrede satılan içkilerden almışlar. Semtte herkes satıyor, her semtin içeni var" dedi.

'YILBAŞI ÖNCESİ HERKES BİR ŞEYLER YAPIP KAZANMAYA ÇALIŞIYOR'Bombay, yılbaşı öncesinde sahte rakı satışı yapanların çok olduğunu belirtip, "Bunlar hep duyuluyor. 10-20 TL aşağı fiyat çekiyorlar, millet de ucuz diye onlardan alıyorlar. Yılbaşı öncesi, herkes bir şeyler yapıp, kolay para kazanmaya çalışıyor. Aldıkları paraların hesabını nasıl ödeyecekler bilmiyorum. İnsanlar bunu içmesin. 5, 10-20 TL için bunları yapmasınlar. Hiç kimseye de kanmasınlar. Bu içkileri almayın, kim yapıyorsa almayın. Metil zamanla kör ediyor, organ kaybına neden oluyor, insanın vücudunu bitiriyor, içmeyin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------

-Habib Bombay ile röp.

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Karşıya geçmeye çalışırken canından oldu

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Cebbar Bayırtarla (84), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. E.T. yönetimindeki 28 TK 484 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Cebbar Bayırtarla'ya çarptı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayırtarla, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü E.T. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.