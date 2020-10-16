DHA YURT BÜLTENİ - 28 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 28

16.10.2020 23:23
DHA YURT BÜLTENİ - 28, System.String[]

İzmir'de sahte içki bir can daha aldı.

İzmir'de sahte içki bir can daha aldı

İZMİR'de, yaklaşık bir hafta önce sahte içtikten sonra fenalaşan Ali Gedik (60), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

İzmir'de, emekli olduğu öğrenilen Ali Gedik, yaklaşık 1 hafta önce Beydağ ilçesindeki evinde sahte içki kullandı. Gedik, bir süre sonra görme kaybı ve mide bulantısı şikayeti ile Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gedik, daha sonra Konak ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi'nde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Ali Gedik, tedavi gördüğü hastanede bugün saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Gedik'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Gedik'in ölümüyle birlikte sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı İzmir'de 23'e yükseldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Adli Tıp'tan görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Kahramanmaraş'ta geçici körlüğe neden olan sahte içki ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin bir eve düzenlediği operasyonda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen içkinin yapılan incelemede geçici körlüğe neden olduğu tespit edildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yirmiikigün Mahallesi'nde A.R.'nin (69) evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 5 litre etil alkol, 10 şişe sahte içki, 15 şişe anason ve viski aroması, ölçeklendirme aleti, alkol metre, 8 enjektör, maşrapa ve 2 huni ele geçirildi. A.R. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ele geçirilen içki de incelemeye alındı. Yapılan incelemede içkinin hayati tehlikeye sokacak zehirlemeye ve geçici körlüğe neden olacak içerikte olduğu saptandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Evde yapılan arama-Sahte içkiler-Ele geçirilen içkilerin sergilenmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Jandarma, 6 gün önce işlenen cinayetin şüphelilerini yakaladı, 3 kişi tutuklandı

İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarma ekipleri, 6 gün önce öldürülen M.C.A.'nın olayıyla ilgili 9 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Olay, 10 Ekim günü saat 23.30 sıralarında Çamönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanın 3 kilometre ilerisinde M.C.A.'nın kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldüğü ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Menderes Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, çalışma başlatıp, M.C.A.'nın cansız bedeninde inceleme yaptı.

Soruşturma sırasında eğlence mekanının güvenlik kamerası görüntülerini incelemek isteyen jandarma, kameranın hard diskinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, hard diski, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve kanlı tişört ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliğini belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin araçlarından birinde yapılan aramada olayda kullanılan bir silah daha ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Zanlıların  jandarmadan çıkartılması

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY/İZMİR,

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Hamile kadınları sigortalı çalışan gösterip, devleti 3 milyon TL zarara uğrattılar MUŞ'ta, hamile kadınları doğum sonrası iş göremezlik ödeneği alabilmek için yüksek maaşla sigortalı gösterip, devleti 3 milyon TL zarara uğrattığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Hamile kadınları yüksek maaş ile sigortalı çalışan olarak gösterip doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği almalarını sağlayarak devleti 3 milyon TL zarara uğratan 2 paravan şirketin oyunu polis ekiplerince bozuldu. İl Emniyet Müdürlüğünce 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında 14 Ekim günü Muş merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Antalya merkezli 2 paravan şirketin, hamile kadınları yüksek maaş ile sigortalı çalışan olarak göstererek doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği almalarını sağladıkları tespit edildi. Muş'ta yaşayan 39 hamile kadının da, bu şirketlerde aktif olarak çalışmamalarına rağmen yüksek maaş ile sigortalı çalışan olarak gösterildiği, doğum iznine ayrılan ve canlı doğum yapan kadınların aldıkları yardımlar ve prim borçlarından dolayı kamunun yaklaşık 3 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi. Yapılan operasyonda, toplam 42 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Organizatör olarak belirlenen 5 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Şahısların adliyeye getirilmesinden detay-Şahısların adliyeye girişinden detay-Adliye binasından detaylar-Tutuklanan iki şahısın adliyeden çıkarılışından detay-Şahısların adliyeden çıkışından detay

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

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Muharrem İnce: 'Z' kuşağı çocuklar, memleketi bunlar kurtaracak

CHP'li Muharrem İnce, gezi için kullandığı otobüsünün önünde fotoğraf çektirip, kendisine gönderen gençlerin yanına indi. Gençlerle bir araya gelen İnce, "Z kuşağı çocuklar, memleketi bunlar kurtaracak" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, Sivas'tan 4 Eylül'de başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında Erzincan ziyareti sonrası Tokat'a geldi. İnce, yarın Tokat'ta yapacağı programı öncesi, kentte özel bir otele geçti. İnce'nin otobüsünü otel önünde gören bir grup genç önünde fotoğraf çektirdi. Gençler, fotoğrafı telefonla İnce'ye ulaştırdılar. Gençlerin mesajını gören İnce, otel önüne inip gençlerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Burada gençlerle sohbet eden Muharrem İnce, "Gençlerin bu yönlerine bayılıyorum, düşünüyorlar. Gidip otobüsün önünden fotoğrafı çekip gönderince benim inmeme şansım yok. Bu nezaketsizlik olur. Eğer o zahmete katlanmışsa kafayı da kullanmışsa işte 'Z' kuşağı çocuklar. Memleketi bunlar kurtaracak, merak etmeyin" dedi.

'BİRİSİ BİZİMLE DALGA GEÇİYOR SANDIK'

Gençlerden Yiğit Abdullah Özer, "Başkanımız, Cumhurbaşkanlığına aday olduğu dönemde ben bir arkadaşımdan numarayı bulmuştum. Buradan geçerken de otobüsü gördük. Arkadaşlarıma Muharrem İnce'nin otobüsü burada dedim. Bence ulaşırız bakar mesajımıza dedim. Normal mesaj atarsak inanmaz belki dedim. Otobüsün önünde fotoğraf çekelim dedim. Otobüsün fotoğrafını çektim. Başkanıma whatsapp'dan gönderdim, 'Başkanım fotoğraf çektirebilir miyiz?' dedim. 'Tabi ki inerim birazdan' dedi. Birisi bizimle dalga geçiyor sandık, inanmadık ilk önce. Arabayla kapıda bekliyorduk. İçeriden çıktığını gördük. Fotoğraf çektirmek için yanına geldik" diye konuştu.

Jandarma, İzmir, Doğum, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 28 - Son Dakika

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